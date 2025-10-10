Kritik an „Sonderpädagogisierung“ der Lehrerausbildung in Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf (kobinet)

In Nord-Rhein-Westfalen gibt es ein Gesetz.

Das Gesetz heißt: Lehrer-Ausbildungs-Gesetz.

Das sind Regeln für alle.

An diese Regeln müssen sich alle halten.

Das Gesetz regelt die Ausbildung von Lehrern.

Es sagt: Was müssen Lehrer lernen?