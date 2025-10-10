EX-IN Genesungsbegleiter:innen in Rheinland-Pfalz offiziell als qualifizierte Assistenz nach § 78 SGB IX anerkannt

Es heißt: Erfahrung einbringen.

Das ist Englisch.

Die Hilfe kommt von EX-IN Genesungs-Begleitern.

Das ist in Rheinland-Pfalz.

Menschen mit seelischen Erkrankungen bekommen mehr Hilfe.

Sie geben ihre Erfahrungen weiter.

Jetzt sind sie wieder gesund.

Eine Krise bedeutet: Eine schwere Zeit mit Problemen.

Sie haben selbst Krisen erlebt.

Diese Menschen waren selbst seelisch krank.

Genesungs-Begleiter bedeutet: Menschen helfen anderen Menschen.

Die Anerkennung ist seit kurzem gültig.

Dort arbeiten Menschen für die Bürger.

Behörde bedeutet: Ein Amt von der Stadt.

Das LSJV ist eine Behörde.

Die Abkürzung ist LSJV.

Das Landes-Amt für Soziales hat die Genesungs-Begleiter anerkannt.

Die Abkürzung ist SGB 9.

Das steht im Sozial-Gesetz-Buch 9.

Eingliederungs-Hilfe bedeutet: Unterstützung für Menschen mit Behinderung.

Die Eingliederungs-Hilfe bezahlt ihre Arbeit.

Die Genesungs-Begleiter dürfen jetzt offiziell helfen.

Der Verein sagt: Das ist ein großer Fortschritt.

Menschen mit seelischen Erkrankungen können jetzt besser mitmachen.

Sie bekommen mehr Selbst-Bestimmung.

Selbst-Bestimmung bedeutet: Man entscheidet selbst über sein Leben.

Niemand anders bestimmt über einen.

Die Hilfe ist für jeden Menschen anders.