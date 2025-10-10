inklusion – die geschichte des guten gewissens

Redaktioneller Hinweis: Für Artikel der Kategorie "Kolumne" sind ausschließlich die Autoren verantwortlich. Dies gilt auch für deren Äußerungen in den Lesermeinungen sowie für die Moderation der Kommentare zu deren Beiträgen. Die Inhalte geben nicht die Meinung der Redaktion oder des Trägervereins wieder. Inhaltliche Kritik richten Sie bitte direkt an die Autoren per Email



Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken Fladungen (kobinet) Viele Menschen denken: Inklusion ist gut. Inklusion bedeutet: Alle Menschen gehören dazu. Niemand wird ausgeschlossen. Inklusion zeigt: Wir haben gelernt. Wir machen es jetzt besser. Aber das stimmt nicht ganz. Inklusion ist oft nur ein neues Wort. Die alten Probleme gibt es noch. Nur die Wörter sind anders. Menschen mit Behinderung werden noch ausgeschlossen. Behinderung bedeutet: Etwas funktioniert nicht so gut am Körper. Deshalb ist manches schwerer zu machen. Aber man redet jetzt freundlicher darüber. Inklusion und das gute Gewissen Seit 200 Jahren gibt es Regeln. Die Regeln sind für Menschen mit Behinderung. Die Regeln haben sich oft geändert. Aber die Macht blieb gleich. Macht bedeutet: Wer hat mehr Rechte. Und wer hat weniger Rechte. Manche Menschen bestimmen über andere Menschen. Menschen mit Behinderung haben wenig Macht. Andere bestimmen über sie. Früher gab es Anstalten. Das waren große Heime. Dort mussten behinderte Menschen leben. Heute gibt es Förder-Programme. Und Werk-Stätten für behinderte Menschen. Die Worte sind anders. Die Ausgrenzung bleibt. Ausgrenzung bedeutet: Jemand darf nicht mit-machen. Die Person wird ausgeschlossen. Andere Menschen lassen die Person nicht dabei sein. Das 19. Jahrhundert - Der Anfang Vor 150 Jahren begann die Industrie-Zeit. Industrie bedeutet: Viele Fabriken zusammen. In den Fabriken wurden viele Sachen hergestellt. Das war vor etwa 150 Jahren. Menschen sollten in Fabriken arbeiten. Behinderte Menschen konnten das oft nicht. Man nannte sie: nicht nützlich. Man sperrte sie in Anstalten ein. Das nannte man: Fürsorge. Fürsorge bedeutet: Hilfe vom Staat. Menschen bekommen Geld oder Unter-Stützung zum Leben. Ärzte gaben den Menschen Namen. Zum Beispiel: schwach-sinnig. Oder: idiotisch. Diese Wörter sollten erklären: Diese Menschen sind weniger wert. Das war der Anfang. Die Zeit vor 1933 Manche Forscher hatten eine Idee. Sie sagten: Behinderte Menschen schaden der Gesellschaft. Man sollte verhindern: Sie bekommen Kinder. Das nannte man: Eugenik. Eugenik bedeutet: Menschen wollten bestimmen, wer Kinder bekommt. Sie sagten: Manche Menschen sind weniger wert. Diese Menschen sollten keine Kinder haben. Das war sehr schlimm und falsch. Diese Idee kam aus England. In Deutschland fanden viele diese Idee gut. Schon vor Hitler. 1920 schrieben 2 Männer ein Buch. Das Buch sagte: Manche Menschen sind lebens-unwert. Man darf sie töten. Viele Menschen stimmten zu. Die Nazi-Zeit 1933 bis 1945 Hitler machte die Ideen zu Gesetzen. 1933 gab es ein neues Gesetz. Das Gesetz sagte: Behinderte Menschen dürfen keine Kinder bekommen. Ärzte machten Operationen. Die Menschen konnten danach keine Kinder mehr bekommen. Das war Zwang. 