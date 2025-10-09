Menu Close

Zwölf Millionen Euro für Menschen mit Behinderung im Arbeitsleben

Veröffentlicht am 09.10.2025 13:50 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Logo LVR Qualität für Menschen
Logo LVR Original 2000x808
Foto: LVR

RHEINLAND / KÖLN (kobinet) Die Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) hat in ihrer heutigen Sitzung über die Zuweisung von Mitteln aus der Ausgleichsabgabe an die rheinischen Fachstellen für behinderte Menschen im Arbeitsleben beschlossen. Diese erhalten für das Jahr 2026 zwölf Millionen Euro, um damit Menschen mit Behinderung im Beruf und deren Arbeitgeber bei der behinderungsgerechten Gestaltung von Arbeitsplätzen zu fördern.

Entscheidend für die Verteilung auf die einzelnen Fachstellen ist die Zahl der vor Ort lebenden schwerbehinderten Menschen im erwerbsfähigen Alter. Um auch kleinere Fachstellen abzusichern, erhält jede Fachstelle einen Sockelbetrag in Höhe von 52.000 Euro. Sollten Fachstellen einen höheren Bedarf nachweisen, können sie Nachforderungen stellen.

Die einzelnen Fördersummen sind aus dieser Aufstellung zu erfahren.

Hartmut Smikac Nachricht

