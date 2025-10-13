Menu Close

Was bedeutet eigentlich Diversität?

Veröffentlicht am 13.10.2025 06:51 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Bonn (kobinet) "Der Begriff Diversität – oder auch englisch ‚Diversity' – begegnet uns häufig in den Medien und Diskussionen. Doch was heißt das eigentlich genau und gibt es einen Zusammenhang zwischen Diversität und Inklusion? Wir erklären es dir kurz!" So heißt es im aktuellen Newsletter der Aktion Mensch. "Der Begriff der Diversität wird häufig als Synonym für Vielfalt verwendet. Genauer versteht man darunter die Vielfalt oder Verschiedenartigkeit von Merkmalen, Eigenschaften und Elementen innerhalb einer Organisation, Gruppe oder der Gesellschaft", heißt es unter anderem im Beitrag zum Thema auf der Internetseite der Aktion Mensch.

Link zum Beitrag der Aktion Mensch zur Diversität

