Inklusive Staffeln beim Köln-Marathon

Veröffentlicht am 13.10.2025 09:38 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Daumen hoch
Fanpost für die kobinet-Redaktion
Foto: Irina Tischer

Köln (kobinet) Mit dem zunehmend trüben Wetter geht die Marathonsaison für dieses Jahr langsam zu Ende. Doch beim diesjährigen Köln-Marathon Anfang Oktober war "R(h)ein Inklusiv" bereits zum 10. Mal am Start und hat erneut gezeigt, wie viel Kraft in gelebter Inklusion steckt, wie es in der Ankündigung eines YouTube-Videos heißt, auf das Tina Deeken, die in Köln dabei war, die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht hat. "174 Läuferinnen und Läufer in 35 Staffeln – mit und ohne Behinderung – liefen gemeinsam für ein Ziel: Miteinander statt Bestzeit", heißt es weiter in der Ankündigung des Videos.

„Auf der Strecke, am Rand und im Herzen war die Begeisterung spürbar – Anfeuerung, Teamgeist, Zusammenhalt. Der Lauf hat gezeigt, wie Inklusion und Vielfalt in der Praxis gelebt werden können. Grenzen wurden überwunden, Begegnungen geschaffen und Teilhabe erfahrbar gemacht. Danke an alle, die dazu beigetragen haben. Euer Engagement macht deutlich, dass Inklusion eine gemeinsame Aufgabe ist. Und eine Bereicherung für alle!“, heißt es weiter zu dem von der DGUV eingestellten Video zum Köln-Marathon.

Link zum YouTube-Video

Ottmar Miles-Paul Nachricht

