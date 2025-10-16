SaLü: Kein Sportbad für behinderte Menschen?

Redaktioneller Hinweis: Für Artikel der Kategorie "Kolumne" sind ausschließlich die Autoren verantwortlich. Dies gilt auch für deren Äußerungen in den Lesermeinungen sowie für die Moderation der Kommentare zu deren Beiträgen. Die Inhalte geben nicht die Meinung der Redaktion oder des Trägervereins wieder. Inhaltliche Kritik richten Sie bitte direkt an die Autoren per Email



Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken Lüneburg (kobinet) Cécile Lecomte klettert gerne. Sie will einen Sport-Roll-stuhl. Das Amt soll das bezahlen. Das Amt sagte: Gehen Sie schwimmen. Das ist besser als Skaten. Das ist gut für Ihr Rheuma. Rheuma ist eine Krankheit. Bei Rheuma tun die Gelenke weh. Die Gelenke sind zum Beispiel im Knie. Oder in der Hand. Menschen mit Rheuma können sich oft schlecht bewegen. Cécile wollte das prüfen. In Lüneburg gibt es ein Schwimm-bad. Das Schwimm-bad heißt SaLü. Aber das Sport-bad ist nicht barriere-frei. Barriere-frei bedeutet: Es gibt keine Hindernisse. Alle Menschen können überall hin-kommen. Roll-stuhl-fahrer können dort nicht hin. Es gibt eine Treppe. Das Sport-bad ist nicht erreichbar Cécile fand das merkwürdig. Sie hat das genau untersucht. Ihr Bericht steht hier: Das SaLü ist ein Schwimm-bad. Es gibt einen Reha-bereich. Reha ist kurz für Rehabilitation. Das bedeutet: Etwas wieder·herstellen. Zum Beispiel: Die Gesundheit von einem Menschen. Es gibt ein Wasser-viertel. Und es gibt ein Sport-bad. Die Stadt Lüneburg ist für das SaLü zuständig. Cécile war beim Amt. Sie wollte Geld für einen Sport-roll-stuhl. Das Amt sagte: Gehen Sie schwimmen. Das ist besser als Skaten. Das ist gut für Ihr Rheuma. Nach einem Jahr hat sie noch keine Antwort. Das Sport-bad ist nicht barriere-frei. Es gibt eine Treppe. Roll-stuhl-fahrer können dort nicht hin. Das ist ein Problem. Es gab viele Um-bauten in den letzten Jahren. Aber das wurde nicht geändert. Die Internet-seite vom SaLü war nicht gut. Es gab keine Infos über Barriere-freiheit. Es gab nur Infos über Park-plätze. Blinde Menschen konnten die Seite nicht lesen. Jetzt gibt es eine neue Seite. Die Seite ist jetzt besser. Blinde Menschen können sie lesen. Aber das reicht nicht. Blinde Menschen brauchen Begleitung Auf der Internet-seite steht: Blinde Menschen brauchen eine Begleit-person. Die Begleit-person muss erwachsen sein. Das gilt auch für Menschen mit Epilepsie. Epilepsie ist eine Krankheit vom Gehirn. Menschen mit Epilepsie können plötzlich Anfälle bekommen. Bei einem Anfall zuckt der Körper. Manchmal werden die Menschen auch bewusstlos. Das bedeutet: Die Menschen sind nicht bei Bewusstsein. Und für Menschen mit Herz-problemen. Eine Gruppe kritisiert das. Die Gruppe heißt: Anti-ableistische Aktion Lüneburg. Ableismus bedeutet: Menschen mit Behinderung werden benachteiligt. Menschen mit Behinderung werden schlechter behandelt. Menschen mit Behinderung werden ausgegrenzt. Die Gruppe sagt: Das ist nicht richtig. Teil-habe ist ein Menschen-recht. Teilhabe bedeutet: Man macht bei etwas mit. Man ist dabei und kann mit-bestimmen. Judith ist blind. Sie ist in der Gruppe aktiv. Judith sagt: Das ist nicht richtig. Man braucht keine Betreuungs-person. Man braucht eine Begleit-person. Das ist ein Unterschied. Judith hat früher Sport gemacht. Sie war oft im Schwimm-bad. Sie konnte sich gut orientieren. Sie brauchte keine Begleitung. Das Schwimm-bad kannte sie sehr gut. Es geht auch anders. Zum Beispiel in Darm-stadt. Dort gibt es ein Schwimm-bad. Das Schwimm-bad heißt Jugend-stil-bad. Dort gibt es eine Führung. Dann können sich blinde Menschen orientieren. Der Behinderten-beirat wurde nicht gefragt In Lüneburg gibt es einen Behinderten-beirat. Das ist eine Beratungs-gruppe. Die Gruppe wurde nicht gefragt. Das ist bei Um-bauten normalerweise üblich. Der Chef vom SaLü heißt Dirk Günther. Er sagt: Wir haben mit dem Bau-amt gesprochen. Wir haben auch mit Fach-leuten gesprochen. Und wir haben 2 Stamm-gäste gefragt. Stamm-Gäste sind Menschen. Diese Menschen kommen oft. Sie kommen an den gleichen Ort. Zum Beispiel in ein Restaurant. Oder in ein Café. Die Mitarbeiter kennen diese Gäste gut. Die Stamm-gäste waren keine Roll-stuhl-fahrer. Die Anti-ableistische Aktion sagt: Das ist ein Witz. Die Gruppe sagt: Nichts über uns ohne uns. Das bedeutet: Menschen mit