400 Tausend Menschen waren betroffen. Ab 1939 wurden behinderte Menschen getötet. Das Programm hieß: Aktion T4. Aktion T4 war ein schreckliches Verbrechen. Die Nazis haben Menschen mit Behinderung getötet. Das war zwischen 1939 und 1945. Über 70-tausend Menschen wurden ermordet. Die Nazis töteten mindestens 200 Tausend Menschen. Das waren Menschen mit Behinderung. Und Menschen mit psychischen Krankheiten. Viele Ärzte und Pfleger machten mit. Nach 1945 - Scheinbare Neuanfänge Nach dem Krieg brauchte Deutschland neue Wörter. Man sagte nicht mehr: lebens-unwert. Man sagte jetzt: pflege-bedürftig. Man sagte nicht mehr: aussortieren. Man sagte jetzt: betreuen. Die Worte änderten sich. Die Strukturen blieben. Viele Ärzte arbeiteten weiter. Auch die Ärzte, die im Krieg mitgemacht hatten. Die Heime blieben bestehen. Die Strukturen blieben bestehen. Nur die Sprache war anders. Das Grund-Gesetz 1949 1949 gab es ein neues Gesetz. Das Grund-Gesetz. Das Grund-Gesetz ist ein wichtiges Buch mit Regeln. Alle Menschen in Deutschland müssen sich daran halten. Im Grund-Gesetz steht: Die Würde vom Menschen ist wichtig. Niemand darf die Würde verletzen. Das galt für alle Menschen. Auch für behinderte Menschen. Aber die Wirklichkeit war anders. In den Heimen lebten Menschen schlecht. Sie hatten zu wenig Essen. Sie mussten schwer arbeiten. Sie bekamen kein Geld dafür. Das nannte man jetzt: Beschäftigungs-Therapie. Beschäftigungs-Therapie bedeutet: Menschen lernen verschiedene Tätigkeiten. Zum Beispiel Bastel-Arbeiten. Oder Koch-Aufgaben. Die Therapie hilft dabei, selbst-ständiger zu werden. Die Disney-Welt der Fürsorge In den 1950er und 1960er Jahren gab es neue Heime. Und neue Werk-Stätten. Viele Menschen sagten: Das ist gut. Das ist Fortschritt. Aber es war eine Show. Eine schöne Oberfläche. Dahinter war alles beim Alten. Es gab Spendenaktionen im Fernsehen. Zum Beispiel: Aktion Sorgenkind. Heute heißt sie: Aktion Mensch. Die Aktionen sollten zeigen: Wir helfen. Aber die Strukturen änderten sich nicht. Menschen mit Behinderung lebten getrennt. Die echte Bewegung aus den USA In den 1970er Jahren gab es Proteste. In den USA. Menschen mit Behinderung wollten Rechte. Keine Almosen. Almosen bedeutet: Geld aus Mit-Leid. Jemand bekommt Geld geschenkt. Aber nicht, weil die Person ein Recht darauf hat. Sondern weil andere Mit-Leid haben. Keine Fürsorge. Sie wollten selbst bestimmen. Sie blockierten Busse und Gebäude. 1990 gab es ein neues Gesetz in den USA. Das Gesetz gab Menschen mit Behinderung Rechte. Echte Rechte. Die man einklagen konnte. 2006 gab es ein Abkommen der UN. UN ist kurz für: Vereinte Nationen. Das Abkommen heißt: UN-Behinderten-Rechts-Konvention. Das ist ein wichtiger Vertrag von vielen Ländern. Die Länder haben sich auf Regeln geeinigt. Die Regeln sollen Menschen mit Behinderung schützen. Alle Menschen sollen die gleichen Rechte haben. Deutschland unterschrieb das Abkommen 2009. Aber Deutschland macht nicht alles. Was im Abkommen steht. Die Rechte sind oft nicht einklagbar. Das heißt: Man kann sie nicht durchsetzen. Es sind nur schöne Worte. Inklusion heute - Ein neues Wort Heute reden alle von Inklusion. Inklusion bedeutet: Alle gehören dazu. Aber oft ist es nur ein Wort. Es gibt Inklusions-Tage. Es gibt Inklusions-Projekte. Aber echte Teilhabe gibt es selten. Teilhabe bedeutet: bei etwas mit-machen können. Alle sollen mit-machen dürfen. Menschen mit Behinderung werden eingeladen. Zu Konferenzen. Zu Podiums-Diskussionen. Sie dürfen mit-reden. Aber sie dürfen nicht mit-entscheiden. Die Macht bleibt gleich. Das ist das Problem. Die vereinnahmte Bewegung Heute gibt es viele junge Aktivisten. Aktivisten sind Menschen, die sich für etwas einsetzen. Sie kämpfen für Rechte. Und für Veränderung. Sie wachsen im System auf. Sie werden zu Workshops eingeladen. Sie bekommen Förder-Gelder. Aber sie können wenig ändern. Protest wird zu Projekt-Arbeit. Wut wird zu Anträgen. Die Bewegung wird gezähmt. Wer mitmacht, wird gehört. Wer stört, verliert Zugang. So bleibt alles beim Alten. Fazit Die Geschichte zeigt: Es hat sich wenig geändert. Menschen mit Behinderung werden noch ausgeschlossen. Nur die Worte sind freundlicher. Aus Anstalten wurden Heime. Aus Aussonderung wurde Förderung. Inklusion ist oft