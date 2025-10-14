Menu Close

Online-Veranstaltung: Politische Partizipation in Schleswig-Holstein – Wo stehen wir, wo wollen wir hin?

Veröffentlicht am 14.10.2025 07:10 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Kiel (kobinet) "Politische Partizipation in Schleswig-Holstein – Wo stehen wir, wo wollen wir hin?" So lautet der Titel einer Online-Veranstaltung, zu der die AG Politik des Zentrums für selbstbestimmtes Leben Norddeutschland (ZSL Nord) für den 22. Oktober 2025 von 17:00 bis 18:30 Uhr einlädt. "Politische Partizipation ist ein Menschenrecht – und dennoch längst keine Selbstverständlichkeit. Deshalb möchten wir, die AG Politik des Zentrums für selbstbestimmtes Leben Norddeutschland (ZSL Nord), Sie ganz herzlich zu einer besonderen Online-Veranstaltung einladen", heißt es unter anderem in der Ankündigung.

In den vergangenen Monaten haben wir eine Umfrage unter Beiräten, Beauftragten und Kommunen in Schleswig-Holstein durchgeführt, um herauszufinden, wie politische Partizipation von Menschen mit Behinderungen in unserem Bundesland gelebt wird – und wo noch große Herausforderungen bestehen. Nun ist es an der Zeit, gemeinsam auf die Ergebnisse zu blicken, in den Dialog zu kommen und gemeinsam weiterzudenken:
– Wo stehen wir heute?
– Welche Strukturen fördern echte politische Teilhabe – und welche Herausforderungen stehen ihr im Weg?
– Wie gestalten wir den Weg zu einer inklusiven politischen Landschaft, die das Ziel echter Partizipation gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention umsetzt?

Freuen Sie sich auf eine spannende Moderation durch Ottmar Miles-Paul, einen langjährigen Kämpfer für Inklusion und Menschenrechte. Als besonderen Gast begrüßen wir die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen, Michaela Pries. Die Veranstaltung ist barrierefrei – Gebärdensprachdolmetscherinnen und Gebärdensprachdolmetscher sind durchgängig anwesend. Möchten Sie uns weitere Bedarfe für eine barrierefreie Teilnahme mitteilen? Schreiben Sie uns gern an: [email protected]. Lassen Sie uns gemeinsam die politische Partizipation in Schleswig-Holstein stärken. Ihre Erfahrungen, Perspektiven und Ideen sind gefragt – wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen“, heißt es in der Veranstaltungsankündigung.

Die Veranstaltung findet online via Zoom am Mittwoch, 22. Oktober 2025 von 17:00 Uhr bis ca. 18:30 Uhr statt. Der Link wird nach der Anmeldung zugesandt.

Link zu weiteren Infos zur Veranstaltung und zur Anmeldung

