Patientenbeiträge im Gesundheitswesen müssen Bestand haben

Dazu gehören Kranken-Kassen.

Dazu gehören Kranken-Häuser.

Dazu gehören Ärzte.

Gesundheits-Wesen bedeutet: Alles für kranke Menschen.

Das ist im Gesundheits-Wesen.

Es gibt Pläne für mehr Zu-Zahlungen.

Das bedeutet: Sie müssen mehr Geld bezahlen.

Die Kranken-Kasse zahlt nicht alles.

Oder für Medikamente.

Zum Beispiel beim Arzt.

Sie zahlen etwas dazu.

Zum Beispiel bei Ämtern.

Der Verband hilft Menschen mit Problemen.

Ein Sozial-Verband ist eine Hilfs-Gruppe.

Der Sozial-Verband VdK kritisiert das scharf.

Er sagt: Das ist ungerecht.

Horst Vöge ist der Präsident vom VdK.

Er hat 2,3 Millionen Mitglieder.

Er ist der größte Sozial-Verband in Deutschland.

Der VdK ist aus Nord-Rhein West-Falen.

Oder bei Kranken-Kassen.

Die Kranken-Kasse bezahlt diese Hilfen.

Dazu gehören Medikamente.

Dazu gehört die Behandlung beim Arzt.

Gesundheits-Leistungen sind Hilfen für kranke Menschen.

Sie brauchen oft Gesundheits-Leistungen.

Menschen mit wenig Geld leiden besonders.

Dann müssen sie viel Geld bezahlen.

Das ist zu viel für sie.

Viele Menschen müssen heute schon sparen.

Das betrifft chronisch kranke Menschen.

Chronisch krank bedeutet: Immer krank sein.

Die Krankheit geht nicht weg.