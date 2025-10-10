

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken Der Deutsche Behinderten-Sport-Verband hat eine Veranstaltung gemacht. Ein Behinderten-Sport-Verband ist eine Gruppe. In der Gruppe sind Menschen mit Behinderung. Sie machen zusammen Sport. Der Verband hilft ihnen dabei. Die Abkürzung ist: DBS. Die Veranstaltung war in Berlin. Es kamen 200 Gäste. Das Thema war: Paralympics in Deutschland. Paralympics sind Sport-Wettkämpfe für Menschen mit Behinderung. Sie finden alle 4 Jahre statt. Deutschland will Gast-geber werden. Ein Gast-geber lädt andere Menschen ein. Er sorgt dafür, dass sich alle wohl fühlen. Er kümmert sich um die Gäste. Das heißt: Deutschland will Olympics und Paralympics machen. Das Motto war: Stärke durch Vielfalt. Ein Motto ist ein kurzer Spruch. Paralympics zeigen: Sport baut Barrieren ab. Eine Barriere ist etwas, was im Weg steht. Barrieren hindern Menschen am Weiter-gehen. Paralympics zeigen: Alle Menschen können Sport machen. Immer mehr Menschen schauen Paralympics. Hans-Jörg Michels ist der Präsident vom DBS. Ein Präsident ist der Chef von einem Land. Er leitet das Land und trifft Entscheidungen. Hans-Jörg Michels sagte: Paralympics sind wichtig für Deutschland. Paralympics sind mehr als Sport-Wett-kämpfe. Bei Wett-Kämpfen messen sich Menschen. Sie zeigen, wer am besten ist. Am Ende gibt es Gewinner. Paralympics helfen bei Inklusion. Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit. Niemand wird ausgeschlossen. Paralympics zeigen: Menschen mit Behinderung können viel. Paris hatte 2024 Paralympics. Dort wurden Menschen mit Behinderung gefeiert. Die Menschen haben die Sport-Leistungen bewundert. Paris wurde barriere-ärmer. Barriere-ärmer bedeutet: Es gibt weniger Hindernisse. Menschen mit Behinderung können besser mit-machen. Zum Beispiel gibt es Rampen statt Treppen. Sport wurde in Schulen wichtiger. Eine Studie hat Menschen befragt. Eine Studie ist eine Untersuchung. Fach-Leute schauen sich etwas genau an. Sie sammeln Informationen. Dann schreiben sie auf, was sie heraus-gefunden haben. Es waren 15.000 Menschen aus 11 Ländern. 73 von 100 Menschen sagten: Paralympics haben meine Meinung geändert. Sie denken jetzt positiver über Menschen mit Behinderung. 80 von 100 Menschen sagten: Paralympics zeigen die Fähigkeiten von Menschen. Menschen mit Behinderung können viel leisten. Hans-Jörg Michels sagte noch mehr. Paralympics stehen für: Inklusion und Respekt. Respekt bedeutet: auf andere Menschen Rücksicht nehmen. Man ist höflich und respekt-voll. Paralympics stehen für: Vielfalt und Inspiration. Inspiration bedeutet: Andere Menschen machen dir Mut. Du bekommst neue Ideen. Die Sport-lerinnen und Sport-ler machen Mut. Sie sind Bot-schafter für Deutschland. Ein Bot-schafter ist ein wichtiger Mit-arbeiter von einem Land. Er arbeitet in einem anderen Land. Er vertritt sein Heimat-land dort. Sie zeigen: Deutschland ist offen und vielfältig. Gemeinsam Sport treiben

Foto: Pixabay/HansMartinPaul

BERLIN (kobinet) Im Fokus des Parlamentarischen Abends des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) stand die Bedeutung der Paralympischen Spiele für Deutschland. Dieser fand erneut im Allianz Forum im Herzen Berlins statt und sendete vor rund 200 Gästen ein Signal für die Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele in Deutschland. Das Motto: Stärke durch Vielfalt. Denn wie keine andere Veranstaltung stehen die Paralympics für Vielfalt und für die Kraft des Sports, Barrieren zu überwinden.



