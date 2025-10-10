„Inklusion ist gelebte Demokratie und ein Menschenrecht“

Berlin (kobinet)

Am 6. Oktober 2025 gab es ein wichtiges Treffen. Es war der Jahres-Empfang. Den Empfang machte der Beauftragte für Menschen mit Behinderungen. Das ist ein Fest einmal im Jahr. Dort treffen sich viele Menschen. Sie reden über wichtige Themen.

Das Treffen war im Café Moskau in Berlin. Es ging um Inklusion. Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit. Niemand wird ausgeschlossen.

Bundes-Präsident Frank-Walter Steinmeier hat eine Rede gehalten. Er sagte: Inklusion ist ein Menschen-Recht. Inklusion ist keine Mode. Barriere-Freiheit muss überall sein. Barriere-Freiheit bedeutet: Alle Menschen können etwas benutzen. Es gibt keine Hindernisse.

Zum Beispiel in Schulen. Oder in Firmen und im Internet.

Jürgen Dusel ist der Behinderten-Beauftragte. Er sagte: Die UN-Behinderten-Rechts-Konvention muss umgesetzt werden. Das ist ein Vertrag. Viele Länder haben den Vertrag unterschrieben. Der Vertrag sagt: Menschen mit Behinderung haben die gleichen Rechte.

Das bedeutet: Menschen mit Behinderungen müssen ihre Rechte nutzen können. Das muss ohne Probleme gehen. Bund und Länder müssen das möglich machen.

Jürgen Dusel nannte 3 wichtige Aufgaben. Erste Aufgabe: Das Behinderten-Gleichstellungs-Gesetz muss besser werden. Man nennt es auch BGG. Zweite Aufgabe: Die Sozial-Staats-Reform muss kommen. Der Staat ändert seine Regeln. Die Regeln sind für die Hilfe an Menschen.

Zum Beispiel Regeln für Geld bei Krankheit. Zu viel Bürokratie muss weg. Bürokratie bedeutet: Eine Stelle die wichtige Dinge regelt. Zum Beispiel in einer Stadt oder Schule. Dritte Aufgabe: Sonder-Einrichtungen sollen weniger werden. Stattdessen soll es mehr inklusive Angebote geben.

Bärbel Bas ist Bundestags-Präsidentin. Sie sprach mit Jürgen Dusel. Sie sagte: Die Reform vom BGG ist wichtig. Auch die Privat-Wirtschaft soll barriere-frei werden. Das sind Firmen. Die Firmen gehören einzelnen Menschen.

Diese Menschen sind keine Politiker vom Staat. Die Firmen wollen Geld verdienen. Das soll noch in dieser Legislatur-Periode passieren. Das ist eine Zeit-Spanne. In dieser Zeit arbeitet eine Regierung. Die Zeit-Spanne ist meistens 4 oder 5 Jahre.

Dann gibt es eine neue Wahl.

Bärbel Bas sagte auch: Menschen mit Behinderungen sind gut für die Wirtschaft. Das gilt wenn es keine Barrieren mehr gibt. Dann können mehr Menschen Produkte nutzen. Dann können mehr Menschen Dienst-Leistungen nutzen. Das ist gut für alle.

Es gibt schon Fortschritte. Zum Beispiel beim Wahl-Recht. Aber: Es gibt immer noch viele Barrieren. Menschen mit Behinderungen können oft nicht selbst-bestimmt leben. Selbst-bestimmt bedeutet: Sie entscheiden alleine. Niemand redet Ihnen rein.

Sie machen was Sie wollen. Sie sind frei in Ihrer Wahl. Das muss sich ändern.

Jürgen Dusel sagte: Inklusion ist eine Dauer-Aufgabe. Das bedeutet: Man ist nie fertig damit. Politik muss weiter daran arbeiten. Verwaltung muss weiter daran arbeiten. Verwaltung bedeutet: Eine Stelle die wichtige Dinge regelt. Zum Beispiel in einer Stadt oder Schule.

Gesellschaft muss weiter daran arbeiten. Demokratie braucht Inklusion. Demokratie bedeutet: Das ist Herrschaft des Volkes. Das Volk entscheidet über wichtige Sachen. Und Inklusion braucht den Willen von allen. Barrieren müssen abgebaut werden.

Der Behinderten-Beauftragte hat auf Facebook über das Treffen berichtet. Hier ist der Link zum Facebook-Post.