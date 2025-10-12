Hans-Willis Topnachricht der Woche

Menu Close

Veröffentlicht am 12.10.2025 23:00 von Hans-Willi Weis in der Kategorie Nachricht (?)
Staufen (kobinet) Ein Mensch mit Behinderung als Warlord

Auf der Theaterbühne ist auch das möglich. In den Münchner Kammerspielen gibt Schauspieler Samuel Koch im Rollstuhl Schillers Feldherr Wallenstein. Dieser Behinderte „kann Krieg“ und wie!

Uns den „Fleischwolf Krieg“ nur annähernd realistisch vorzustellen, ist beinahe unmöglich. Schillers Theaterstück über den Dreißigjährigen Krieg versucht es. Und vermittelt über den sinnlichen Eindruck hinaus die Erkenntnis, „der Krieg ernährt den Krieg“. Wir Zuschauenden erkennen mit Schrecken, wie ein gigantisches „Nähren des Krieges“ vor unseren Augen vonstattengeht. Und wie als Teil davon die politische und mediale Kriegsrhetorik und Kriegspropaganda die Kriegsbereitschaft und unsere Kriegserwartung nähren.
Hier die Premierenkritik vom vergangenen Montag auf Deutschlandfunk.

https://www.deutschlandfunk.de/schillers-wallenstein-an-den-muenchner-kammerspielen-100.html

