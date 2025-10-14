Aktion Mensch und Team D Paralympics verlängern Partnerschaft

FRECHEN (kobinet)

Die Aktion Mensch macht weiter mit Team D Paralympics. Team D Paralympics ist die deutsche Mannschaft. Die Mannschaft ist für die Paralympics. Paralympics sind Sport-Wettkämpfe für Menschen mit Behinderung. Sie finden alle 4 Jahre statt. Die Aktion Mensch hilft dem Sport·verband.

Die Hilfe ist für 4 Jahre. Ein Sport·verband ist eine große Gruppe von Sport·vereinen. Die Gruppe plant Sport·veranstaltungen. Die Gruppe macht Regeln für den Sport. Der Sport·verband heißt: Deutscher Behinderten·sport·verband. Die kurze Form heißt: DBS.

Die Aktion Mensch hat einen Vertrag gemacht. Der Vertrag ist mit dem Sport·verband. Ein Vertrag ist ein wichtiges Papier mit Vereinbarungen. Der Vertrag gilt bis 2028. In dieser Zeit gibt es 2 Paralympics. Die ersten Paralympics sind 2026.

Sie sind in Mailand Cortina in Italien. Die nächsten Paralympics sind 2028 in LA. Die Aktion Mensch hilft schon seit 2014. Die Hilfe ist für Para·sport. Para·sport ist Sport für Menschen mit Behinderung. Die Menschen können im Roll·stuhl sitzen.

Oder die Menschen können nicht gut sehen. Beim Para·sport gibt es besondere Regeln. Die Aktion Mensch will: Sport für alle Menschen. Das nennt man: Inklusion im Sport. Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit. Niemand wird ausgeschlossen.

Die Aktion Mensch will auch: Sport·plätze ohne Hindernisse. Das nennt man: Barriere·freiheit. Barriere·freiheit bedeutet: Alle Menschen können überall hin·kommen. Es gibt Rampen für Roll·stühle. Es gibt Texte in Leichter Sprache. So können alle mit·machen.

Die Aktion Mensch hilft vor allem Kindern. Und die Aktion Mensch hilft Jugendlichen mit Behinderung. Diese jungen Menschen sollen leichter Sport machen können. Die Aktion Mensch macht dafür viele Projekte. Ein Projekt ist eine besondere Aufgabe mit Anfang und Ende. Viele Menschen arbeiten zusammen am Projekt.

Am Ende ist etwas Neues fertig. Die Sport·ler vom Team D Paralympics helfen mit. Diese Sport·ler sind bekannt. Diese Sport·ler sind Vorbilder. Vorbilder sind besondere Menschen. Diese Menschen machen etwas sehr gut.

Andere Menschen schauen zu den Vorbildern auf. Andere Menschen wollen so werden wie die Vorbilder. Ein Projekt heißt: Inklusions·mobil. Das ist ein Bus oder ein Auto. Das Inklusions·mobil fährt durch Deutschland. Dort können junge Menschen Sport·arten ausprobieren.

Der Start in den Sport soll leicht sein. Das Inklusions·mobil macht das möglich. Die Aktion Mensch macht noch mehr. Die Aktion Mensch kauft Mono·ski·geräte. Das sind spezielle Ski. Die Ski sind für Menschen mit Behinderung.

Ein Mono·ski·gerät hat nur einen Ski. Beide Füße stehen auf dem gleichen Ski. Diese Ski sind für junge Sport·ler. Die Aktion Mensch macht auch Schwimm·camps. Diese Camps sind für Kinder mit Seh·behinderung. Die Aktion Mensch macht auch Lose.

Das sind Gewinn·lose für eine Lotterie. Eine Lotterie ist ein Gewinn·spiel. Menschen kaufen Lose. Sie können Geld oder Preise gewinnen. Erfolg·reiche Sport·ler bekommen diese Lose. Das bleibt auch in Zukunft so.