nur eine Show. Sie beruhigt das Gewissen. Aber sie ändert nichts an der Macht. Menschen mit Behinderung brauchen Rechte. Echte Rechte. Die man durchsetzen kann. Nicht nur schöne Worte. Nachwort vom Autor Dieser Text zeigt die Geschichte. Von vor 150 Jahren bis heute. Der Autor hat den Text im Dezember 2024 geschrieben. Jetzt hat er ihn fertig gemacht. Er will eine Debatte anstoßen. Eine Debatte über echte Inklusion. Wichtiger Hinweis: In diesem Text geht es um Inklusion. Aber nicht um die echte Inklusion. Es geht um die falsche Inklusion. Die Inklusion, die nur redet. Aber nichts ändert. Hinweis zur Übersetzung: Dieser Text ist in Leichter Sprache. Nach DIN SPEC 33429. Leichte Sprache hilft beim Verstehen. Inklusion - ein Märchen von der Menschenwürde

Foto: Ralph Milewski

Fladungen (kobinet) Die Vorstellung, Inklusion sei Ausdruck gesellschaftlicher Einsicht und moralischen Fortschritts, ist eine beruhigende Erzählung. Sie klingt nach Verantwortung, nach Reue, nach einem kollektiven Lernprozess – und ist doch das Gegenteil davon: eine Selbstvergewisserung, mit der sich eine Gesellschaft bestätigt, ihre Vergangenheit überwunden zu haben. In Wahrheit war Inklusion nie die Vollendung eines Lernprozesses, sondern die Verpackung der Fortsetzung – die elegante Übersetzung alter Kontrollstrukturen in die Sprache des Fortschritts.



Fladungen (kobinet) Die Vorstellung, Inklusion sei Ausdruck gesellschaftlicher Einsicht und moralischen Fortschritts, ist eine beruhigende Erzählung. Sie klingt nach Verantwortung, nach Reue, nach einem kollektiven Lernprozess – und ist doch das Gegenteil davon: eine Selbstvergewisserung, mit der sich eine Gesellschaft bestätigt, ihre Vergangenheit überwunden zu haben. In Wahrheit war Inklusion nie die Vollendung eines Lernprozesses, sondern die Verpackung der Fortsetzung – die elegante Übersetzung alter Kontrollstrukturen in die Sprache des Fortschritts. Inklusion – die Geschichte des guten Gewissens Wer die Entwicklung seit dem 19. Jahrhundert betrachtet, erkennt, dass der Umgang mit Behinderung nie auf Erkenntnis, sondern auf moralischer Nachsteuerung beruhte – auf dem Versuch, das eigene Gewissen den jeweils neuen Werten anzupassen, ohne Macht abzugeben. Das ist die eigentliche Konstante deutscher Behindertenpolitik: von den Anstalten der Industrialisierung über die Heilpädagogik der Zwischenkriegszeit bis hin zur Inklusionsrhetorik der Gegenwart. Jede Epoche hat ihre Sprache geändert – oft auch Reformen eingeleitet –, doch zentrale Strukturen und Machtverhältnisse blieben erstaunlich stabil. Aus Verwahrung wurde Förderung, aus Aussonderung Teilhabe, aus Kontrolle Inklusion. Die Begriffe änderten sich, der Blick blieb derselbe: Menschen mit Behinderung gelten nicht als Teil der Gesellschaft, sondern als ihre moralische Projektionsfläche – mal als Mahnung, mal als Beweis der Menschlichkeit. Inklusion ist in diesem Sinne kein Fortschritt, sondern das jüngste Kapitel einer langen Geschichte des guten Gewissens. Sie ist das, was Soziologen „moralische Nachsteuerung“ nennen: das nachträgliche Anpassen alter Systeme an neue Gewissen, um sie aufrechtzuerhalten. Die Institutionen bleiben, nur die Schlagworte ändern sich. So wurde aus der Verwahrung die Förderung, aus der Aussonderung die Teilhabe, aus der Kontrolle die Inklusion. Das 19. Jahrhundert – Ursprung der biopolitischen Logik Ab Mitte des 19. Jahrhunderts begann man, Armut, Krankheit und Behinderung nicht mehr als Schicksal, sondern als gesellschaftliches Risiko zu begreifen – als etwas, das verwaltet werden musste. Mit der Industrialisierung wuchs der Druck, „nützliche Körper“ zu erhalten und „unproduktive“ auszusondern. Die Medizin begann, Abweichung zu klassifizieren: „Idiotie“, „Minderwertigkeit“, „Schwachsinn“. So entstand die