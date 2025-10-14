Menu Close

Umfrage zur Einarbeitung seiner künftigen Leitlinien zu Gewalt gegen Menschen mit Behinderungen

Veröffentlicht am 14.10.2025 06:50 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
UN-Behindertenrechtskonvention
Foto: BIZEPS Wien

Berlin (kobinet) Das Deutsche Institut für Menschenrechte weist darauf hin, dass der Fachausschuss zur UN-Behindertenrechtskonvention beschlossen hat, einen Prozess zur Entwicklung von Leitlinien zur Unterstützung der Prävention, Beseitigung, Bestrafung und Wiedergutmachung von Gewalt aufgrund einer Behinderung einzuleiten. Zu diesem Zweck hat der Ausschuss eine spezielle Webseite unter www.ohchr.org/en/calls-for-input/2025/survey-disability-based-violence veröffentlicht. Um Beiträge von Menschen mit Behinderungen zu sammeln, hat er eine Umfrage veröffentlicht, die auf Englisch und Spanisch sowie in leicht verständlicher Form verfügbar ist.

Die Umfrage kann unter folgendem Link aufgerufen werden: survey.human-rights.io/public/survey.

Die Frist für die Teilnahme an der Umfrage endet am 30. November 2025.

Ottmar Miles-Paul Nachricht

Lesermeinungen

