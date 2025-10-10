Sozialverband sucht persönliche Geschichten zum Thema Einsamkeit

Hannover (kobinet)

Der Sozial-Verband Deutschland macht eine Kampagne. Eine Kampagne ist eine Aktion. Viele Menschen machen mit. Sie wollen etwas erreichen. Zum Beispiel: Andere Menschen informieren. Die Kampagne heißt: Für mehr Mit-einander.

Der Sozial-Verband Deutschland heißt kurz: SoVD. Der SoVD in Nieder-Sachsen sucht Geschichten. Die Geschichten sollen von Ein-Samkeit handeln. Ein-Samkeit bedeutet: Eine Person ist allein. Die Person hat wenig Kontakt. Das kann traurig machen.

Viele Menschen fühlen sich einsam. Die Geschichten sollen berühren. Der SoVD will zeigen: Gemein-Schaft ist wichtig. Gemein-Schaft bedeutet: Menschen sind zusammen. Sie gehören zu einer Gruppe. Sie fühlen sich verbunden.

Der SoVD will zeigen: Zusammen-Halt funktioniert. Zusammen-Halt bedeutet: Menschen halten zusammen. Sie helfen sich. Sie unterstützen sich. Das ist wichtig für alle. Menschen können ihre Geschichten einreichen.

Die Frist endet am 14. November 2025. Manchmal hilft schon eine kleine Geste. Manchmal hilft ein kurzes Gespräch. Manchmal hilft ein Besuch. Manchmal hilft ein Spazier-Gang. Der SoVD sucht solche Geschichten.

In den Geschichten soll stehen: Wie Menschen Ein-Samkeit überwunden haben. Oder: Wie Menschen anderen geholfen haben. Damit diese sich wieder gesehen fühlen. Damit diese sich wieder zugehörig fühlen. Dirk Swinke ist Vorstands-Vorsitzender vom SoVD.

Ein Vorstands-Vorsitzender ist der Chef. Der Chef leitet eine Organisation. Er trifft wichtige Entscheidungen. Er sagt: Wir veröffentlichen die schönsten Geschichten. Die Geschichten kommen in die SoVD-Medien. Damit wollen wir zeigen: Ein-Samkeit kann bekämpft werden.

Jeder kann Betroffenen helfen. Betroffene sind Menschen mit einem Problem. Etwas betrifft diese Menschen direkt. Diese Menschen brauchen oft Hilfe. So können Sie mit-machen: Schicken Sie Ihre Geschichte per E-Mail.

Die E-Mail-Adresse ist: [email protected] Oder schicken Sie einen Brief. Die Adresse ist: SoVD-Landes-Verband Nieder-Sachsen Abteilung Presse und Kommunikation Eine Abteilung sind Menschen bei der Arbeit.

Sie arbeiten zusammen. Kommunikation bedeutet: Menschen geben Informationen weiter. Herschel-Straße 31 30159 Hannover Der Text sollte nicht zu lang sein. Maximal eine halbe DIN-A4-Seite.