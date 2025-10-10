Menu Close

Kritik an „Sonderpädagogisierung“ der Lehrerausbildung in Nordrhein-Westfalen

Veröffentlicht am 10.10.2025 05:40 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Dr. Brigitte Schumann
Dr. Brigitte Schumann
Foto: Bildungsklick

Düsseldorf (kobinet) Die vorgesehene Änderung des Lehrerausbildungsgesetzes in NRW verspricht Modernisierung und mehr Qualität. Gestärkt wird allerdings nicht der Stellenwert von Inklusion, sondern die Stellung der Sonderpädagogik. So heißt es zur Einführung des Kommentars der Bildungsjournalistin Dr. Brigitte Schumann, den diese auf der Internetplattform bildungsklick mit dem Titel "NRW betreibt ‚Sonderpädagogisierung' der Lehrerausbildung" veröffentlicht hat. "Eigentlich muss es in der Entwicklung eines demokratischen und inklusiven Schulsystems im 21. Jahrhundert darum gehen, die historische Abspaltung der Sonderpädagogik von der Allgemeinen Pädagogik zu überwinden und damit die inklusionswidrige strukturelle Trennung der Lehrämter für Allgemeine Pädagogik und Sonderpädagogik aufzuheben", schreibt Dr. Brigitte Schumann. Der aktuelle Entwurf für das dritte Gesetz zur Änderung des Lehrerausbildungsgesetzes (LABG) und die dazugehörige Änderung der Lehramtszugangsverordnung eröffneten allerdings keine Perspektive für Inklusion. Sie machten die Sonderpädagogik zum Ausgangspunkt und Zentrum für die Neustrukturierung der Lehrkräfteausbildung in NRW.

Link zum Beitrag von Dr. Brigitte Schumann auf bildungsklick

Ottmar Miles-Paul Nachricht

