Tipps für barrierefreie Veranstaltungen

Andrea Halbritter lebt in Frankreich.
Sie ist Expertin für Einfache Sprache.
Eine Expertin weiß sehr viel über ein Thema.
Sie kann anderen Menschen helfen.
Sie gibt gute Rat-Schläge.
Sie hat einen News-Letter geschrieben.
Ein News-Letter ist eine elektronische Nachricht mit Informationen.
Man bekommt ihn per E-Mail.
Darin gibt es Tipps für Veranstaltungen.
Veranstaltungen sind geplante Treffen.
Viele Menschen kommen zusammen.
Zum Beispiel: ein Konzert.
Oder: eine Feier.
Die Tipps helfen bei der Planung.
So werden Veranstaltungen barriere-frei.
Barriere-frei bedeutet: Alle Menschen können etwas benutzen.
Es gibt keine Hindernisse.
Viele Veranstaltungen haben Probleme.
Zum Beispiel: Es gibt nur Steh-Tische.
Steh-Tische sind hohe Tische.
Man steht an diesen Tischen.
Man sitzt nicht auf einem Stuhl.
Oder: Die Räume sind unübersichtlich.
Unübersichtlich bedeutet: Man sieht nicht gut durch.
Man findet sich nicht gut zurecht.
Alles ist durcheinander.
Das ist für viele Menschen schwierig.
Deshalb braucht man gute Planung.
Im News-Letter stehen 15 Tipps.
Die Tipps kommen von 11 Experten.
Die Experten kennen sich gut aus.
Sie wissen: Barriere-Freiheit ist wichtig.
Barriere-Freiheit ist kein Extra.
Barriere-Freiheit gehört immer dazu.
Die Tipps erklären verschiedene Themen.
Zum Beispiel: Wie plant man richtig?
Oder: Welches Essen ist barriere-frei?
Auch Bilder sind ein wichtiges Thema.
Die Tipps helfen beim Machen.
Machen bedeutet: Man tut etwas.
Aus einer Idee wird etwas Echtes.
Man setzt seinen Plan um.
Man kann die Tipps im Internet lesen.
Hier ist der Link zu den Tipps.
Dort stehen alle Informationen.
Die Informationen sind sehr hilfreich.
SAINT-NAZAIRE (kobinet) Wenn schon Veranstaltung, dann sollte diese auch barrierefrei sein. Das leuchtet jedem ein, nur ist das praktisch, wie Stehtische und unübersichtliche Gestaltung bei vielen Veranstaltungen zeigen, nicht ganz so einfach umgesetzt. Andrea Halbritter, eine in Frankreich lebende Germanistin und Übersetzerin für Einfache Sprache, hat deshalb in ihrem aktuellen Newsletter einige Tipps zur Vorbereitung barrierefreier Veranstaltungen zusammengestellt.
In dieser Zusammenstellung verraten elf Expertinnen und Experten mit 15 interessanten Tipps, wie eine Veranstaltung barrierefrei gestaltet werden kann. Ausgehend von der Tatsache, dass Barrierefreiheit bei Veranstaltungen mehr als ein „Nice-to-have“ ist, über einige Grundprinzipien und das wichtige barrierefreie Essensangebot bis hin zur Rolle der Verwendung von Bildern und vielem mehr gibt diese Übersicht wertvolle Ratschläge für die Barrierefreiheit von Veranstaltungen.
Diese gesamte Information kann auf dieser Seite selbst nachgelesen werden.
SAINT-NAZAIRE (kobinet) Wenn schon Veranstaltung, dann sollte diese auch barrierefrei sein. Das leuchtet jedem ein, nur ist das praktisch, wie Stehtische und unübersichtliche Gestaltung bei vielen Veranstaltungen zeigen, nicht ganz so einfach umgesetzt. Andrea Halbritter, eine in Frankreich lebende Germanistin und Übersetzerin für Einfache Sprache, hat deshalb in ihrem aktuellen Newsletter einige Tipps zur Vorbereitung barrierefreier Veranstaltungen zusammengestellt.
In dieser Zusammenstellung verraten elf Expertinnen und Experten mit 15 interessanten Tipps, wie eine Veranstaltung barrierefrei gestaltet werden kann. Ausgehend von der Tatsache, dass Barrierefreiheit bei Veranstaltungen mehr als ein „Nice-to-have“ ist, über einige Grundprinzipien und das wichtige barrierefreie Essensangebot bis hin zur Rolle der Verwendung von Bildern und vielem mehr gibt diese Übersicht wertvolle Ratschläge für die Barrierefreiheit von Veranstaltungen.
Diese gesamte Information kann auf dieser Seite selbst nachgelesen werden.
Lesermeinungen