Behinderung müssen gefragt werden. Eine Behinderung macht Sachen schwierig. Man kann manche Sachen nicht so einfach machen. Der Behinderten-beirat kritisiert das. Es reicht nicht aus, nur 2 Gäste zu fragen. Man muss Fach-leute mit Behinderung fragen. Man muss eine Begehung machen. Man muss die Bau-pläne zeigen. Die Stadt-verwaltung sagt: Es gab Ausnahme-regeln. Ausnahme-regeln sind besondere Regeln. Sie gelten nur manchmal. Sie gelten nicht immer. Der Um-bau war im Jahr 2009. Damals galten andere Regeln. Man konnte Ausnahmen machen. Das war erlaubt. Inklusion wird verhindert Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit. Niemand wird ausgeschlossen. Was ist mit Schul-kindern im Roll-stuhl? Sie haben Schwimm-unterricht. Wie kommen sie ins Sport-bad? Die Lehrer müssen das lösen. Das Kind wird getragen. Oder das Kind krabbelt. Oder die Klasse geht in ein anderes Becken. Das ist nicht gut für die Kinder. Es ist nicht würde-voll, getragen zu werden. Es ist nicht würde-voll, zu krabbeln. Die anderen Kinder könnten das Kind mobben. Das ist keine Inklusion. Der Behinderten-beirat sagt: Alle Menschen müssen das Sport-bad nutzen können. Schwimmen ist wichtig für die Gesundheit. Das Therapie-becken reicht nicht aus. Es ist nicht tief genug. Es gibt keine Sprung-türme. Es gibt noch ein Problem: Es gibt eine große Rutsche. Die Rutsche geht nach draußen. Aber man kommt nur über eine Treppe hin. Kinder im Roll-stuhl können nicht rutschen. Cécile war vor Ort. Sie hat sich alles angeschaut. Der Reha-bereich ist barriere-frei. Aber der Zugang ist schwierig. Man braucht einen Chip für die Tür. Es gibt auch Schwing-türen. Aber die kann man nicht mit dem Chip öffnen. Man muss klingeln. Dann kommt Personal. Das Personal öffnet die Tür. Es gibt einen Aufzug zum Sole-bereich. Sole ist salz-haltiges Wasser. Ein Sole-bereich ist ein Ort mit Sole. Dort gibt es viel Salz im Wasser. Den Aufzug steuert nur das Personal. Das ist umständlich. Das SaLü sagt: Die Chips für Schwing-türen sind ein Problem. Menschen ohne Behinderung könnten sie miss-brauchen. Sie könnten in Bereiche gehen. Diese Bereiche haben sie nicht bezahlt. Das ist nur eine Vermutung. In Darm-stadt gibt es Chips für Schwing-türen. Dort gibt es keine Probleme. Menschen mit Behinderung fühlen sich willkommen. Das Sport-bad kann man nur von oben sehen. Es liegt tiefer. Man kommt nur über eine Treppe hin. Dirk Günther sagt: Wir haben es versucht. Aber wir konnten keine Lösung finden. Die Gebäude-teile sind unterschiedlich hoch. Eine Rampe war nicht möglich. Es gab nicht genug Platz. Es braucht eine Lösung Der Behinderten-beirat sagt: Das reicht nicht. Man könnte ein Gutachten machen. Ein Gutachten ist ein Bericht von einem Fach-mann. Der Fach-mann prüft etwas genau. Dann schreibt der Fach-mann seine Meinung auf. Das ist das Gutachten. Ein Gutachten zeigt Lösungen auf. Eine Lösung könnte die Tief-garage sein. Der Behinderten-beirat sagt: Es gibt eine einfache Lösung. Man könnte einen Zugang durch die Tief-garage schaffen. Dort gibt es kleine Räume. Man könnte dort Duschen bauen. Und Toiletten. Und Umkleide-räume. Der Reha-bereich ist erreichbar. Vielleicht meinte das Amt den Reha-sport. Das Amt wusste vielleicht etwas. Das Sport-bad ist nicht erreichbar. Das wusste das Amt vielleicht. Reha-sport ist nicht das Gleiche wie Para-sport. Para-sport ist Sport für Menschen mit Behinderung. Menschen mit Behinderung machen Sport. Zum Beispiel: Roll-stuhl-Basketball. Oder Schwimmen. Reha-sport ist Medizin. Reha-sport soll Menschen heilen. Aber das ist falsch. Das sagt die Anti-ableistische Aktion. Die Gesellschaft behindert uns. Mit Vorurteilen. Mit Diskriminierung. Diskriminierung bedeutet: Ungleich-behandlung. Eine Person oder Gruppe wird schlechter behandelt. Und mit Barrieren. Wir wollen selbst-bestimmt leben. Teil-habe ist ein Menschen-recht. Para-sport gehört dazu. Menschen mit Behinderung entscheiden selbst. Welche Sport-art wollen sie machen. Der Behinderten-beirat hat einen Vorschlag gemacht. Wird der Vorschlag umgesetzt? Das ist noch nicht klar. Inklusion ist ein Menschen-recht. Die Gesellschaft behindert uns. Mit Vorurteilen. Mit Diskriminierung. Und mit Barrieren. Wir wollen selbst-bestimmt leben. Teil-habe ist ein Menschen-recht. Dieser Text wurde von Cécile Lecomte geschrieben. Mehr Infos finden Sie hier: Internet-seite vom SaLü Dieser Text ist in Leichter Sprache. Nach DIN SPEC 33429. Bild vom Sportbad in Lüneburg

