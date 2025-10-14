Online-Veranstaltung: Politische Partizipation in Schleswig-Holstein – Wo stehen wir, wo wollen wir hin?

Es gibt ein Online-Treffen.
Online-Treffen bedeutet: Die Menschen treffen sich im Internet.
Sie sehen sich am Computer.
Oder am Handy.
Zum Beispiel mit einem Video-Programm.
Das Treffen ist am 22. Oktober 2025.
Das Treffen ist von 17 Uhr bis 18 Uhr 30.
Das Thema ist: Politische Mit-Bestimmung in Schleswig-Holstein.
Mit-Bestimmung bedeutet: Menschen machen bei etwas mit.
Das heißt Teil-Haben.
Du darfst mit-reden.
Du kannst sagen: Das ist mir wichtig.
Du kannst mit-entscheiden.
Das ZSL Nord lädt ein.
ZSL Nord bedeutet: Zentrum für selbst-bestimmtes Leben Nord-Deutschland.
Politische Mit-Bestimmung ist ein Menschen-Recht.
Menschen-Rechte bedeutet: Alle Menschen haben gleiche Rechte.
Diese Rechte gelten überall.
Aber nicht alle können mit-bestimmen.
Die AG Politik vom ZSL Nord hat eine Umfrage gemacht.
Umfrage bedeutet: Man stellt vielen Menschen Fragen.
Die Menschen antworten.
Zum Beispiel mit Ja oder Nein.
Die Umfrage war in Schleswig-Holstein.
Menschen mit Behinderungen haben mit-gemacht.
Beiräte haben mit-gemacht.
Beirat bedeutet: Das ist eine Gruppe von Menschen.
Sie beraten andere Menschen bei wichtigen Sachen.
Beauftragte haben mit-gemacht.
Beauftragte bedeutet: Eine Person hat eine besondere Aufgabe.
Sie kümmert sich um ein bestimmtes Thema.
Zum Beispiel: Um die Rechte von Menschen mit Behinderung.
Jetzt werden die Ergebnisse vorgestellt.
Es gibt diese Fragen:
Wie ist die Lage heute?
Was hilft bei der Mit-Bestimmung?
Was sind die Probleme?
Wie können wir es besser machen?
Ottmar Miles-Paul ist der Moderator.
Moderator bedeutet: Eine Person leitet ein Treffen.
Sie sorgt dafür: Alle können reden.
Sie stellt Fragen.
Sie fasst Ergebnisse zusammen.
Er kämpft für Inklusion.
Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit.
Niemand wird ausgeschlossen.
Michaela Pries kommt auch.
Sie ist die Landes-Beauftragte für Menschen mit Behinderungen.
Landes-Beauftragte bedeutet: Eine Person arbeitet für ein Bundes-Land.
Sie kümmert sich um Menschen mit Behinderung.
Sie hilft diesen Menschen.
Sie berät die Politik.
Die Veranstaltung ist barriere-frei.
Barriere-frei bedeutet: Alle Menschen können etwas benutzen.
Es gibt keine Hindernisse.
Es gibt Gebärden-Sprach-Dolmetscher.
Es gibt Gebärden-Sprach-Dolmetscherinnen.
Gebärden-Sprache bedeutet: Sprechen mit den Händen.
Gehörlose Menschen sprechen so.
Dolmetscher bedeutet: Eine Person kann viele Sprachen.
Sie übersetzt für andere Menschen.
Du brauchst andere Hilfen?
Dann schreib eine E-Mail an: [email protected]
Die Veranstaltung ist online.
Das Programm heißt: Zoom.
Du bekommst den Link nach der Anmeldung.
Hier kannst du dich anmelden: Anmeldung und mehr Infos
Kiel (kobinet) "Politische Partizipation in Schleswig-Holstein – Wo stehen wir, wo wollen wir hin?" So lautet der Titel einer Online-Veranstaltung, zu der die AG Politik des Zentrums für selbstbestimmtes Leben Norddeutschland (ZSL Nord) für den 22. Oktober 2025 von 17:00 bis 18:30 Uhr einlädt. "Politische Partizipation ist ein Menschenrecht – und dennoch längst keine Selbstverständlichkeit. Deshalb möchten wir, die AG Politik des Zentrums für selbstbestimmtes Leben Norddeutschland (ZSL Nord), Sie ganz herzlich zu einer besonderen Online-Veranstaltung einladen", heißt es unter anderem in der Ankündigung.
In den vergangenen Monaten haben wir eine Umfrage unter Beiräten, Beauftragten und Kommunen in Schleswig-Holstein durchgeführt, um herauszufinden, wie politische Partizipation von Menschen mit Behinderungen in unserem Bundesland gelebt wird – und wo noch große Herausforderungen bestehen. Nun ist es an der Zeit, gemeinsam auf die Ergebnisse zu blicken, in den Dialog zu kommen und gemeinsam weiterzudenken:
– Wo stehen wir heute?
– Welche Strukturen fördern echte politische Teilhabe – und welche Herausforderungen stehen ihr im Weg?
– Wie gestalten wir den Weg zu einer inklusiven politischen Landschaft, die das Ziel echter Partizipation gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention umsetzt?
Freuen Sie sich auf eine spannende Moderation durch Ottmar Miles-Paul, einen langjährigen Kämpfer für Inklusion und Menschenrechte. Als besonderen Gast begrüßen wir die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen, Michaela Pries. Die Veranstaltung ist barrierefrei – Gebärdensprachdolmetscherinnen und Gebärdensprachdolmetscher sind durchgängig anwesend. Möchten Sie uns weitere Bedarfe für eine barrierefreie Teilnahme mitteilen? Schreiben Sie uns gern an: [email protected]. Lassen Sie uns gemeinsam die politische Partizipation in Schleswig-Holstein stärken. Ihre Erfahrungen, Perspektiven und Ideen sind gefragt – wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen“, heißt es in der Veranstaltungsankündigung.
Die Veranstaltung findet online via Zoom am Mittwoch, 22. Oktober 2025 von 17:00 Uhr bis ca. 18:30 Uhr statt. Der Link wird nach der Anmeldung zugesandt.
