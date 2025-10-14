Online-Veranstaltung: Politische Partizipation in Schleswig-Holstein – Wo stehen wir, wo wollen wir hin?



Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken Es gibt ein Online-Treffen. Online-Treffen bedeutet: Die Menschen treffen sich im Internet. Sie sehen sich am Computer. Oder am Handy. Zum Beispiel mit einem Video-Programm. Das Treffen ist am 22. Oktober 2025. Das Treffen ist von 17 Uhr bis 18 Uhr 30. Das Thema ist: Politische Mit-Bestimmung in Schleswig-Holstein. Mit-Bestimmung bedeutet: Menschen machen bei etwas mit. Das heißt Teil-Haben. Du darfst mit-reden. Du kannst sagen: Das ist mir wichtig. Du kannst mit-entscheiden. Das ZSL Nord lädt ein. ZSL Nord bedeutet: Zentrum für selbst-bestimmtes Leben Nord-Deutschland. Politische Mit-Bestimmung ist ein Menschen-Recht. Menschen-Rechte bedeutet: Alle Menschen haben gleiche Rechte. Diese Rechte gelten überall. Aber nicht alle können mit-bestimmen. Die AG Politik vom ZSL Nord hat eine Umfrage gemacht. Umfrage bedeutet: Man stellt vielen Menschen Fragen. Die Menschen antworten. Zum Beispiel mit Ja oder Nein. Die Umfrage war in Schleswig-Holstein. Menschen mit Behinderungen haben mit-gemacht. Beiräte haben mit-gemacht. Beirat bedeutet: Das ist eine Gruppe von Menschen. Sie beraten andere Menschen bei wichtigen Sachen. Beauftragte haben mit-gemacht. Beauftragte bedeutet: Eine Person hat eine besondere Aufgabe. Sie kümmert sich um ein bestimmtes Thema. Zum Beispiel: Um die Rechte von Menschen mit Behinderung. Jetzt werden die Ergebnisse vorgestellt. Es gibt diese Fragen: Wie ist die Lage heute? Was hilft bei der Mit-Bestimmung? Was sind die Probleme? Wie können wir es besser machen? Ottmar Miles-Paul ist der Moderator. Moderator bedeutet: Eine Person leitet ein Treffen. Sie sorgt dafür: Alle können reden. Sie stellt Fragen. Sie fasst Ergebnisse zusammen. Er kämpft für Inklusion. Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit. Niemand wird ausgeschlossen. Michaela Pries kommt auch. Sie ist die Landes-Beauftragte für Menschen mit Behinderungen. Landes-Beauftragte bedeutet: Eine Person arbeitet für ein Bundes-Land. Sie kümmert sich um Menschen mit Behinderung. Sie hilft diesen Menschen. Sie berät die Politik. Die Veranstaltung ist barriere-frei. Barriere-frei bedeutet: Alle Menschen können etwas benutzen. Es gibt keine Hindernisse. Es gibt Gebärden-Sprach-Dolmetscher. Es gibt Gebärden-Sprach-Dolmetscherinnen. Gebärden-Sprache bedeutet: Sprechen mit den Händen. Gehörlose Menschen sprechen so. Dolmetscher bedeutet: Eine Person kann viele Sprachen. Sie übersetzt für andere Menschen. Du brauchst andere Hilfen? Dann schreib eine E-Mail an: [email protected] Die Veranstaltung ist online. Das Programm heißt: Zoom. Du bekommst den Link nach der Anmeldung. Hier kannst du dich anmelden: Anmeldung und mehr Infos Logo: ZsL Nord

Foto: ZsL Nord

Kiel (kobinet) "Politische Partizipation in Schleswig-Holstein – Wo stehen wir, wo wollen wir hin?" So lautet der Titel einer Online-Veranstaltung, zu der die AG Politik des Zentrums für selbstbestimmtes Leben Norddeutschland (ZSL Nord) für den 22. Oktober 2025 von 17:00 bis 18:30 Uhr einlädt. "Politische Partizipation ist ein Menschenrecht – und dennoch längst keine Selbstverständlichkeit. Deshalb möchten wir, die AG Politik des Zentrums für selbstbestimmtes Leben Norddeutschland (ZSL Nord), Sie ganz herzlich zu einer besonderen Online-Veranstaltung einladen", heißt es unter anderem in der Ankündigung. In den vergangenen Monaten haben wir eine Umfrage unter Beiräten, Beauftragten und Kommunen in Schleswig-Holstein durchgeführt, um herauszufinden, wie politische Partizipation von Menschen mit Behinderungen in unserem Bundesland gelebt wird – und wo noch große Herausforderungen bestehen. Nun ist es an der Zeit, gemeinsam auf die Ergebnisse zu blicken, in den Dialog zu kommen und gemeinsam weiterzudenken:

– Wo stehen wir heute?

– Welche Strukturen fördern echte politische Teilhabe – und welche Herausforderungen stehen ihr im Weg?

– Wie gestalten wir den Weg zu einer inklusiven politischen Landschaft, die das Ziel echter Partizipation gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention umsetzt? Freuen Sie sich auf eine spannende Moderation durch Ottmar Miles-Paul, einen langjährigen Kämpfer für Inklusion und Menschenrechte. Als besonderen Gast begrüßen wir die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen, Michaela Pries. Die Veranstaltung ist barrierefrei – Gebärdensprachdolmetscherinnen und Gebärdensprachdolmetscher sind durchgängig anwesend. Möchten Sie uns weitere Bedarfe für eine barrierefreie Teilnahme mitteilen? Schreiben Sie uns gern an: [email protected]. Lassen Sie uns gemeinsam die politische Partizipation in Schleswig-Holstein stärken. Ihre Erfahrungen, Perspektiven und Ideen sind gefragt – wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen“, heißt es in der Veranstaltungsankündigung. Die Veranstaltung findet online via Zoom am Mittwoch, 22. Oktober 2025 von 17:00 Uhr bis ca. 18:30 Uhr statt. Der Link wird nach der Anmeldung zugesandt. Link zu weiteren Infos zur Veranstaltung und zur Anmeldung

Foto: ZsL Nord

