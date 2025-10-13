Engagierte Debatte zum Bundesteilhabegesetz im Bundestag

Berlin

In den letzten Monaten gab es viele Gespräche.

Die Gespräche waren über die Eingliederungs-Hilfe.

Das ist Unterstützung für Menschen mit Behinderung.

Am 9. Oktober 2025 war eine wichtige Sitzung.

Die Sitzung war im Deutschen Bundes-Tag.

Das ist eine Gruppe von gewählten Menschen.