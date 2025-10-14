Menu Close

Aktion Mensch und Team D Paralympics verlängern Partnerschaft

Veröffentlicht am 14.10.2025 12:19 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Bild von sechs Händen die sich an den Handgelenken festhalten
Mannschaftsgeist bringt Zusammenarbeit
FRECHEN (kobinet) Die Aktion Mensch bleibt auch in den kommenden vier Jahren Inklusionspartner des Team D Paralympics sowie des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS). Der Vertrag zwischen der größten privaten Förderorganisation in Deutschland und der Deutschen Sport Marketing (DSM) als Vermarkterin des Team D Paralympics im Auftrag des DBS wurde um einen weiteren Zyklus verlängert und schließt damit die Paralympischen Spiele in Mailand Cortina 2026 und LA 2028 ein.

Bereits seit 2014 ist die Aktion Mensch wichtiger Partner und engagiert sich seither für mehr Inklusion und Barrierefreiheit im paralympischen Sport. Einen besonderen Fokus wird die Aktion Mensch in den nächsten Jahren der Partnerschaft auf die Verbesserung der Teilhabe von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung im Sport richten.

Vor dem Hintergrund der Strahlkraft der Paralympics und gemeinsam mit den Athleten werden vielfältige Projekte realisiert. Dazu gehört unter anderem das „Inklusions-Mobil“, das aktuell durch Deutschland tourt, um jungen Menschen einen niedrigschwelligen Einstieg in den Sport zu ermöglichen. Aber auch kleinere Maßnahmen wie die Anschaffung von Monoski-Geräten für den Para-Ski-Nachwuchs oder Schwimmcamps für Kinder mit einer Sehbehinderung sind Teil der Aktivitäten der Aktion Mensch rund um den Para-Sport.

Zentraler Bestandteil der Partnerschaft werden auch weiterhin die Lose der Aktion Mensch sein, die regelmäßig an erfolgreiche Athletinnen und Athleten übergeben werden.