Psychiatrie als Kontrollsystem – Anstalten, Verwahrung, Arbeitstherapie. Parallel dazu entwickelte sich die Eugenik: die Idee, man könne die Gesellschaft biologisch verbessern, wenn man „minderwertige Gene“ fernhalte. Diese Vorstellung kam aus England (Francis Galton, 1860er-Jahre) und verbreitete sich schnell in Deutschland, den USA und Skandinavien. „Fürsorge“ für Behinderte entstand also nicht aus Mitgefühl, sondern als Instrument der Bevölkerungspolitik – zur Regulierung von Arbeitskraft, Moral und öffentlicher Ordnung. Frühes 20. Jahrhundert – Sozialdarwinismus als Leitideologie Die Weimarer Republik war kein humanitärer Gegenentwurf, sondern das Versuchslabor für das, was später nationalsozialistisch radikalisiert wurde. 1920 veröffentlichten Karl Binding und Alfred Hoche ihr Manifest „Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens“ – die theoretische Grundlage der späteren „Euthanasiepolitik“. Ab 1923 entstanden eugenische Gesellschaften, die Zwangssterilisation forderten. 1932 lag im Reichstag bereits ein Entwurf für ein „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“. Die Idee, Behinderung sei gesellschaftlich schädlich, war also längst gesellschaftsfähig, bevor Hitler die Macht übernahm. Damit ist klar: Der Nationalsozialismus hat die Ideologie nicht erfunden – er hat sie nur radikalisiert. 1933–1945 – Von der Theorie zur Praxis Nach der Machtübernahme wurde das eugenische Denken zur Staatsdoktrin. 1933 trat das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ in Kraft – über 400 000 Menschen wurden zwangssterilisiert. 1935 folgte das „Gesetz zur Ehegesundheit“, das Heiratsverbote für „Erbkranke“ festschrieb. Ab 1939 begann unter dem Tarnnamen „Aktion T4“ der systematische Mord an psychisch kranken und behinderten Menschen. Diese Morde waren bürokratisch durchorganisiert, medizinisch legitimiert und administrativ abgesichert. Nach Protesten – etwa durch den Bischof von Galen – wurde das Programm 1941 offiziell gestoppt, inoffiziell aber bis 1945 fortgeführt. Die Forschung spricht von mindestens 200 000 Ermordeten. Das geschah nicht im Geheimen. Zeitungen, Schulfilme und Lehrmaterialien vermittelten das Bild vom „erbkranken Ballast“. Ärzte meldeten eigene Patienten und Familienmitglieder, Eltern wurden überzeugt, es sei „besser so“. Es war kein isolierter NS-Wahn, sondern Ausdruck eines breiten gesellschaftlichen Konsenses über Nützlichkeit und Wert des Lebens. 1945 – Der Zwang zum moralischen Handeln Nach 1945 brauchte Deutschland ein neues moralisches Selbstbild. Offene Gewalt war diskreditiert, also musste die alte Logik in neue Worte übersetzt werden. Aus „lebensunwert“ wurde „pflegebedürftig“, aus „Ausmerzung“ wurde „Fürsorge“, aus „Aussonderung“ wurde „Betreuung“. Die Verwaltungen blieben, viele Strukturen wurden beibehalten, nur das Vokabular änderte sich. In zahlreichen Fällen lässt sich eine personelle und institutionelle Kontinuität beobachten – ehemalige Ärzte und Pflegekräfte aus dem Umfeld der „Euthanasie“-Verbrechen fanden teilweise wieder Beschäftigung in ähnlichen Einrichtungen, nun unter neuem moralischem Vorzeichen. In Einzelfällen wurden sogar ehemalige Leiter von Heil- und Pflegeanstalten nach 1945 weiterbeschäftigt. Damit begann die erste große moralische Nachsteuerung. Die Linie von der Anstalt 1900 über T4 1940 bis zur Werkstatt 1960 ist keine Verschwörung, sondern eine sozialpolitische Kontinuität – mit wechselnder Sprache, aber vielfach gleichem Denken. 