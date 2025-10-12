Menu Close

Momentaufnahme 408

Veröffentlicht am 12.10.2025 13:00 von Irina Tischer in der Kategorie Nachricht (?)
Eine junge Frau am Ostseestrand hält ein im Wind wehendes Tuch
Wind
Foto: Irina Tiischer

Berlin (kobinet) Vielleicht kann man glücklich sein, wenn man es sein will. Und ich habe einmal gelesen, man könne das Glück lernen. Das hat mir gefallen. (Theodor Fontane)

Theodor Fontane (1819–1898) war ein deutscher Schriftsteller und gilt als der bedeutendste Vertreter des poetischen Realismus. Ursprünglich Apotheker, wandte er sich bald dem Schreiben zu – erst als Journalist, dann als Romanautor.

Berühmt wurde er mit Werken wie „Effi Briest“, einer tragischen Geschichte über Liebe, Moral und gesellschaftliche Zwänge im 19. Jahrhundert. Fontane war ein feiner Beobachter des preußischen Alltags und zeichnete mit scharfer Ironie und warmem Humor das Bild einer Zeit im Wandel.

Seine Sprache ist ruhig, präzise und oft melancholisch – wie ein Spiegel menschlicher Sehnsucht nach Glück in einer Welt voller Konventionen.

Irina Tischer