Foto: Cécile Lecomte

Lüneburg (kobinet) Die Kletteraktivistin Cécile Lecomte hat die Kostenübernahme für einen Sportrollstuhl beantragt. Im Gespräch wurde ihr Schwimmen statt WCMX (Skaten) nahegelegt. Das sei nicht so gefährlich wie Skaten und gut für ihr Rheuma. Dies hat sie zu einer Recherche über die Möglichkeiten des Sportschwimmens vor Ort beim SaLü veranlasst, einer Salztherme mit Rehabereich, Wasserviertel und Sportbad in Lüneburg. Die Ironie der Geschichte ist: Das einzige Sportbad in Lüneburg befindet sich im SaLü und ist für Rollstuhlnutzende unerreichbar. Es gibt eine Treppe. Wie kann das sein, fragte sich die Aktivistin gegen Ableismus und recherchierte für folgenden Bericht, den die kobinet-nachrichten veröffentlichen.



Lüneburg (kobinet) Die Kletteraktivistin Cécile Lecomte hat die Kostenübernahme für einen Sportrollstuhl beantragt. Im Gespräch wurde ihr Schwimmen statt WCMX (Skaten) nahegelegt. Das sei nicht so gefährlich wie Skaten und gut für ihr Rheuma. Dies hat sie zu einer Recherche über die Möglichkeiten des Sportschwimmens vor Ort beim SaLü veranlasst, einer Salztherme mit Rehabereich, Wasserviertel und Sportbad in Lüneburg. Die Ironie der Geschichte ist: Das einzige Sportbad in Lüneburg befindet sich im SaLü und ist für Rollstuhlnutzende unerreichbar. Es gibt eine Treppe. Wie kann das sein, fragte sich die Aktivistin gegen Ableismus und recherchierte für folgenden Bericht, den die kobinet-nachrichten veröffentlichen. SaLü: Kein Sportbad für behinderte Menschen? Bericht von Cécile Lecomte SaLü ist die Salztherme mit Rehabereich, Wasserviertel und Sportbad in Lüneburg. Verantwortlich für den Betrieb ist die Gesundheitsholding Lüneburg. Stein des Anstoßes für die Recherche zu Barrierefreiheit und Teilhabe dort war ein Termin bei der Eingliederungshilfe der Hansestadt Lüneburg. Ich habe selbst eine Behinderung und bin Rollstuhlnutzerin. Ich habe beim Amt die Kostenübernahme für einen Sportrollstuhl beantragt. Im Gespräch wurde mir Schwimmen statt WCMX (Skaten) nahegelegt. Das sei nicht so gefährlich wie Skaten und gut für mein Rheuma. Ein Jahr später: Ich habe immer noch keinen Bescheid für den Sportrollstuhl erhalten. Ironie der Geschichte: Das einzige Sportbad in Lüneburg befindet sich im SaLü und ist für Rollstuhlnutzende unerreichbar. Es gibt eine Treppe. Wie kann das sein, frage ich mich. Schließlich hat es in den letzten Jahren immer wieder größere Bau- und Modernisierungsphasen gegeben. Wurde Barrierefreiheit hintenangestellt? Als „Nice to have“, wenn es gerade passt, jedoch nicht als „MUSS“? Zum Zeitpunkt meiner Anfrage beim SaLü waren auf der Homepage keinerlei Informationen zu Barrierefreiheit verfügbar – außer zu Behindertenparkplätzen. Gehbehinderte kommen hin. Aber ob sie das Angebot dann nutzen können? Die Homepage war außerdem für blinde Menschen nicht zugänglich. Beim Ortstermin wurde mir dann eine neue Unterseite zu Barrierefreiheit vorgestellt. Die Seite ist inzwischen auch screenreadertauglich. Ein Fortschritt. Doch für eine Teilhabe braucht es mehr als digitale Barrierefreiheit. Blinde Menschen müssen draußen bleiben Blinde Menschen können nun immerhin zur Kenntnis nehmen, dass sie nicht allein ins Schwimmbad dürfen. „Hinweis zur Begleitungspflicht: Aus Sicherheitsgründen ist der Besuch der Salztherme Lüneburg für bestimmte Personengruppen nur in Begleitung einer volljährigen Betreuungsperson gestattet. Dies betrifft insbesondere Personen mit Neigungen zu Krampfanfällen, Ohnmacht oder Epilepsie, Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Personen mit geistiger Behinderung, die auf Unterstützung angewiesen sind, und Personen mit speziellen Sehbehinderungen. Die Begleitperson ist während des gesamten Aufenthalts für die Aufsicht und Sicherheit verantwortlich.“¹ Die Anti-ableistische Aktion Lüneburg kritisiert diese Abwägung zwischen vermeintlicher Sicherheit und Teilhabe. Teilhabe ist ein Menschenrecht und nicht verhandelbar. Die Initiative hält die Verpflichtung für grundrechtswidrig. Judith ist blind und bei der Anti-ableistischen Aktion Lüneburg aktiv: „Auf der Homepage vom SaLü ist die Rede von Betreuungsperson, die ein Blinder haben soll. Erstens, das nennt man Begleitpersonen. Zweitens, wenn ein Blinder das Schwimmbad mehrfach besucht hat und es gut kennt und jeden Stolperstein kennt, kann er auch komplett ohne Hilfe allein dorthin.“ Judith erwähnt weiter die Behinderung, die eine solche Regelung mit sich bringt: „Ich habe früher Leistungssport gemacht und kann nur sagen, so oft, wie ich trainiert habe, konnte eine Begleitperson gar nicht dabei sein, da es sonst den Rahmen gesprengt hätte. Da ich jede Woche mindestens viermal dort war. Beim Training kannte ich das Schwimmbad komplett wie meine eigene Westentasche.