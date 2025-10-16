IGEL-Podcast: Im Takt des Lebens – Bewegung neu erfahren

Redaktioneller Hinweis: Für Artikel der Kategorie "Kolumne" sind ausschließlich die Autoren verantwortlich. Dies gilt auch für deren Äußerungen in den Lesermeinungen sowie für die Moderation der Kommentare zu deren Beiträgen. Die Inhalte geben nicht die Meinung der Redaktion oder des Trägervereins wieder. Inhaltliche Kritik richten Sie bitte direkt an die Autoren per Email



Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken Es gibt einen Podcast. Ein Podcast ist eine Sendung zum Anhören. Man kann ihn im Internet hören. Der Podcast heißt IGEL. Das ist kurz für: Inklusion Ganz Einfach Leben. Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit. Niemand wird ausgeschlossen. Sascha Lang macht den Podcast. Er hat mit Alexandra Schubert gesprochen. Alexandra Schubert arbeitet bei der Firma Novafon. Das Gespräch war am 15. Oktober. An diesem Tag ist der Tag des weißen Stocks. Der weiße Stock hilft blinden Menschen. Sie sprechen über den Alltag von blinden Menschen. Und über den Alltag von seh-behinderten Menschen. Das Leben ist oft anstrengend für sie. Die Folge heißt: Im Takt des Lebens. Es geht um Bewegung. Bewegung hilft dem Körper. Der Körper kann sich entspannen. Man nimmt den Körper besser wahr. Auch Pausen sind wichtig. Blinde Menschen benutzen einen Stock. Sie bewegen den Stock hin und her. Das macht die Muskeln verspannt. Manchmal gibt es Schreck-Momente. Schreck-Momente sind kurze Zeiten. In diesen Zeiten haben Sie plötzlich Angst. Das geht aber schnell vorbei. Das macht Stress im Körper. Der Körper braucht dann Ruhe. Alexandra Schubert erklärt etwas Wichtiges. Es gibt eine Vibrations-Behandlung. Ein Arzt hilft einem kranken Menschen. Das nennt man Behandlung. Bei dieser Behandlung vibriert etwas. Das heißt: Es wackelt schnell hin und her. Die Behandlung lockert die Muskeln. Die Behandlung hilft gegen Schmerzen. Man spürt den Körper besser. Die Behandlung hilft Menschen und Assistenz-Hunden. Das sind besondere Hunde. Die Hunde helfen Menschen. Zum Beispiel blinden Menschen. Auch andere Menschen haben Belastungen im Alltag. Zum Beispiel Menschen im Roll-Stuhl. Oder Menschen mit einem Rollator. Auch Assistenz-Hunde haben manchmal Stress. Die Produkte von Novafon können helfen. Sie helfen Menschen und Tieren. Das Gespräch ist sehr interessant. Es geht um Selbst-Fürsorge. Das heißt: Sie kümmern sich gut um sich selbst. Sie achten auf Ihre Gesundheit. Kleine Routinen können viel bewirken. Routinen sind Dinge, die man oft macht. Man macht sie immer gleich. Sie können den Alltag leichter machen. Hier geht es zur neuen Folge vom IGEL-Podcast Hier geht es zu allen Folgen vom IGEL-Podcast Cover des IGEL-Podcast mit Alexandra Schubert

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg (kobinet) "Im Takt des Lebens – Bewegung neu erfahren", so lautet der Titel der aktuellen Episode des Podcasts Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). Zum internationalen Tag des weißen Stocks, der traditionell am 15. Oktober begangen wird, sprach der IGEL-Podcast-Macher Sascha Lang mit Alexandra Schubert von der Firma Novafon über körperliche und mentale Belastungen im Alltag blinder und sehbehinderter Menschen. Die Folge beleuchtet, wie regelmäßige Bewegung, bewusste Pausen und gezielte Reize helfen können, den Körper zu entspannen und die Wahrnehmung zu stärken, wie es in der Ankündigung des Podcasts heißt. Zum Internationalen Tag des weißen Stocks sprach Sascha Lang mit Alexandra Schubert von Novafon über körperliche und mentale Belastungen im Alltag blinder und sehbehinderter Menschen. Die Folge beleuchtet, wie regelmäßige Bewegung, bewusste Pausen und gezielte Reize helfen können, den Körper zu entspannen und die Wahrnehmung zu stärken. Es geht um Muskelverspannungen durch das Pendeln des Stocks, Stressreaktionen bei Schreckmomenten und die Bedeutung des vegetativen Nervensystems für Entspannung und Regeneration. Alexandra erklärt, wie Vibrationstherapie Muskeln lockern, Schmerzen reduzieren und die Körperwahrnehmung verbessern kann – bei Menschen wie auch bei Assistenzhunden. Da nicht nur Blinde und Sehbehinderte täglichen Belastungen durch ihre Haltung ausgeliefert sind, sprechen die beiden auch über Rollstuhl- und Rollatornutzer. Da auch Assistenzhunde und ihre Halter im Alltag Belastungen haben, wagen sie auch eine Reise in die Tierwelt und die Unterstützung der Novafon-Produkte in diesem Bereich. Ein Gespräch über Selbstfürsorge, Körperbewusstsein und kleine Routinen, die Großes bewirken können – so heißt es in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcasts. Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcasts Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcasts

Cover des IGEL-Podcast mit Alexandra Schubert

Foto: IGEL-Media

Zum Internationalen Tag des weißen Stocks sprach Sascha Lang mit Alexandra Schubert von Novafon über körperliche und mentale Belastungen im Alltag blinder und sehbehinderter Menschen. Die Folge beleuchtet, wie regelmäßige Bewegung, bewusste Pausen und gezielte Reize helfen können, den Körper zu entspannen und die Wahrnehmung zu stärken. Es geht um Muskelverspannungen durch das Pendeln des Stocks, Stressreaktionen bei Schreckmomenten und die Bedeutung des vegetativen Nervensystems für Entspannung und Regeneration. Alexandra erklärt, wie Vibrationstherapie Muskeln lockern, Schmerzen reduzieren und die Körperwahrnehmung verbessern kann – bei Menschen wie auch bei Assistenzhunden. Da nicht nur Blinde und Sehbehinderte täglichen Belastungen durch ihre Haltung ausgeliefert sind, sprechen die beiden auch über Rollstuhl- und Rollatornutzer. Da auch Assistenzhunde und ihre Halter im Alltag Belastungen haben, wagen sie auch eine Reise in die Tierwelt und die Unterstützung der Novafon-Produkte in diesem Bereich. Ein Gespräch über Selbstfürsorge, Körperbewusstsein und kleine Routinen, die Großes bewirken können – so heißt es in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcasts.

