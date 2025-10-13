Was bedeutet eigentlich Diversität?

Das Fremd-Wort dafür ist: Diversität.

In dem Newsletter geht es um Vielfalt.

Sie bekommen ihn per E-Mail.

Ein Newsletter ist ein Info-Brief.

Die Aktion Mensch hat einen neuen Newsletter gemacht.

Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit.

Und: Wie hängt Vielfalt mit Inklusion zusammen?

Die Aktion Mensch erklärt: Was bedeutet das Wort?

Oder auf Englisch: Diversity.

Menschen sind alle verschieden.

Das gilt für Gruppen von Menschen.

Zum Beispiel: Alter, Geschlecht oder Hautfarbe.

Menschen haben verschiedene Eigenschaften.

Das heißt: Menschen sind verschieden.

Und das gilt für die ganze Gesellschaft.

Das sind alle Menschen zusammen.

Sie leben in einem Land.

Die Aktion Mensch hat dazu einen Text geschrieben.

Der Text steht im Internet.

Hier ist der Link zum Text über Vielfalt.