“ Es geht auch anders! Ohne Bevormundung! Die Verpflichtung, eine Begleitperson mitzubringen, ist ableistisch. Warum wird Betroffenen als Experten in eigener Sache nicht vertraut? Sie wissen, welchen Unterstützungsbedarf sie haben! Dieser variiert von Mensch zu Mensch. Das Schwimmbad könnte von sich aus eine Führung durch das Gelände anbieten, damit blinde Menschen sich dann allein orientieren können. Dies macht beispielsweise das Jugendstil-Bad in Darmstadt. Sandra Patsis erläutert: „Das Thema Barrierefreiheit verstehen wir umfassend. Zwar bestehen aktuell noch keine spezifischen Orientierungshilfen oder taktilen Leitsysteme für blinde oder sehbehinderte Menschen, jedoch unterstützen wir diese Gäste gern individuell. Sofern es der laufende Betrieb zulässt, bieten wir bei einem ersten Besuch eine persönliche Einführung an, um eine selbstständige Orientierung bei künftigen Besuchen zu ermöglichen.“ Behindertenbeirat wurde nicht einbezogen Erwähnenswert ist dabei, dass der Behindertenbeirat der Hansestadt Lüneburg bei den Umbauten der letzten Jahre nicht beteiligt wurde: „Der Beirat für Menschen mit Behinderungen wurde zu keinem Zeitpunkt vor oder während des Bauvorhabens einbezogen. Üblicherweise passiert dies bei Bauvorhaben dieser Größenordnung, insbesondere bei öffentlichen Gebäuden“, erklärt Miriam Ihnen. Dirk Günther, Geschäftsführer der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH, erläutert das Vorgehen: „Das Thema Barrierefreiheit wurde in Zusammenhang mit allen erforderlichen Anträgen zur Um- und Neugestaltung der einzelnen SaLü-Bereiche seit 2010 immer mit dem Bauamt der Hansestadt besprochen. Außerdem waren an den Bau- und Projektmeetings auch immer Vertreter des SaLü-Gesellschafters Hansestadt Lüneburg vertreten, zuletzt Rainer Müller, der zum Landkreis wechselte. Bei verschiedenen Fachtagungen habe ich die Gelegenheit genutzt, auch mit einem Kollegen der Branche zu sprechen, der sich auf das Thema spezialisiert hat: Hans-Peter Matt. Offizielle Gutachten hat es hier nicht gegeben, eher den direkten Austausch zu einigen Fragen. Vor Ort haben wir zudem noch Kontakt zu zwei betroffenen Stammgästen aufgenommen, ihnen unsere Vorhaben präsentiert und ihre kritische Meinung erbeten. Die Ergebnisse all dieser Abstimmungen sind dann jeweils in die endgültige Umsetzung eingeflossen.“ Auf Nachfrage bei einem Ortstermin heißt es, die Stammgäste seien keine Rollstuhlnutzenden. „Das ist ein Witz! Ein ableistischer Witz! Nichts über uns ohne uns“, kontert die Anti-ableistische Aktion Lüneburg. Der Behindertenbeirat kritisiert: „Nach Einschätzung des Beirats für Menschen mit Behinderungen reicht es nicht aus, wenige ausgewählte Stammgäste zu ihrer Meinung zu befragen oder ein Gespräch am Rande zu führen. Wenn echte Teilhabe gewollt ist, sollte nach Möglichkeit eine Begehung mit Gespräch stattfinden sowie eine Durchsicht der Baupläne mit fachkundigen Betroffenenvertretungen. Es reicht auch nicht, DIN-Normen abzuarbeiten, um eine echte Nutzbarkeit zu erreichen. Der Beirat hätte sich eine rechtzeitige Kontaktaufnahme durch das SaLü gewünscht, um auf direktem Wege zu eruieren, welche sinnvollen Maßnahmen ergriffen werden können, um die Nutzung des Bades für möglichst viele Menschen möglich zu machen.“ Stefan Ahrens von der Pressestelle der Stadt Lüneburg verweist auf Ausnahmeregelungen im Gesetz: „Zum Zeitpunkt des Umbaus des Sportbads 2009 zum Beispiel bestand die Anforderung an die barrierefreie Zugänglichkeit und Benutzbarkeit bestimmter baulicher Anlagen, zu denen auch Erlebnisbäder gehören, gemäß § 48 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO). Die NBauO sah zu dem Zeitpunkt aber auch Ausnahmen vor, soweit die Anforderungen nur mit unverhältnismäßigem Mehraufwand erfüllt werden können. Zu dem Zeitpunkt galt zudem die DIN 18024, die Anforderungen an das barrierefreie Bauen öffentlicher Verkehrswege und Gebäude für Menschen mit Behinderungen und ältere Menschen festlegt und durch die Liste der Technischen Baubestimmungen in Teilen bauordnungsrechtlich eingeführt wurde. Das bedeutet, dass auch nur diese Teile bauordnungsrechtlich unter Abwägung des § 48 Abs. 3 NBauO gefordert werden konnten. Es ist davon auszugehen, dass seinerzeit ein entsprechender Abwägungsprozess der örtlichen Gegebenheiten mit den Anforderungen stattgefunden hat.“ Inklusion wird behindert „Wie wird es gehandhabt, wenn ein Schüler oder eine Schülerin mit Gehbehinderung am Schwimmunterricht teilnimmt?