Zwölf Millionen Euro für Menschen mit Behinderung im Arbeitsleben

RHEINLAND / KÖLN (kobinet)

Der Landschafts-Verband Rheinland hat heute entschieden. Die Entscheidung ist wichtig. Ein Landschafts-Verband ist ein Amt. Das Amt hilft Menschen in einem Bundes-Land. Zum Beispiel: Menschen mit Behinderung. Der Landschafts-Verband zahlt Geld für Hilfe.

Der Landschafts-Verband Rheinland ist im Rheinland. Die Abkürzung ist: LVR. Die Landschafts-Versammlung hat über Geld entschieden. Die Landschafts-Versammlung ist eine Gruppe. In der Gruppe sind Menschen. Diese Menschen entscheiden wichtige Dinge.

Die Menschen wurden gewählt. Die Landschafts-Versammlung ist das Parlament vom LVR. Menschen treffen sich und machen Gesetze. Diese Versammlung heißt Parlament. Das Geld kommt aus der Ausgleichs-Abgabe. Die Ausgleichs-Abgabe ist Geld.

Firmen müssen das Geld zahlen. Das ist so wenn: Die Firma hat zu wenig Menschen mit Behinderung. Das Geld hilft dann Menschen mit Behinderung. Was ist die Ausgleichs-Abgabe?

Firmen müssen Menschen mit Behinderung einstellen. Manche Firmen tun das nicht. Diese Firmen müssen dann Geld zahlen. Dieses Geld heißt: Ausgleichs-Abgabe. Mit diesem Geld werden Menschen mit Behinderung unterstützt.

Die Fach-Dienste bekommen Geld. Das Geld ist für das Jahr 2026. Fach-Dienste sind Büros mit Fach-Leuten. Die Fach-Leute kennen sich gut aus. Sie beraten Firmen und Menschen. Zum Beispiel: Bei der Arbeit von Menschen mit Behinderung.

Die Fach-Dienste bekommen 12 Millionen Euro. Die Fach-Dienste helfen Menschen mit Behinderung im Beruf. Die Fach-Dienste helfen auch den Arbeit-Gebern. Die Arbeits-Plätze sollen barriere-arm werden. Barriere-arm bedeutet: Es gibt wenige Hindernisse. Menschen mit Behinderung können dann besser arbeiten.

Zum Beispiel: Eine Rampe für Roll-Stuhl-Fahrer. Wie wird das Geld verteilt? Das kommt auf die Anzahl der Menschen an. Es zählt: Wie viele schwer-behinderte Menschen leben dort? Schwer-behinderte Menschen haben eine starke Behinderung. Die Behinderung macht das Leben schwerer.

Ein Amt prüft die Behinderung. Das Amt gibt dann einen Ausweis. Wichtig ist: Die Menschen müssen arbeiten können. Jeder Fach-Dienst bekommt mindestens 52.000 Euro. Das ist eine Mindest-Summe. Kleine Fach-Dienste werden so geschützt.

Fach-Dienste können mehr Geld beantragen. Beantragen bedeutet: Um etwas bitten. Zum Beispiel um Geld oder Hilfe. Dafür muss man fragen. Sie müssen dann zeigen: Wir brauchen mehr Geld. Die genauen Summen stehen in einer Liste.