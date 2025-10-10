Sozialverband sucht persönliche Geschichten zum Thema Einsamkeit

Hannover (kobinet)
Der Sozial-Verband Deutschland macht eine Kampagne.
Eine Kampagne ist eine Aktion.
Viele Menschen machen mit.
Sie wollen etwas erreichen.
Zum Beispiel: Andere Menschen informieren.
Die Kampagne heißt: Für mehr Mit-einander.
Der Sozial-Verband Deutschland heißt kurz: SoVD.
Der SoVD in Nieder-Sachsen sucht Geschichten.
Die Geschichten sollen von Ein-Samkeit handeln.
Ein-Samkeit bedeutet: Eine Person ist allein.
Die Person hat wenig Kontakt.
Das kann traurig machen.
Viele Menschen fühlen sich einsam.
Die Geschichten sollen berühren.
Der SoVD will zeigen: Gemein-Schaft ist wichtig.
Gemein-Schaft bedeutet: Menschen sind zusammen.
Sie gehören zu einer Gruppe.
Sie fühlen sich verbunden.
Der SoVD will zeigen: Zusammen-Halt funktioniert.
Zusammen-Halt bedeutet: Menschen halten zusammen.
Sie helfen sich.
Sie unterstützen sich.
Das ist wichtig für alle.
Menschen können ihre Geschichten einreichen.
Die Frist endet am 14. November 2025.
Manchmal hilft schon eine kleine Geste.
Manchmal hilft ein kurzes Gespräch.
Manchmal hilft ein Besuch.
Manchmal hilft ein Spazier-Gang.
Der SoVD sucht solche Geschichten.
In den Geschichten soll stehen:
Wie Menschen Ein-Samkeit überwunden haben.
Oder: Wie Menschen anderen geholfen haben.
Damit diese sich wieder gesehen fühlen.
Damit diese sich wieder zugehörig fühlen.
Dirk Swinke ist Vorstands-Vorsitzender vom SoVD.
Ein Vorstands-Vorsitzender ist der Chef.
Der Chef leitet eine Organisation.
Er trifft wichtige Entscheidungen.
Er sagt: Wir veröffentlichen die schönsten Geschichten.
Die Geschichten kommen in die SoVD-Medien.
Damit wollen wir zeigen: Ein-Samkeit kann bekämpft werden.
Jeder kann Betroffenen helfen.
Betroffene sind Menschen mit einem Problem.
Etwas betrifft diese Menschen direkt.
Diese Menschen brauchen oft Hilfe.
So können Sie mit-machen:
Schicken Sie Ihre Geschichte per E-Mail.
Die E-Mail-Adresse ist: [email protected]
Oder schicken Sie einen Brief.
Die Adresse ist:
SoVD-Landes-Verband Nieder-Sachsen
Abteilung Presse und Kommunikation
Eine Abteilung sind Menschen bei der Arbeit.
Sie arbeiten zusammen.
Kommunikation bedeutet: Menschen geben Informationen weiter.
Herschel-Straße 31
30159 Hannover
Der Text sollte nicht zu lang sein.
Maximal eine halbe DIN-A4-Seite.
Wichtig: Einsende-Schluss ist der 14. November 2025.
Einsende-Schluss bedeutet: Letzter Tag zum Abgeben.
Ihr müsst bis zu diesem Tag abgeben.
Nach diesem Tag geht es nicht mehr.
HANNOVER (kobinet) Im Rahmen seiner Kampagne "Für mehr Miteinander" sucht der Sozialverband Deutschland (SoVD) in Niedersachsen berührende Geschichten rund um das Thema Einsamkeit. Ziel dieser Arbeit ist es, Zusammenhalt sichtbar zu machen und zu zeigen, wie echte Gemeinschaft funktionieren kann. Interessierte können ihre Erzählungen bis zum 14. November 2025 beim SoVD einreichen.
Manchmal ist es nur eine kleine Geste oder ein kurzes Gespräch. Manchmal ist es ein Besuch oder ein Spaziergang. Der SoVD sucht Geschichten, in denen Menschen erzählen, wie sie Einsamkeit überwunden oder jemandem geholfen haben, sich wieder gesehen und zugehörig zu fühlen. „Die inspirierendsten und schönsten Einsendungen veröffentlichen wir dann in unseren SoVD-Medien. Damit wollen wir zeigen, dass Einsamkeit bekämpft werden kann und wie jeder Einzelne Betroffene unterstützen kann“, erläutert Dirk Swinke, Vorstandsvorsitzender des SoVD in Niedersachsen.
Um teilzunehmen, können Interessierte ihre Geschichte per E-Mail oder per Post an die Adresse „SoVD-Landesverband Niedersachsen, Abteilung Presse und Kommunikation, Herschelstr. 31, 30159 Hannover“ einreichen.
Der Text sollte nicht länger als eine halbe DIN-A4-Seite sein.
Einsendeschluss ist der 14. November 2025.