“, frage ich beim Ortstermin. Es sei Sache des Lehrpersonals, wird mir erläutert. Ob das Kind getragen wird, krabbelt oder die Schulklasse statt des Sportbads das Becken für Schwimmanfänger nutzt. Immerhin gebe es diese Alternative. Niemand scheint sich zu fragen, ob es für betroffene Kinder nicht eine traumatische Erfahrung sein kann. Wo ist die Menschenwürde beim Getragenwerden oder Krabbeln? Läuft das behinderte Kind nicht Gefahr, gemobbt zu werden? „Wegen dir durften wir nicht ins Sportbad.“ Das ist keine Inklusion. „Eine Nutzung des Sportbades ist aus Sicht des Beirats für alle Menschen zu ermöglichen, da Schwimmen der Gesunderhaltung und Teilhabe dient und das vorhandene Therapiebecken sowie das Wellenbecken im SaLü nicht für alle Zwecke ausreichen. Beispielsweise ist die Wassertiefe nicht ausreichend, um die Prüfung für das Bronzeabzeichen abzulegen, und es sind keine Sprungtürme bzw. Startblöcke vorhanden“, gibt Miriam Ihnen vom Behindertenbeirat zu bedenken. Eine weitere Treppe verdirbt gehbehinderten Kindern den Badespaß: Der Zugang zur großen Rutsche nach draußen ist nur über eine Treppe erreichbar. Wir kommen beim Ortstermin ins Plaudern, die Atmosphäre ist freundlich. Die verschiedenen Bereiche werden mir gezeigt. Der Rehabereich wurde weitestgehend barrierefrei umgebaut. Der Zugang zu den verschiedenen Bereichen erfolgt mit Transponder für die Drehtür. Wer den Zugang über die Schwingtür benötigt, muss jedes Mal klingeln und auf Personal warten. Der Aufzug in den Solebereich wird ebenfalls nur durch Personal gesteuert. Gegen die für Schwingtüren programmierten Transponder für behinderte Badegäste spreche die Gefahr des Missbrauchs durch Nichtbehinderte, die sich zu den Bereichen, für die sie nicht bezahlt haben, unerlaubt Zugang verschaffen könnten, heißt es beim SaLü. Das ist Spekulation. In Darmstadt im Jugendstil-Bad zum Beispiel erhalten behinderte Badegäste für die Schwingtüren programmierte Transponder, besondere Probleme sind nicht bekannt. „Die bisherigen Erfahrungen mit diesem System sind durchweg positiv“, erklärt Sandra Patsis auf Nachfrage beim Jugendstil-Bad. Behinderte Badegäste fühlen sich willkommen statt bevormundet. Das Sportbad kann ich mir nur von oben anschauen. Es ist tiefer gelegen und nur über eine Treppe zu erreichen. Dirk Günther erläutert: „Leider konnten bei den Umbaumaßnahmen in den Jahren 2009 und 2010 keine Möglichkeiten gefunden werden, einen barrierefreien Zugang zum Sportbad zu schaffen. Hintergrund sind die unterschiedlichen Bauhöhen der einzelnen Bereiche des vorhandenen SaLü-Gebäudekomplexes, die immer einen Treppenzugang in das Sportbad notwendig machten. Der Bau einer Rampe war wegen Flächenmangels nicht möglich, die maximale Steigung einer solchen Rampe von 6 % plus Zwischenabsätzen war baulich nicht umsetzbar.“ Es wurden sich Gedanken gemacht. Aber ersetzt dies die Expertise vom Behindertenbeirat? Ein Gutachten? Schafft Zugang! Die Verantwortlichen machen es sich zu einfach, kontert der Behindertenbeirat. Es könnte ein Gutachten zu barrierefreien Zugangsmöglichkeiten für das Sportbad erstellt werden. Eine Lösung könnte in der Schaffung eines Zugangs über die Tiefgarage bestehen. „Aus Sicht des Beirats könnte kostengünstig und kurzfristig das Sportbad umgestaltet werden, indem gehbehinderten Menschen der direkte Zugang durch die Tiefgarage zum Sportbad ermöglicht wird. Es sind abgeteilte, alkovenartige Bereiche vorhanden, die zu Dusche, Toilette und Umkleideraum umgestaltet werden können.“ Der Rehabereich mit Bewegungsbad ist erreichbar. Ob mit „Sport“ das für Eingliederungshilfe und Teilhabeleistungen zuständige Amt den Rehasport im Bewegungsbad meinte? Wohlwissend, dass das Sportbad nicht erreichbar ist? Gut möglich. Rehasport ist jedoch nicht gleich Parasport. Der Ansatz ist ein anderer. Rehasport ist Medizin, dafür da, Menschen zu „rehabilitieren“, die „Maschine Mensch“ zu reparieren. Der Ansatz basiert auf dem medizinischen Modell von Behinderung. Es ist aber andersherum, betont die Anti-ableistische Aktion Lüneburg und bezieht sich dabei auf das gesellschaftliche Modell von Behinderung. Die Gesellschaft behindert uns mit ihren Vorurteilen über Behinderung, ihren Diskriminierungen und Barrieren. Wir wollen selbstbestimmt leben! Teilhabe ist ein Menschenrecht. Parasport gehört dazu. Die Entscheidung, welche Sportart behinderte Menschen ausüben, auch. Schafft Zugang, keine Ausreden! Ob die Kritik gehört und der obige Vorschlag vom Behindertenbeirat aufgegriffen wird? Inklusion ist ein Menschenrecht! Cécile Lecomte Fußnote ¹ https://www.salue.info/barrierearm Die Gesellschaft behindert uns mit ihren Vorurteilen über Behinderung, ihren Diskriminierungen und Barrieren. Wir wollen selbstbestimmt leben! Teilhabe ist ein Menschenrecht

