Inklusive Staffeln beim Köln-Marathon

Köln (kobinet)
Es ist Herbst.
Das Wetter wird schlechter.
Die Marathon-Saison endet bald.
Marathon bedeutet: Ein sehr langes Lauf-Rennen.
Das Rennen ist 42 Kilo-meter lang.
Marathon-Saison bedeutet: Die Zeit im Jahr für Marathon-Rennen.
In dieser Zeit sind viele Marathon-Rennen.
Anfang Oktober war der Köln-Marathon.
Dort war das Team "R(h)ein Inklusiv" dabei.
Das war schon zum 10. Mal.
Das Team zeigt: Inklusion ist wichtig.
Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit.
Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung.
Niemand wird ausgeschlossen.
Tina Deeken war in Köln dabei.
Sie hat kobinet-nachrichten Bescheid gesagt.
kobinet-nachrichten ist eine Internet-Seite.
Auf der Seite stehen Nachrichten für Menschen mit Behinderung.
Es gibt ein Video auf YouTube.
Das Video zeigt den Marathon.
174 Menschen sind gelaufen.
Sie waren in 35 Staffeln.
Staffel bedeutet: Mehrere Menschen laufen nach-einander.
Jeder läuft einen Teil von der Strecke.
Manche haben eine Behinderung.
Manche haben keine Behinderung.
Alle sind zusammen gelaufen.
Die Stimmung war sehr gut.
Alle haben sich gegenseitig angefeuert.
Anfeuern bedeutet: Jemanden laut unterstützen.
Man ruft: Los! Du schaffst das!
Das gibt anderen Menschen Kraft.
Der Team-Geist war toll.
Team-Geist bedeutet: Alle arbeiten gut zusammen.
Alle helfen sich.
Alle wollen das gleiche Ziel erreichen.
Der Lauf war ein Erfolg.
Erfolg bedeutet: Man hat ein Ziel erreicht.
Man hat etwas Gutes geschafft.
Er zeigt: Inklusion funktioniert gut.
Menschen haben Grenzen überwunden.
Grenze bedeutet: Eine Trenn-Linie zwischen 2 Ländern.
Oder: Eine Schranke im Kopf.
Überwunden bedeutet: Man hat etwas Schweres geschafft.
Zum Beispiel: Man hatte Angst.
Jetzt hat man die Angst besiegt.
Die DGUV hat das Video gemacht.
DGUV ist eine Abkürzung.
Das bedeutet: Deutsche Gesetzliche Unfall-Versicherung.
Das Video sagt Danke an alle.
Die Botschaft ist wichtig:
Botschaft bedeutet hier: Eine wichtige Nachricht.
Etwas was man anderen sagen will.
Inklusion ist eine gemeinsame Aufgabe.
Aufgabe bedeutet: Etwas was man machen soll.
Ein Ziel das man erreichen will.
Inklusion ist gut für alle Menschen.
Köln (kobinet) Mit dem zunehmend trüben Wetter geht die Marathonsaison für dieses Jahr langsam zu Ende. Doch beim diesjährigen Köln-Marathon Anfang Oktober war "R(h)ein Inklusiv" bereits zum 10. Mal am Start und hat erneut gezeigt, wie viel Kraft in gelebter Inklusion steckt, wie es in der Ankündigung eines YouTube-Videos heißt, auf das Tina Deeken, die in Köln dabei war, die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht hat. "174 Läuferinnen und Läufer in 35 Staffeln – mit und ohne Behinderung – liefen gemeinsam für ein Ziel: Miteinander statt Bestzeit", heißt es weiter in der Ankündigung des Videos.
„Auf der Strecke, am Rand und im Herzen war die Begeisterung spürbar – Anfeuerung, Teamgeist, Zusammenhalt. Der Lauf hat gezeigt, wie Inklusion und Vielfalt in der Praxis gelebt werden können. Grenzen wurden überwunden, Begegnungen geschaffen und Teilhabe erfahrbar gemacht. Danke an alle, die dazu beigetragen haben. Euer Engagement macht deutlich, dass Inklusion eine gemeinsame Aufgabe ist. Und eine Bereicherung für alle!“, heißt es weiter zu dem von der DGUV eingestellten Video zum Köln-Marathon.
