Vorsicht in Sachen Anerkennung von Assistenzhunden geboten

Kassel (kobinet)

Seit über einem Jahr gibt es ein Problem. Assistenz-Hunde können nicht geprüft werden. Das sind Hunde, die Menschen mit Behinderung helfen. Die Hunde sind speziell ausgebildet. Das bedeutet: Viele Menschen mit Behinderung warten. Sie brauchen dringend einen Assistenz-Hund.

Aber sie bekommen keine Hilfe. Jürgen Dusel hat darauf hingewiesen. Er ist der Beauftragte der Bundes-Regierung für Menschen mit Behinderung. Das ist eine Person, die Menschen mit Behinderung hilft. Die Person arbeitet für die deutsche Regierung. Er fordert: Das Problem muss schnell gelöst werden.

Die kobinet-Nachrichten bekommen viele Berichte. Das ist eine Internet-Seite mit Nachrichten für Menschen mit Behinderung. Manche Menschen suchen Assistenz-Hunde im Ausland. Zum Beispiel in Österreich. Dort werden oft falsche Versprechen gemacht. Die Ausbildung ist manchmal schlecht.

Die Anerkennungen gelten nicht in Deutschland. Das bedeutet: Etwas wird als richtig oder gut akzeptiert. Eine Mutter hat den kobinet-Nachrichten geschrieben. Sie sagt: Man muss vorsichtig sein. Die Gesetze in Deutschland sind noch nicht klar.

Jürgen Dusel erklärt das Problem: Ausbildungs-Stätten für Assistenz-Hunde brauchen ein Zertifikat. Das ist ein Ort, wo Menschen oder Tiere einen Beruf lernen. Ein Zertifikat ist ein offizielles Papier. Es beweist: Du hast etwas gelernt. Aber im Moment gibt es keine Zertifikate.

Nur Hunde aus zertifizierten Stätten dürfen geprüft werden. Das bedeutet: Eine Prüf-Stelle hat etwas kontrolliert und für gut befunden. Das heißt: Keine Ausbildungs-Stätte hat ein Zertifikat. Deshalb kann kein Hund geprüft werden. Und ohne Prüfung gibt es keine Zulassung. Das ist eine Erlaubnis, etwas Bestimmtes zu machen.