Bild vom Sportbad in Lüneburg

Foto: Cécile Lecomte

Lüneburg (kobinet) Die Kletteraktivistin Cécile Lecomte hat die Kostenübernahme für einen Sportrollstuhl beantragt. Im Gespräch wurde ihr Schwimmen statt WCMX (Skaten) nahegelegt. Das sei nicht so gefährlich wie Skaten und gut für ihr Rheuma. Dies hat sie zu einer Recherche über die Möglichkeiten des Sportschwimmens vor Ort beim SaLü veranlasst, einer Salztherme mit Rehabereich, Wasserviertel und Sportbad in Lüneburg. Die Ironie der Geschichte ist: Das einzige Sportbad in Lüneburg befindet sich im SaLü und ist für Rollstuhlnutzende unerreichbar. Es gibt eine Treppe. Wie kann das sein, fragte sich die Aktivistin gegen Ableismus und recherchierte für folgenden Bericht, den die kobinet-nachrichten veröffentlichen.

SaLü: Kein Sportbad für behinderte Menschen?

Bericht von Cécile Lecomte

SaLü ist die Salztherme mit Rehabereich, Wasserviertel und Sportbad in Lüneburg. Verantwortlich für den Betrieb ist die Gesundheitsholding Lüneburg. Stein des Anstoßes für die Recherche zu Barrierefreiheit und Teilhabe dort war ein Termin bei der Eingliederungshilfe der Hansestadt Lüneburg. Ich habe selbst eine Behinderung und bin Rollstuhlnutzerin. Ich habe beim Amt die Kostenübernahme für einen Sportrollstuhl beantragt. Im Gespräch wurde mir Schwimmen statt WCMX (Skaten) nahegelegt. Das sei nicht so gefährlich wie Skaten und gut für mein Rheuma. Ein Jahr später: Ich habe immer noch keinen Bescheid für den Sportrollstuhl erhalten.

Ironie der Geschichte: Das einzige Sportbad in Lüneburg befindet sich im SaLü und ist für Rollstuhlnutzende unerreichbar. Es gibt eine Treppe. Wie kann das sein, frage ich mich. Schließlich hat es in den letzten Jahren immer wieder größere Bau- und Modernisierungsphasen gegeben. Wurde Barrierefreiheit hintenangestellt? Als „Nice to have“, wenn es gerade passt, jedoch nicht als „MUSS“?

Zum Zeitpunkt meiner Anfrage beim SaLü waren auf der Homepage keinerlei Informationen zu Barrierefreiheit verfügbar – außer zu Behindertenparkplätzen. Gehbehinderte kommen hin. Aber ob sie das Angebot dann nutzen können? Die Homepage war außerdem für blinde Menschen nicht zugänglich.

Beim Ortstermin wurde mir dann eine neue Unterseite zu Barrierefreiheit vorgestellt. Die Seite ist inzwischen auch screenreadertauglich. Ein Fortschritt. Doch für eine Teilhabe braucht es mehr als digitale Barrierefreiheit.

Blinde Menschen müssen draußen bleiben

Blinde Menschen können nun immerhin zur Kenntnis nehmen, dass sie nicht allein ins Schwimmbad dürfen.

„Hinweis zur Begleitungspflicht: Aus Sicherheitsgründen ist der Besuch der Salztherme Lüneburg für bestimmte Personengruppen nur in Begleitung einer volljährigen Betreuungsperson gestattet. Dies betrifft insbesondere Personen mit Neigungen zu Krampfanfällen, Ohnmacht oder Epilepsie, Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Personen mit geistiger Behinderung, die auf Unterstützung angewiesen sind, und Personen mit speziellen Sehbehinderungen. Die Begleitperson ist während des gesamten Aufenthalts für die Aufsicht und Sicherheit verantwortlich.“¹

Die Anti-ableistische Aktion Lüneburg kritisiert diese Abwägung zwischen vermeintlicher Sicherheit und Teilhabe. Teilhabe ist ein Menschenrecht und nicht verhandelbar. Die Initiative hält die Verpflichtung für grundrechtswidrig.

Judith ist blind und bei der Anti-ableistischen Aktion Lüneburg aktiv: „Auf der Homepage vom SaLü ist die Rede von Betreuungsperson, die ein Blinder haben soll. Erstens, das nennt man Begleitpersonen. Zweitens, wenn ein Blinder das Schwimmbad mehrfach besucht hat und es gut kennt und jeden Stolperstein kennt, kann er auch komplett ohne Hilfe allein dorthin.“

Judith erwähnt weiter die Behinderung, die eine solche Regelung mit sich bringt: „Ich habe früher Leistungssport gemacht und kann nur sagen, so oft, wie ich trainiert habe, konnte eine Begleitperson gar nicht dabei sein, da es sonst den Rahmen gesprengt hätte. Da ich jede Woche mindestens viermal dort war. Beim Training kannte ich das Schwimmbad komplett wie meine eigene Westentasche.“

Es geht auch anders! Ohne Bevormundung! Die Verpflichtung, eine Begleitperson mitzubringen, ist ableistisch. Warum wird Betroffenen als Experten in eigener Sache nicht vertraut? Sie wissen, welchen Unterstützungsbedarf sie haben! Dieser variiert von Mensch zu Mensch. Das Schwimmbad könnte von sich aus eine Führung durch das Gelände anbieten, damit blinde Menschen sich dann allein orientieren können.