Kurz gesagt () Der Deutsche Behindertensportverband warb bei seinem Parlamentarischen Abend in Berlin unter dem Motto "Stärke durch Vielfalt" für eine deutsche Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele. DBS-Präsident Hans-Jörg Michels betonte vor 200 Gästen, dass Paralympics weit mehr als Sport seien – sie fungieren als Motor für Inklusion, schaffen Sichtbarkeit und überwinden Barrieren. Eine Studie zu Paris 2024 bestätigt diese Wirkung: 73 Prozent der Befragten gaben an, dass die Paralympics ihre Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderung positiv verändert haben, 80 Prozent gewannen eine positivere Sicht auf deren Fähigkeiten. BERLIN (kobinet) Im Fokus des Parlamentarischen Abends des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) stand die Bedeutung der Paralympischen Spiele für Deutschland. Dieser fand erneut im Allianz Forum im Herzen Berlins statt und sendete vor rund 200 Gästen ein Signal für die Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele in Deutschland. Das Motto: Stärke durch Vielfalt. Denn wie keine andere Veranstaltung stehen die Paralympics für Vielfalt und für die Kraft des Sports, Barrieren zu überwinden. Das größte Sportfest der Welt für Menschen mit Behinderung begeistert und zieht ein immer größeres Publikum in seinen Bann. „Nicht nur deshalb sind die Paralympics eine Bereicherung für jede Bewerbung um die Austragung der Spiele – und wären auch für Deutschland ein großer Gewinn“, betonte DBS-Präsident Hans-Jörg Michels und fügte hinzu: „Paralympische Spiele sind weit mehr als sportliche Wettkämpfe. Sie sind ein Motor für Inklusion, sie schaffen Sichtbarkeit für den Sport von Menschen mit Behinderung, sie überwinden Barrieren und setzen Impulse für gelebte Teilhabe.“ Paris hat es vorgemacht: Menschen mit Behinderung wurden gefeiert wie selten zuvor, ihre Leistungen bewundert, der Sport gewann an Bedeutung in der Schule wie im Alltag, auch der öffentliche Raum wurde barriereärmer. Eine Studie des Internationalen Paralympischen Komitees, die ein Jahr nach der Eröffnungsfeier und dem dortigen Ausruf der Inklusions-Revolution veröffentlicht wurde, brachte eindrucksvolle Ergebnisse: 73 Prozent der 15.000 Befragten aus elf Ländern betonten, dass die Paralympics 2024 ihre Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderung positiv verändert haben. 80 Prozent gaben an, dass sie durch die Spiele eine positivere Einstellung hinsichtlich der Fähigkeiten von Menschen mit Behinderung gewonnen haben. Das zeigt, wie Hans-Jörg Michels betonte, dass die Paralympischen Spiele für Inklusion, Inspiration, Vielfalt und Respekt stehen. Es sind Werte, die insbesondere im Ausrichterland wahrgenommen und verinnerlicht werden. „Paralympics vereinen sportliche wie gesellschaftliche Potenziale, die Athletinnen und Athleten inspirieren als Mutmacherinnen und Mutmacher sowie Botschafterinnen und Botschafter für ein vielfältiges, leistungsfähiges und weltoffenes Deutschland“, sagte Michels.

Gemeinsam Sport treiben

Foto: Pixabay/HansMartinPaul

Kurz gesagt () Der Deutsche Behindertensportverband warb bei seinem Parlamentarischen Abend in Berlin unter dem Motto "Stärke durch Vielfalt" für eine deutsche Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele. DBS-Präsident Hans-Jörg Michels betonte vor 200 Gästen, dass Paralympics weit mehr als Sport seien – sie fungieren als Motor für Inklusion, schaffen Sichtbarkeit und überwinden Barrieren. Eine Studie zu Paris 2024 bestätigt diese Wirkung: 73 Prozent der Befragten gaben an, dass die Paralympics ihre Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderung positiv verändert haben, 80 Prozent gewannen eine positivere Sicht auf deren Fähigkeiten.

BERLIN (kobinet) Im Fokus des Parlamentarischen Abends des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) stand die Bedeutung der Paralympischen Spiele für Deutschland. Dieser fand erneut im Allianz Forum im Herzen Berlins statt und sendete vor rund 200 Gästen ein Signal für die Bewerbung um Olympische und Paralympische Spiele in Deutschland. Das Motto: Stärke durch Vielfalt. Denn wie keine andere Veranstaltung stehen die Paralympics für Vielfalt und für die Kraft des Sports, Barrieren zu überwinden.

Das größte Sportfest der Welt für Menschen mit Behinderung begeistert und zieht ein immer größeres Publikum in seinen Bann. „Nicht nur deshalb sind die Paralympics eine Bereicherung für jede Bewerbung um die Austragung der Spiele – und wären auch für Deutschland ein großer Gewinn“, betonte DBS-Präsident Hans-Jörg Michels und fügte hinzu: „Paralympische Spiele sind weit mehr als sportliche Wettkämpfe. Sie sind ein Motor für Inklusion, sie schaffen Sichtbarkeit für den Sport von Menschen mit Behinderung, sie überwinden Barrieren und setzen Impulse für gelebte Teilhabe.“

Paris hat es vorgemacht: Menschen mit Behinderung wurden gefeiert wie selten zuvor, ihre Leistungen bewundert, der Sport gewann an Bedeutung in der Schule wie im Alltag, auch der öffentliche Raum wurde barriereärmer. Eine Studie des Internationalen Paralympischen Komitees, die ein Jahr nach der Eröffnungsfeier und dem dortigen Ausruf der Inklusions-Revolution veröffentlicht wurde, brachte eindrucksvolle Ergebnisse: 73 Prozent der 15.000 Befragten aus elf Ländern betonten, dass die Paralympics 2024 ihre Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderung positiv verändert haben. 80 Prozent gaben an, dass sie durch die Spiele eine positivere Einstellung hinsichtlich der Fähigkeiten von Menschen mit Behinderung gewonnen haben.

Das zeigt, wie Hans-Jörg Michels betonte, dass die Paralympischen Spiele für Inklusion, Inspiration, Vielfalt und Respekt stehen. Es sind Werte, die insbesondere im Ausrichterland wahrgenommen und verinnerlicht werden. „Paralympics vereinen sportliche wie gesellschaftliche Potenziale, die Athletinnen und Athleten inspirieren als Mutmacherinnen und Mutmacher sowie Botschafterinnen und Botschafter für ein vielfältiges, leistungsfähiges und weltoffenes Deutschland“, sagte Michels.