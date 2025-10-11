Landesrechnungshof: Kritik an Ressourcenverschwendung bei Umsetzung schulischer Inklusion in Niedersachsen

Hannover (kobinet)

Sie zeigen: Braucht ein Kind besondere Hilfe?

Die Gut-Achten sind für die Schule.

Das hilft bei wichtigen Entscheidungen.

Dann schreibt er seine Meinung auf.

Ein Fach-Mann prüft etwas genau.

Eltern und Kinder brauchen oft Gut-Achten.

Es gibt zu viele Regeln.

Es gibt zu viele Formulare.

Viele Menschen sagen: Das muss einfacher werden.

Das ist sehr schwierig für Eltern.

Das Kind bekommt dann extra Unterstützung beim Lernen.

Das dauert sehr lange.

Der Landes-Rechnungs-Hof hat das geprüft.

Der Landes-Rechnungs-Hof ist ein Amt.

Das Amt prüft: Gibt das Bundes-Land sein Geld richtig aus?

Das war in Nieder-Sachsen.

Das war vor einigen Jahren.