Dies macht beispielsweise das Jugendstil-Bad in Darmstadt. Sandra Patsis erläutert: „Das Thema Barrierefreiheit verstehen wir umfassend. Zwar bestehen aktuell noch keine spezifischen Orientierungshilfen oder taktilen Leitsysteme für blinde oder sehbehinderte Menschen, jedoch unterstützen wir diese Gäste gern individuell. Sofern es der laufende Betrieb zulässt, bieten wir bei einem ersten Besuch eine persönliche Einführung an, um eine selbstständige Orientierung bei künftigen Besuchen zu ermöglichen.“

Behindertenbeirat wurde nicht einbezogen

Erwähnenswert ist dabei, dass der Behindertenbeirat der Hansestadt Lüneburg bei den Umbauten der letzten Jahre nicht beteiligt wurde: „Der Beirat für Menschen mit Behinderungen wurde zu keinem Zeitpunkt vor oder während des Bauvorhabens einbezogen. Üblicherweise passiert dies bei Bauvorhaben dieser Größenordnung, insbesondere bei öffentlichen Gebäuden“, erklärt Miriam Ihnen.

Dirk Günther, Geschäftsführer der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH, erläutert das Vorgehen: „Das Thema Barrierefreiheit wurde in Zusammenhang mit allen erforderlichen Anträgen zur Um- und Neugestaltung der einzelnen SaLü-Bereiche seit 2010 immer mit dem Bauamt der Hansestadt besprochen. Außerdem waren an den Bau- und Projektmeetings auch immer Vertreter des SaLü-Gesellschafters Hansestadt Lüneburg vertreten, zuletzt Rainer Müller, der zum Landkreis wechselte. Bei verschiedenen Fachtagungen habe ich die Gelegenheit genutzt, auch mit einem Kollegen der Branche zu sprechen, der sich auf das Thema spezialisiert hat: Hans-Peter Matt. Offizielle Gutachten hat es hier nicht gegeben, eher den direkten Austausch zu einigen Fragen. Vor Ort haben wir zudem noch Kontakt zu zwei betroffenen Stammgästen aufgenommen, ihnen unsere Vorhaben präsentiert und ihre kritische Meinung erbeten. Die Ergebnisse all dieser Abstimmungen sind dann jeweils in die endgültige Umsetzung eingeflossen.“

Auf Nachfrage bei einem Ortstermin heißt es, die Stammgäste seien keine Rollstuhlnutzenden. „Das ist ein Witz! Ein ableistischer Witz! Nichts über uns ohne uns“, kontert die Anti-ableistische Aktion Lüneburg.

Der Behindertenbeirat kritisiert: „Nach Einschätzung des Beirats für Menschen mit Behinderungen reicht es nicht aus, wenige ausgewählte Stammgäste zu ihrer Meinung zu befragen oder ein Gespräch am Rande zu führen. Wenn echte Teilhabe gewollt ist, sollte nach Möglichkeit eine Begehung mit Gespräch stattfinden sowie eine Durchsicht der Baupläne mit fachkundigen Betroffenenvertretungen. Es reicht auch nicht, DIN-Normen abzuarbeiten, um eine echte Nutzbarkeit zu erreichen. Der Beirat hätte sich eine rechtzeitige Kontaktaufnahme durch das SaLü gewünscht, um auf direktem Wege zu eruieren, welche sinnvollen Maßnahmen ergriffen werden können, um die Nutzung des Bades für möglichst viele Menschen möglich zu machen.“

Stefan Ahrens von der Pressestelle der Stadt Lüneburg verweist auf Ausnahmeregelungen im Gesetz: „Zum Zeitpunkt des Umbaus des Sportbads 2009 zum Beispiel bestand die Anforderung an die barrierefreie Zugänglichkeit und Benutzbarkeit bestimmter baulicher Anlagen, zu denen auch Erlebnisbäder gehören, gemäß § 48 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO). Die NBauO sah zu dem Zeitpunkt aber auch Ausnahmen vor, soweit die Anforderungen nur mit unverhältnismäßigem Mehraufwand erfüllt werden können. Zu dem Zeitpunkt galt zudem die DIN 18024, die Anforderungen an das barrierefreie Bauen öffentlicher Verkehrswege und Gebäude für Menschen mit Behinderungen und ältere Menschen festlegt und durch die Liste der Technischen Baubestimmungen in Teilen bauordnungsrechtlich eingeführt wurde. Das bedeutet, dass auch nur diese Teile bauordnungsrechtlich unter Abwägung des § 48 Abs. 3 NBauO gefordert werden konnten. Es ist davon auszugehen, dass seinerzeit ein entsprechender Abwägungsprozess der örtlichen Gegebenheiten mit den Anforderungen stattgefunden hat.“

Inklusion wird behindert

„Wie wird es gehandhabt, wenn ein Schüler oder eine Schülerin mit Gehbehinderung am Schwimmunterricht teilnimmt?“, frage ich beim Ortstermin. Es sei Sache des Lehrpersonals, wird mir erläutert. Ob das Kind getragen wird, krabbelt oder die Schulklasse statt des Sportbads das Becken für Schwimmanfänger nutzt. Immerhin gebe es diese Alternative.

