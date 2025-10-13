Was bedeutet eigentlich Diversität?

Bonn (kobinet)
Die Aktion Mensch hat einen neuen Newsletter gemacht.
Ein Newsletter ist ein Info-Brief.
Sie bekommen ihn per E-Mail.
In dem Newsletter geht es um Vielfalt.
Das Fremd-Wort dafür ist: Diversität.
Diversität bedeutet: Vielfalt.
Menschen sind alle verschieden.
Oder auf Englisch: Diversity.
Die Aktion Mensch erklärt: Was bedeutet das Wort?
Und: Wie hängt Vielfalt mit Inklusion zusammen?
Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit.
Niemand wird ausgeschlossen.
Diversität bedeutet: Vielfalt.
Das heißt: Menschen sind verschieden.
Menschen haben verschiedene Eigenschaften.
Zum Beispiel: Alter, Geschlecht oder Hautfarbe.
Das gilt für Gruppen von Menschen.
Und das gilt für die ganze Gesellschaft.
Das sind alle Menschen zusammen.
Sie leben in einem Land.
Die Aktion Mensch hat dazu einen Text geschrieben.
Der Text steht im Internet.
Hier ist der Link zum Text über Vielfalt.
Bonn (kobinet) "Der Begriff Diversität – oder auch englisch ‚Diversity' – begegnet uns häufig in den Medien und Diskussionen. Doch was heißt das eigentlich genau und gibt es einen Zusammenhang zwischen Diversität und Inklusion? Wir erklären es dir kurz!" So heißt es im aktuellen Newsletter der Aktion Mensch. "Der Begriff der Diversität wird häufig als Synonym für Vielfalt verwendet. Genauer versteht man darunter die Vielfalt oder Verschiedenartigkeit von Merkmalen, Eigenschaften und Elementen innerhalb einer Organisation, Gruppe oder der Gesellschaft", heißt es unter anderem im Beitrag zum Thema auf der Internetseite der Aktion Mensch.
