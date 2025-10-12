Hans-Willis Topnachricht der Woche

Staufen (kobinet)

Samuel Koch ist Schau-Spieler. Ein Schau-Spieler spielt andere Personen. Das macht er im Theater oder Film. Er sitzt im Roll-Stuhl. Ein Roll-Stuhl ist ein Stuhl mit Rädern. Menschen können damit fahren wenn sie nicht gehen können.

Er spielt in München Theater. Das Theater heißt: Kammer-Spiele. Er spielt die Rolle von Wallenstein. Wallenstein war ein General im Krieg. Das ist der Chef von vielen Soldaten. Das war vor sehr langer Zeit.

Das Theater-Stück ist von Schiller. Es geht um einen Krieg. Der Krieg dauerte 30 Jahre. Das Stück zeigt: Krieg ist schrecklich. Das Stück zeigt auch: Krieg macht immer mehr Krieg. Die Zu-Schauer verstehen: So funktioniert Krieg.

Das Stück zeigt noch etwas. Politiker reden über Krieg. Ein Politiker arbeitet in der Politik. Bürger wählen die Politiker. Die Medien berichten über Krieg. Medien sind zum Beispiel: Zeitung, Radio oder Fernsehen.

Über Medien erfährst du Nach-Richten. So werden Menschen auf Krieg vorbereitet. Die Premiere war am Montag. Das ist die erste Auf-Führung. Ein Theater-Stück wird zum ersten Mal gezeigt. Der Deutschland-Funk hat darüber berichtet.