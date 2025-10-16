Von Anfang an mit an blinde und sehbehinderte Menschen denken

MARBURG (kobinet) In der September-Ausgabe des Podcasts des Deutschen Vereins der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf (DVBS) wird es international. In dieser Ausgabe wird ein Blick auf die Selbsthilfe in Europa geworfen. Lars Bosselmann, der Geschäftsführer der Europäischen Blindenunion, spricht im Podcast über seinen Werdegang und die Ziele der europäischen Blindenselbsthilfe.

Von Anfang an blinde und sehbehinderte Menschen mitdenken

Geboren wurde Lars Bosselmann in Norddeutschland. Sein beruflicher Weg führte ihn nach dem Studium der Politikwissenschaften schnell nach Brüssel und dann nach Paris. Heute arbeitet er dort als Geschäftsführer der Europäischen Blindenunion (EBU). Europa war für ihn schon früh eine Herzensangelegenheit und das werde sich auch nicht mehr ändern, betont er.

In der aktuellen Podcast-Folge berichtet er, welche Ziele die EBU verfolgt, wie seine Tätigkeit aussieht und was die Arbeit auf europäischer Ebene konkret für uns im Alltag bedeutet. Außerdem spricht er über die Rolle Deutschlands in der EU und der EBU und darüber, welche Projekte für die Zukunft noch anstehen.

„Blinde und sehbehinderte Menschen von Anfang an mitdenken“, das ist sein grundlegender Wunsch für die weitere Arbeit. Was Lars Bosselmann zu diesem Wunsch führt und weitere interessante Informationen sind in diesem Podcast zu erfahren, der auf der DVBS-Website nachgehört werden kann.