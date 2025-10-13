Menu Close

Tipps für barrierefreie Veranstaltungen

Veröffentlicht am 13.10.2025 10:25 von Hartmut Smikac in der Kategorie Meinung (?)
Symbole von Behinderungen auf symbolischen Tastenfläschen
Symbole Behinderung
Foto: Pixabay/renma

SAINT-NAZAIRE (kobinet) Wenn schon Veranstaltung, dann sollte diese auch barrierefrei sein. Das leuchtet jedem ein, nur ist das praktisch, wie Stehtische und unübersichtliche Gestaltung bei vielen Veranstaltungen zeigen, nicht ganz so einfach umgesetzt. Andrea Halbritter, eine in Frankreich lebende Germanistin und Übersetzerin für Einfache Sprache, hat deshalb in ihrem aktuellen Newsletter einige Tipps zur Vorbereitung barrierefreier Veranstaltungen zusammengestellt.

In dieser Zusammenstellung verraten elf Expertinnen und Experten mit 15 interessanten Tipps, wie eine Veranstaltung barrierefrei gestaltet werden kann. Ausgehend von der Tatsache, dass Barrierefreiheit bei Veranstaltungen mehr als ein „Nice-to-have“ ist, über einige Grundprinzipien und das wichtige barrierefreie Essensangebot bis hin zur Rolle der Verwendung von Bildern und vielem mehr gibt diese Übersicht wertvolle Ratschläge für die Barrierefreiheit von Veranstaltungen.

Diese gesamte Information kann auf dieser Seite selbst nachgelesen werden.

Hartmut Smikac Meinung