1949 – Die Würde des Menschen und die Wirklichkeit Mit dem Inkrafttreten des Grundgesetzes 1949 versprach die junge Bundesrepublik einen moralischen Neubeginn. „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ – dieser Satz wurde zur programmatischen Antwort auf die Barbarei des Nationalsozialismus. Doch während die Politik das Ideal der Menschenwürde beschwor, änderte sich die Realität für behinderte und psychisch kranke Menschen kaum. Die großen Heil- und Pflegeanstalten blieben weiterhin bestehen, nun häufig unter kirchlicher oder staatlicher Verwaltung. Die Architektur, die Hierarchien, die Denkweise: alles blieb nahezu unverändert. Die Zustände in den Einrichtungen waren katastrophal: überfüllte Schlafsäle, Mangelernährung, Gewalt und Isolierung als Alltag. Viele Bewohner mussten körperliche Arbeit verrichten – in Landwirtschaft, Küche oder Werkstätten –, meist ohne Entlohnung, unter disziplinarischem Druck. Was offiziell nicht mehr als Zwangsarbeit galt, wurde schlicht umbenannt in Beschäftigungstherapie. Sie diente weniger der Heilung als der Aufrechterhaltung des Anstaltsbetriebs. Die Sprache hatte sich geändert, nicht die Strukturen. So entstand die große moralische Diskrepanz der Nachkriegszeit: Das Grundgesetz versprach Würde, doch das Fürsorgesystem verweigerte sie. Zwischen den Verfassungssätzen und den Heimen lag eine Kluft, die bis weit in die 1970er-Jahre bestehen blieb – bis die Psychiatrie-Enquête erstmals aussprach, was längst jeder wusste: Dass das „Nie wieder“ der jungen Republik nicht bis hinter die Mauern der Anstalten reichte. Die Disney-Welt der Fürsorge In den 1950er- und 1960er-Jahren – also in jener Zeit, deren Zustände die Psychiatrie-Enquête später offenlegte – entstanden Heime, Werkstätten und Hilfsschulen, die als Errungenschaften gefeiert wurden. Sie galten als Schutzräume, als Fortschritt, als Humanität. In Wahrheit waren sie häufig geschlossene Systeme, deren Architektur Trennung organisierte. Sie boten der Gesellschaft das perfekte Alibi: Hilfe ohne Nähe, Anteilnahme ohne Begegnung. So entstand, was man mit Recht als Disney-Welt der Fürsorge bezeichnen kann – eine glatt inszenierte Parallelwelt, in der die Gesellschaft sich selbst bewundern konnte. Die Fernseh-Lotterie „Aktion Sorgenkind“ (später „Aktion Mensch“) und die Lebenshilfe dienten diesem Zweck: nicht als Vorreiter, sondern als Nachläufer einer Moral, die sich modern gab, aber strukturell oft unverändert blieb. Man half, um das eigene Bild zu retten – nicht, um Strukturen zu ändern. Die importierte Emanzipation Die wahre Emanzipation begann nicht in Deutschland, sondern in den USA. In den 1970er-Jahren formierte sich dort das Disability Rights Movement. Es verlangte keine Fürsorge, sondern Rechte. Es blockierte Busse, Universitäten, Behörden – und erzwang 1990 den Americans with Disabilities Act (ADA), ein einklagbares Gleichstellungsrecht. Daraus erwuchs 2006 die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) – das erste globale Dokument, das Behinderung als Menschenrechtsfrage verstand. Doch als sie nach Europa kam, wurde sie abgeschwächt. Deutschland ratifizierte sie 2009, wobei viele ihrer Rechte bis heute nicht als unmittelbar einklagbare Ansprüche im deutschen Rechtssystem etabliert sind. So wurde aus einem politischen Werkzeug ein moralisches Symbol – ein weiteres Kapitel der moralischen Nachsteuerung. Man übernahm den Diskurs, ohne die Konsequenzen. Die Gegenwart – Inklusion als Ersatzvokabel Heute wird vieles als Inklusion bezeichnet, sobald ein behinderter Mensch beteiligt ist. In Wahrheit aber ist Inklusion oft nur der Ersatzbegriff für Exklusion – in höflicher, dekorativer Form. Sonderformate, Sonderpreise, Inklusionstage, Wettbewerbe, „Leuchtturmprojekte“: Sie alle feiern die Differenz, statt sie aufzuheben. Sie funktionieren wie gut inszenierte Beweise gesellschaftlicher Menschlichkeit, während sie dieselbe Trennung stabilisieren, die sie zu überwinden vorgeben. Das System hat gelernt, Rhetorik mit Realität zu verwechseln. Man zeigt, dass man sich kümmert – und verhindert damit jede