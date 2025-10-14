Umfrage zur Einarbeitung seiner künftigen Leitlinien zu Gewalt gegen Menschen mit Behinderungen

Das Deutsche Institut für Menschen-Rechte hat eine wichtige Nachricht.
Menschen-Rechte bedeutet: Alle Menschen haben gleiche Rechte.
Diese Rechte gelten überall.
Das Institut ist eine Arbeits-Stelle in Deutschland.
Die Arbeits-Stelle prüft: Werden alle Menschen gleich behandelt?
Es gibt einen Fach-Ausschuss bei den Vereinten Nationen.
Ein Fach-Ausschuss ist eine Gruppe von Fach-Leuten.
Die Fach-Leute kennen sich gut mit einem Thema aus.
Sie treffen sich und reden über das Thema.
Vereinte Nationen bedeutet: 193 Länder arbeiten zusammen für Frieden.
Sie wollen gleiche Rechte für alle Menschen.
Der Ausschuss kümmert sich um Menschen mit Behinderungen.
Behinderung bedeutet: Etwas funktioniert nicht so gut am Körper.
Deshalb ist manches schwerer zu machen.
Der Ausschuss hat etwas Neues beschlossen.
Er will Leit-Linien entwickeln.
Leit-Linien sind wichtige Regeln für die Arbeit.
Die Regeln zeigen: So soll die Arbeit gemacht werden.
Alle sollen sich an diese Regeln halten.
Die Leit-Linien sind gegen Gewalt.
Die Gewalt richtet sich gegen Menschen mit Behinderungen.
Der Ausschuss hat eine Internet-Seite gemacht.
Auf der Seite können Sie mit-machen.
Die Internet-Adresse ist: www.ohchr.org/en/calls-for-input/2025/survey-disability-based-violence
Der Ausschuss will von Menschen mit Behinderungen lernen.
Deshalb gibt es eine Um-Frage.
Um-Frage bedeutet: Viele Menschen werden etwas gefragt.
Die Antworten werden gesammelt.
Dann weiß man: Das denken viele Menschen.
Die Um-Frage ist in Englisch.
Die Um-Frage ist auch in Spanisch.
Es gibt die Um-Frage auch in Leichter Sprache.
Sie können bei der Um-Frage mit-machen.
Die Um-Frage finden Sie hier: survey.human-rights.io/public/survey
Sie haben Zeit bis zum 30. November 2025.
Dann endet die Um-Frage.
Berlin (kobinet) Das Deutsche Institut für Menschenrechte weist darauf hin, dass der Fachausschuss zur UN-Behindertenrechtskonvention beschlossen hat, einen Prozess zur Entwicklung von Leitlinien zur Unterstützung der Prävention, Beseitigung, Bestrafung und Wiedergutmachung von Gewalt aufgrund einer Behinderung einzuleiten. Zu diesem Zweck hat der Ausschuss eine spezielle Webseite unter www.ohchr.org/en/calls-for-input/2025/survey-disability-based-violence veröffentlicht. Um Beiträge von Menschen mit Behinderungen zu sammeln, hat er eine Umfrage veröffentlicht, die auf Englisch und Spanisch sowie in leicht verständlicher Form verfügbar ist.
Die Umfrage kann unter folgendem Link aufgerufen werden: survey.human-rights.io/public/survey.
Die Frist für die Teilnahme an der Umfrage endet am 30. November 2025.