Niemand scheint sich zu fragen, ob es für betroffene Kinder nicht eine traumatische Erfahrung sein kann. Wo ist die Menschenwürde beim Getragenwerden oder Krabbeln? Läuft das behinderte Kind nicht Gefahr, gemobbt zu werden? „Wegen dir durften wir nicht ins Sportbad.“ Das ist keine Inklusion.

„Eine Nutzung des Sportbades ist aus Sicht des Beirats für alle Menschen zu ermöglichen, da Schwimmen der Gesunderhaltung und Teilhabe dient und das vorhandene Therapiebecken sowie das Wellenbecken im SaLü nicht für alle Zwecke ausreichen. Beispielsweise ist die Wassertiefe nicht ausreichend, um die Prüfung für das Bronzeabzeichen abzulegen, und es sind keine Sprungtürme bzw. Startblöcke vorhanden“, gibt Miriam Ihnen vom Behindertenbeirat zu bedenken.

Eine weitere Treppe verdirbt gehbehinderten Kindern den Badespaß: Der Zugang zur großen Rutsche nach draußen ist nur über eine Treppe erreichbar.

Wir kommen beim Ortstermin ins Plaudern, die Atmosphäre ist freundlich. Die verschiedenen Bereiche werden mir gezeigt. Der Rehabereich wurde weitestgehend barrierefrei umgebaut. Der Zugang zu den verschiedenen Bereichen erfolgt mit Transponder für die Drehtür. Wer den Zugang über die Schwingtür benötigt, muss jedes Mal klingeln und auf Personal warten. Der Aufzug in den Solebereich wird ebenfalls nur durch Personal gesteuert.

Gegen die für Schwingtüren programmierten Transponder für behinderte Badegäste spreche die Gefahr des Missbrauchs durch Nichtbehinderte, die sich zu den Bereichen, für die sie nicht bezahlt haben, unerlaubt Zugang verschaffen könnten, heißt es beim SaLü. Das ist Spekulation. In Darmstadt im Jugendstil-Bad zum Beispiel erhalten behinderte Badegäste für die Schwingtüren programmierte Transponder, besondere Probleme sind nicht bekannt. „Die bisherigen Erfahrungen mit diesem System sind durchweg positiv“, erklärt Sandra Patsis auf Nachfrage beim Jugendstil-Bad. Behinderte Badegäste fühlen sich willkommen statt bevormundet.

Das Sportbad kann ich mir nur von oben anschauen. Es ist tiefer gelegen und nur über eine Treppe zu erreichen. Dirk Günther erläutert: „Leider konnten bei den Umbaumaßnahmen in den Jahren 2009 und 2010 keine Möglichkeiten gefunden werden, einen barrierefreien Zugang zum Sportbad zu schaffen. Hintergrund sind die unterschiedlichen Bauhöhen der einzelnen Bereiche des vorhandenen SaLü-Gebäudekomplexes, die immer einen Treppenzugang in das Sportbad notwendig machten. Der Bau einer Rampe war wegen Flächenmangels nicht möglich, die maximale Steigung einer solchen Rampe von 6 % plus Zwischenabsätzen war baulich nicht umsetzbar.“

Es wurden sich Gedanken gemacht. Aber ersetzt dies die Expertise vom Behindertenbeirat? Ein Gutachten?

Schafft Zugang!

Die Verantwortlichen machen es sich zu einfach, kontert der Behindertenbeirat. Es könnte ein Gutachten zu barrierefreien Zugangsmöglichkeiten für das Sportbad erstellt werden. Eine Lösung könnte in der Schaffung eines Zugangs über die Tiefgarage bestehen. „Aus Sicht des Beirats könnte kostengünstig und kurzfristig das Sportbad umgestaltet werden, indem gehbehinderten Menschen der direkte Zugang durch die Tiefgarage zum Sportbad ermöglicht wird. Es sind abgeteilte, alkovenartige Bereiche vorhanden, die zu Dusche, Toilette und Umkleideraum umgestaltet werden können.“

Der Rehabereich mit Bewegungsbad ist erreichbar. Ob mit „Sport“ das für Eingliederungshilfe und Teilhabeleistungen zuständige Amt den Rehasport im Bewegungsbad meinte? Wohlwissend, dass das Sportbad nicht erreichbar ist? Gut möglich.

Rehasport ist jedoch nicht gleich Parasport. Der Ansatz ist ein anderer. Rehasport ist Medizin, dafür da, Menschen zu „rehabilitieren“, die „Maschine Mensch“ zu reparieren. Der Ansatz basiert auf dem medizinischen Modell von Behinderung.

Es ist aber andersherum, betont die Anti-ableistische Aktion Lüneburg und bezieht sich dabei auf das gesellschaftliche Modell von Behinderung. Die Gesellschaft behindert uns mit ihren Vorurteilen über Behinderung, ihren Diskriminierungen und Barrieren. Wir wollen selbstbestimmt leben! Teilhabe ist ein Menschenrecht. Parasport gehört dazu. Die Entscheidung, welche Sportart behinderte Menschen ausüben, auch. Schafft Zugang, keine Ausreden!

Ob die Kritik gehört und der obige Vorschlag vom Behindertenbeirat aufgegriffen wird? Inklusion ist ein Menschenrecht!

Cécile Lecomte

Fußnote

¹ https://www.salue.info/barrierearm

Die Gesellschaft behindert uns mit ihren Vorurteilen über Behinderung, ihren Diskriminierungen und Barrieren. Wir wollen selbstbestimmt leben! Teilhabe ist ein Menschenrecht