Patientenbeiträge im Gesundheitswesen müssen Bestand haben

Es gibt Pläne für mehr Zu-Zahlungen.
Das ist im Gesundheits-Wesen.
Gesundheits-Wesen bedeutet: Alles für kranke Menschen.
Dazu gehören Ärzte.
Dazu gehören Kranken-Häuser.
Dazu gehören Kranken-Kassen.
Zu-Zahlungen sind Extra-Kosten.
Sie zahlen etwas dazu.
Zum Beispiel beim Arzt.
Oder für Medikamente.
Die Kranken-Kasse zahlt nicht alles.
Das bedeutet: Sie müssen mehr Geld bezahlen.
Das betrifft Arzt-Besuche.
Das betrifft Medikamente.
Der Sozial-Verband VdK kritisiert das scharf.
Ein Sozial-Verband ist eine Hilfs-Gruppe.
Der Verband hilft Menschen mit Problemen.
Zum Beispiel bei Ämtern.
Oder bei Kranken-Kassen.
Der VdK ist aus Nord-Rhein West-Falen.
Er ist der größte Sozial-Verband in Deutschland.
Er hat 2,3 Millionen Mitglieder.
Horst Vöge ist der Präsident vom VdK.
Er sagt: Das ist ungerecht.
Menschen mit wenig Geld leiden besonders.
Sie brauchen oft Gesundheits-Leistungen.
Gesundheits-Leistungen sind Hilfen für kranke Menschen.
Dazu gehört die Behandlung beim Arzt.
Dazu gehören Medikamente.
Die Kranken-Kasse bezahlt diese Hilfen.
Dann müssen sie viel Geld bezahlen.
Das ist zu viel für sie.
Viele Menschen müssen heute schon sparen.
Das betrifft chronisch kranke Menschen.
Chronisch krank bedeutet: Immer krank sein.
Die Krankheit geht nicht weg.
Die Menschen brauchen dauerhaft Hilfe.
Das betrifft Menschen mit Behinderung.
Das betrifft pflege-bedürftige Menschen.
Pflege-bedürftige Menschen brauchen Hilfe im Alltag.
Sie können nicht alles alleine machen.
Zum Beispiel: sich waschen.
Oder essen.
Andere Menschen helfen ihnen dabei.
Das betrifft ältere Menschen.
Sie sparen bei ihrer medizinischen Versorgung.
Medizinische Versorgung bedeutet: Ärzte kümmern sich um kranke Menschen.
Sie geben Medikamente.
Sie machen Untersuchungen.
Die Pläne betreffen viele Bereiche.
Zum Beispiel: Medikamente werden teurer.
Kranken-Haus-Aufenthalte werden teurer.
Reha wird teurer.
Reha ist kurz für Re-ha-bi-li-ta-ti-on.
Nach einer Krankheit üben Menschen dort.
Sie lernen: wie man sich bewegt.
Oder wie man arbeitet.
Häusliche Kranken-Pflege wird teurer.
Häusliche Kranken-Pflege bedeutet: Kranke Menschen bleiben zu Hause.
Pfleger kommen zu ihnen.
Die Pfleger helfen den kranken Menschen.
Fahr-Kosten werden teurer.
Horst Vöge sagt: Gesundheit darf nicht vom Geld abhängen.
Die Politik muss das Gesundheits-System ändern.
Das Gesundheits-System sind alle Einrichtungen für kranke Menschen.
Dazu gehören: Kranken-Häuser.
Dazu gehören: Arzt-Praxen.
Dazu gehören: Kranken-Kassen.
Es muss gerecht sein.
Es muss für alle Menschen gut sein.
Nicht nur für reiche Menschen.
Berlin (kobinet) Die ersten Überlegungen und Planungen zu höheren Zuzahlungen im Gesundheitswesen stoßen beim Sozialverband VdK Nordrhein-Westfalen, dem mit 2,3 Millionen Mitgliedern größten Sozialverband Deutschlands, auf scharfe Kritik. "Hände weg, das ist unsozial und ungerecht", fordert Präsident Horst Vöge. "Vor allem Menschen mit geringem und mittlerem Einkommen, die regelmäßig auf Gesundheitsleistungen angewiesen sind, würden massiv belastet. Heute schon müssen chronisch Kranke, Menschen mit Behinderung, Pflegebedürftige und Ältere an ihrer medizinischen Versorgung sparen – mit dramatischen Folgen für ihre Lebensqualität.
Die in der Debatte befindlichen Mehrbelastungen bei Medikamenten, Krankenhausaufenthalten, Reha, häuslicher Krankenpflege oder Fahrkosten verschärfen laut VdK NRW die soziale Schieflage. „Gesundheit darf nicht vom Geldbeutel abhängen. Statt auf mehr Eigenbeteiligung zu setzen, muss die Politik endlich den Mut aufbringen, das gesamte Gesundheitssystem solidarisch und zukunftsfähig umzubauen“, fordert Horst Vöge mit Nachdruck.
