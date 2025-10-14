Umfrage zur Einarbeitung seiner künftigen Leitlinien zu Gewalt gegen Menschen mit Behinderungen

Das Deutsche Institut für Menschen-Rechte hat eine wichtige Nachricht. Menschen-Rechte bedeutet: Alle Menschen haben gleiche Rechte. Diese Rechte gelten überall. Das Institut ist eine Arbeits-Stelle in Deutschland. Die Arbeits-Stelle prüft: Werden alle Menschen gleich behandelt? Es gibt einen Fach-Ausschuss bei den Vereinten Nationen.

Ein Fach-Ausschuss ist eine Gruppe von Fach-Leuten. Die Fach-Leute kennen sich gut mit einem Thema aus. Sie treffen sich und reden über das Thema. Vereinte Nationen bedeutet: 193 Länder arbeiten zusammen für Frieden. Sie wollen gleiche Rechte für alle Menschen. Der Ausschuss kümmert sich um Menschen mit Behinderungen.

Behinderung bedeutet: Etwas funktioniert nicht so gut am Körper. Deshalb ist manches schwerer zu machen. Der Ausschuss hat etwas Neues beschlossen. Er will Leit-Linien entwickeln. Leit-Linien sind wichtige Regeln für die Arbeit. Die Regeln zeigen: So soll die Arbeit gemacht werden.

Alle sollen sich an diese Regeln halten. Die Leit-Linien sind gegen Gewalt. Die Gewalt richtet sich gegen Menschen mit Behinderungen. Der Ausschuss hat eine Internet-Seite gemacht. Auf der Seite können Sie mit-machen. Die Internet-Adresse ist: www.ohchr.org/en/calls-for-input/2025/survey-disability-based-violence

Der Ausschuss will von Menschen mit Behinderungen lernen. Deshalb gibt es eine Um-Frage. Um-Frage bedeutet: Viele Menschen werden etwas gefragt. Die Antworten werden gesammelt. Dann weiß man: Das denken viele Menschen. Die Um-Frage ist in Englisch.