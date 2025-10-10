Menu Close

Sozialverband sucht persönliche Geschichten zum Thema Einsamkeit

Veröffentlicht am 10.10.2025 12:14 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Hand mit einem Stift, die etwas aufschreibt
Schreiben
Foto: Pixabay/GDJ

HANNOVER (kobinet) Im Rahmen seiner Kampagne "Für mehr Miteinander" sucht der Sozialverband Deutschland (SoVD) in Niedersachsen berührende Geschichten rund um das Thema Einsamkeit. Ziel dieser Arbeit ist es, Zusammenhalt sichtbar zu machen und zu zeigen, wie echte Gemeinschaft funktionieren kann. Interessierte können ihre Erzählungen bis zum 14. November 2025 beim SoVD einreichen.

Manchmal ist es nur eine kleine Geste oder ein kurzes Gespräch. Manchmal ist es ein Besuch oder ein Spaziergang. Der SoVD sucht Geschichten, in denen Menschen erzählen, wie sie Einsamkeit überwunden oder jemandem geholfen haben, sich wieder gesehen und zugehörig zu fühlen. „Die inspirierendsten und schönsten Einsendungen veröffentlichen wir dann in unseren SoVD-Medien. Damit wollen wir zeigen, dass Einsamkeit bekämpft werden kann und wie jeder Einzelne Betroffene unterstützen kann“, erläutert Dirk Swinke, Vorstandsvorsitzender des SoVD in Niedersachsen.

Um teilzunehmen, können Interessierte ihre Geschichte per E-Mail oder per Post an die Adresse „SoVD-Landesverband Niedersachsen, Abteilung Presse und Kommunikation, Herschelstr. 31, 30159 Hannover“ einreichen.

Der Text sollte nicht länger als eine halbe DIN-A4-Seite sein.

Einsendeschluss ist der 14. November 2025.

Hartmut Smikac Nachricht

