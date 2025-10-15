15. Oktober: Internationaler Tag des weißen Stockes

Berlin (kobinet)
Heute ist der 15. Oktober 2025.
Heute ist der Tag des weißen Stockes.
Das ist ein besonderer Tag.
Menschen mit Seh-Behinderung feiern diesen Tag.
Seh-Behinderung bedeutet: Eine Person sieht nicht gut.
Die Augen arbeiten nicht richtig.
Die Person braucht oft eine Brille.
Manche Menschen sehen gar nichts.
Auch blinde Menschen feiern diesen Tag.
Blind bedeutet: Eine Person sieht nichts.
Die Augen funktionieren nicht.
Blinde Menschen nutzen andere Sinne.
Sie hören und fühlen mehr.
Der weiße Stock ist wichtig für sie.
Der Tag kommt aus den USA.
Das war im Jahr 1964.
Der Präsident hieß Lyndon B. Johnson.
Präsident bedeutet: Der Chef von einem Land.
Er leitet das Land.
Er trifft wichtige Entscheidungen.
Er wollte blinde Menschen unterstützen.
Sie sollten selbstständig leben können.
Selbstständig bedeutet: Du machst Dinge alleine.
Du triffst eigene Entscheidungen.
Du bist für dich selbst verantwortlich.
Der weiße Stock hilft dabei.
Der Tag wurde sehr bekannt.
Viele Länder machen jetzt mit.
In Deutschland gibt es eine Aktions-Woche.
Aktions-Woche bedeutet: Eine Woche mit besonderen Veranstaltungen.
Alle Events haben das gleiche Thema.
Die Woche dauert 7 Tage.
Sie heißt: Woche des Sehens.
Die Woche geht bis zum 15. Oktober.
Dann ist der Tag des weißen Stockes.
Die Woche des Sehens gibt es schon 24 Jahre.
Sie geht vom 8. bis 15. Oktober.
Gundula Gause ist die Schirm-Herrin.
Schirm-Herrin bedeutet: Eine bekannte Person unterstützt das Projekt.
Sie macht Werbung dafür.
Sie hilft dem Projekt bekannter zu werden.
Sie ist Fernseh-Journalistin.
Journalistin bedeutet: Sie berichtet über wichtige Ereignisse.
Sie macht Interviews mit Menschen.
Sie arbeitet für das Fernsehen.
Viele Gruppen machen bei der Woche mit.
Diese Gruppen machen mit:
Der Deutsche Blinden-Verband und Seh-Behinderten-Verband.
Verband bedeutet: Eine Gruppe von Menschen arbeitet zusammen.
Sie haben die gleichen Ziele.
Sie setzen sich für eine Sache ein.
Das Deutsche Komitee gegen Blindheit.
Komitee bedeutet: Eine Gruppe von Menschen arbeitet zusammen.
Sie haben eine wichtige Aufgabe.
Sie treffen gemeinsam Entscheidungen.
Die Deutsche Augen-Ärzte-Gesellschaft.
Die Gruppe PRO RETINA Deutschland.
Die Aktion Mensch hilft auch mit.
Mehr Infos gibt es hier:
Berlin (kobinet) Heute, am 15. Oktober 2025, ist es wieder so weit. Der Internationale Tag des weißen Stockes wird begangen. Zum Hintergrund dieses Tages teilte der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) mit: "Im Jahr 1964 wurde vom US-Kongress eine Resolution in Kraft gesetzt, die den 15. Oktober zum White Cane Safety Day (übersetzt ungefähr: ‚Verkehrssicherheitstag des weißen Stockes') erklärte. Mit seiner umgehenden Proklamation unterstützte der damalige Präsident der Vereinigten Staaten, Lyndon B. Johnson, das Streben blinder Menschen nach mehr Selbstständigkeit. Der Tag des weißen Stockes entwickelte sich schnell zum weltweiten Aktionstag der sehbehinderten und blinden Menschen. Seit dem Jahr 2002 ist der 15. Oktober in Deutschland zugleich der Abschlusstag der Woche des Sehens."
Die Woche des Sehens
Bereits zum 24. Mal findet in diesem Jahr die Woche des Sehens statt. Schirmherrin der bundesweiten Aufklärungskampagne vom 8. bis zum 15. Oktober ist die Fernsehjournalistin Gundula Gause. Die Aktionswoche wird getragen vom DBSV, dem Deutschen Komitee zur Verhütung von Blindheit, der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft und der PRO RETINA Deutschland. Unterstützt wird sie zudem von der Aktion Mensch. Weitere Informationen gibt es unter: www.woche-des-sehens.de
