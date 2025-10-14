Pflegereform bleibt ohne Systemwechsel Stückwerk

Berlin. Heute gibt es einen neuen Bericht. Der Bericht heißt: Zukunfts-Pakt Pflege. Zukunfts-Pakt bedeutet: Mehrere Gruppen machen eine Vereinbarung. Sie planen zusammen für die Zukunft. Alle wollen etwas besser machen.

Bund und Länder haben den Bericht gemacht. Das ist eine Arbeits-Gruppe. Die Arbeits-Gruppe hat über Pflege gesprochen. Joachim Rock arbeitet beim Paritätischen Gesamt-Verband. Der Paritätische Gesamt-Verband ist ein großer Verein. Er hilft vielen sozialen Einrichtungen.

Zum Beispiel Pflege-Heimen. Der Verband setzt sich für Menschen in Not ein. Er ist dort Haupt-Geschäfts-Führer. Ein Haupt-Geschäfts-Führer ist der Chef. Er leitet die Firma. Er trifft wichtige Entscheidungen.

Er sagt: Der Bericht ist gut. Bund und Länder zeigen zum ersten Mal: So ist die Lage bei der Pflege. Aber Joachim Rock sagt auch: Der Bericht zeigt ein Problem. Es gibt keinen System-Wechsel. System-Wechsel bedeutet: Alles wird anders gemacht. Es gibt neue Regeln.

Das ganze System wird verändert. Die Pflege-Versicherung bleibt so wie sie ist. Pflege-Versicherung bedeutet: Eine Versicherung bezahlt die Pflege. Wenn du Hilfe im Alltag brauchst. Die Versicherung zahlt dann Geld dafür. Das ist nach seiner Meinung schlecht.

Joachim Rock sagt: Ohne System-Wechsel bringt die Reform nichts. Eine Reform ist eine Verbesserung. Man ändert Gesetze oder Regeln. Das Ziel ist: Es soll besser funktionieren. Die Reform ist dann nur Stück-Werk. Stück-Werk bedeutet: Nur kleine Änderungen.

Keine große Veränderung. Er fordert eine bessere Pflege-Versicherung. Die Pflege-Versicherung muss alle Menschen absichern. Sie muss vollständig absichern. Sie muss verlässlich sein. Der Bericht sagt: Die Kosten steigen.

Die Eigen-Anteile werden höher. Eigen-Anteile bedeutet: Du zahlst selbst einen Teil. Die Versicherung zahlt nicht alles. Du zahlst den Rest selbst. Aber der Bericht hat keine Lösungen. Er beantwortet die wichtigen Fragen nicht.

Joachim Rock hat 3 Forderungen: 1. Die Eigen-Anteile müssen begrenzt werden. 2. Pflegende Angehörige brauchen mehr Hilfe. 3. Die Arbeits-Bedingungen in der Pflege müssen besser werden. Bald kommt der Abschluss-Bericht. Joachim Rock erwartet konkrete Schritte.

Es braucht eine solidarische Pflege-Versicherung. Solidarisch bedeutet: Menschen helfen sich gegenseitig. Sie unterstützen andere Menschen. Die Pflege-Versicherung muss nachhaltig sein. Nachhaltig bedeutet: Es funktioniert auch in Zukunft. Alle Menschen sollen gut leben können.

Joachim Rock sagt: Die Pflege-Bedürftigen brauchen Entlastung. Entlastung bedeutet: Du bekommst Hilfe. Die Arbeit wird leichter für dich. Du hast weniger Sorgen. Ihre Familien brauchen Entlastung. Ohne System-Wechsel ist die Reform eine vertane Chance.