Veränderung, die Macht verschieben würde. Inklusion ist längst zur Verwaltungsreligion geworden: mit eigenen Ritualen (Leitfäden, Evaluationen, Qualitätsberichte), eigener Liturgie („Vielfalt ist Stärke“) und eigener Beichtformel („Wir müssen noch besser werden“). So wurde das, was einst als Menschenrechtsbewegung begann, zur Branche. Träger, Verwaltungen, Wohlfahrtsverbände, Politik und Öffentlichkeitsarbeit profitieren von einer Inklusionsökonomie, die Beschäftigung und Legitimation liefert – aber selten Gleichstellung. Die Betroffenen bleiben Teil des Programms, nicht Teil der Entscheidungen. Die Vereinnahmung der Bewegung Die sogenannte Next Generation der Inklusionsakteurinnen und -akteure wächst nicht mehr im Widerstand auf, sondern im System. Sie wird eingeladen zu Workshops, Podien und Runden Tischen, um „mitzureden“ – nicht um zu verändern. Ihre Teilnahme ist Teil eines eingeübten Rituals: Mitsprache simuliert Einfluss, während die Spielregeln längst feststehen. Empowerment, Diversität und Teilhabe sind die neuen Schlagworte einer Förderlogik, die jede Kritik neutralisiert, indem sie sie finanziert. Was einst Protest war, ist heute Projektarbeit. Fördermittel, Evaluationen und Leitfäden ersetzen politische Haltung. Der Antrag ist zur Waffe geworden – nur dass er niemanden mehr trifft. Social Media liefert die passende Ästhetik dazu: Selfies vom Podium, Empowerment-Clips, Hashtags für Sichtbarkeit. Doch was sichtbar wird, ist selten Macht – sondern Anpassung. Die Bewegung performt Selbstbestimmung im Rahmen ihrer Bewilligungsbescheide. Ihre Wut ist professionalisiert, ihre Sprache institutionalisiert, ihre Radikalität gebrieft. Was als Bewegung begann, ist zur Betriebsform geworden. Die Fördersysteme halten sie am Leben – und zugleich in Schach. Wer mitmacht, wird gehört. Wer stört, verliert Zugang. So bleibt das System stabil, während es den Anschein von Fortschritt pflegt. Inklusion ist in dieser Form keine politische Forderung mehr, sondern eine Verwaltungssprache. Eine, die gelernt hat, ihre eigene Kritik zu verwalten. Die bequeme Erzählung Die Geschichte des Umgangs mit Menschen mit Behinderung ist kein Fortschrittsroman – auch nicht nach 1945. Sie ist die Geschichte einer Gesellschaft, die gelernt hat, ihre alten Systeme zu modernisieren, ohne sie wirklich zu verändern. Man hat die Ausgrenzung gezähmt, verpackt, moralisch marktfähig gemacht. Man zeigt sie auf Bühnen, in Werbespots und Projekten – solange, wie sie niemanden stört. Damit schließt sich der Kreis: Vom Anstaltswesen des 19. Jahrhunderts bis zur heutigen Inklusionsrhetorik führt eine einzige Linie – die Geschichte des guten Gewissens. Jede Epoche fand ihre eigene Sprache, um Distanz zu rechtfertigen, und jede nannte diese Sprache Fortschritt. Epilog Ich zeichne in diesem Essay die lange Linie deutscher Behindertenpolitik nach – von den Anstalten des 19. Jahrhunderts über die Nachkriegsfürsorge bis zur heutigen Inklusionsrhetorik. Mich interessiert, wie sich alte Strukturen der Aussonderung immer wieder moralisch neu verpacken – und ob Inklusion tatsächlich Fortschritt ist oder nur das jüngste Kapitel einer Geschichte des guten Gewissens. Der Text basiert auf einem Entwurf, den ich bereits im Dezember 2024 geschrieben habe. Damals blieb er unvollendet in der Schublade – vielleicht, weil die Zeit noch nicht reif war. Nun, knapp ein Jahr später, scheint der Moment gekommen, ihn in überarbeiteter und erweiterter Form zu veröffentlichen – als Beitrag zu einer Debatte, die in Deutschland längst überfällig ist. Hinweis: Wenn hier von Inklusion die Rede ist, bezieht sich der Begriff auf die durch politische, administrative und mediale Deutungshoheit entstellte Version – nicht auf das menschenrechtliche Ideal, das ursprünglich damit verbunden war.

