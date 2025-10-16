Von Anfang an mit an blinde und sehbehinderte Menschen denken

MARBURG (kobinet)
Es gibt einen neuen Podcast.
Ein Podcast ist eine Sendung zum Anhören.
Man kann ihn im Internet hören.
Der Podcast ist vom DVBS.
DVBS bedeutet: Deutscher Verein der Blinden und Seh-behinderten in Studium und Beruf.
Der Podcast ist aus dem September.
In dem Podcast geht es um Europa.
Es geht um Selbst-Hilfe.
Die Selbst-Hilfe ist für blinde Menschen in Europa.
Selbst-Hilfe bedeutet: Menschen mit der gleichen Krankheit treffen sich.
Sie helfen sich gegenseitig.
Lars Bosselmann ist zu Gast.
Er arbeitet für die Europäische Blinden-Union.
Die Europäische Blinden-Union ist eine Gruppe von Vereinen.
Die Vereine helfen blinden Menschen in Europa.
Die Vereine setzen sich für ihre Rechte ein.
Er ist der Geschäfts-Führer.
Ein Geschäfts-Führer leitet eine Firma.
Er trifft wichtige Entscheidungen.
Er sorgt dafür dass die Arbeit gut läuft.
Lars Bosselmann kommt aus Nord-Deutschland.
Er hat Politik-Wissenschaften studiert.
Politik-Wissenschaften ist ein Fach an der Uni.
Studenten lernen dort über Politik.
Sie lernen wie der Staat funktioniert.
Danach ist er nach Brüssel gegangen.
Später ist er nach Paris gegangen.
Heute arbeitet er in Paris.
Er arbeitet für die Europäische Blinden-Union.
Die kurze Form ist: EBU.
Europa ist ihm sehr wichtig.
Im Podcast erzählt er viele Dinge.
Er erzählt über die Ziele von der EBU.
Er erzählt über seine Arbeit.
Er erzählt über Europa und Deutschland.
Lars Bosselmann hat einen Wunsch.
Blinde Menschen sollen überall mit-denken dürfen.
Seh-behinderte Menschen sollen überall mit-denken dürfen.
Das soll von Anfang an sein.
Man kann den Podcast anhören.
Der Podcast ist auf der Internet-Seite vom DVBS.
MARBURG (kobinet) In der September-Ausgabe des Podcasts des Deutschen Vereins der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf (DVBS) wird es international. In dieser Ausgabe wird ein Blick auf die Selbsthilfe in Europa geworfen. Lars Bosselmann, der Geschäftsführer der Europäischen Blindenunion, spricht im Podcast über seinen Werdegang und die Ziele der europäischen Blindenselbsthilfe.
Von Anfang an blinde und sehbehinderte Menschen mitdenken
Geboren wurde Lars Bosselmann in Norddeutschland. Sein beruflicher Weg führte ihn nach dem Studium der Politikwissenschaften schnell nach Brüssel und dann nach Paris. Heute arbeitet er dort als Geschäftsführer der Europäischen Blindenunion (EBU). Europa war für ihn schon früh eine Herzensangelegenheit und das werde sich auch nicht mehr ändern, betont er.
In der aktuellen Podcast-Folge berichtet er, welche Ziele die EBU verfolgt, wie seine Tätigkeit aussieht und was die Arbeit auf europäischer Ebene konkret für uns im Alltag bedeutet. Außerdem spricht er über die Rolle Deutschlands in der EU und der EBU und darüber, welche Projekte für die Zukunft noch anstehen.
„Blinde und sehbehinderte Menschen von Anfang an mitdenken“, das ist sein grundlegender Wunsch für die weitere Arbeit. Was Lars Bosselmann zu diesem Wunsch führt und weitere interessante Informationen sind in diesem Podcast zu erfahren, der auf der DVBS-Website nachgehört werden kann.
