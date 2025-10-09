Zwölf Millionen Euro für Menschen mit Behinderung im Arbeitsleben

RHEINLAND / KÖLN (kobinet)
Der Landschafts-Verband Rheinland hat heute entschieden.
Die Entscheidung ist wichtig.
Ein Landschafts-Verband ist ein Amt.
Das Amt hilft Menschen in einem Bundes-Land.
Zum Beispiel: Menschen mit Behinderung.
Der Landschafts-Verband zahlt Geld für Hilfe.
Der Landschafts-Verband Rheinland ist im Rheinland.
Die Abkürzung ist: LVR.
Die Landschafts-Versammlung hat über Geld entschieden.
Die Landschafts-Versammlung ist eine Gruppe.
In der Gruppe sind Menschen.
Diese Menschen entscheiden wichtige Dinge.
Die Menschen wurden gewählt.
Die Landschafts-Versammlung ist das Parlament vom LVR.
Menschen treffen sich und machen Gesetze.
Diese Versammlung heißt Parlament.
Das Geld kommt aus der Ausgleichs-Abgabe.
Die Ausgleichs-Abgabe ist Geld.
Firmen müssen das Geld zahlen.
Das ist so wenn: Die Firma hat zu wenig Menschen mit Behinderung.
Das Geld hilft dann Menschen mit Behinderung.
Was ist die Ausgleichs-Abgabe?
Firmen müssen Menschen mit Behinderung einstellen.
Manche Firmen tun das nicht.
Diese Firmen müssen dann Geld zahlen.
Dieses Geld heißt: Ausgleichs-Abgabe.
Mit diesem Geld werden Menschen mit Behinderung unterstützt.
Die Fach-Dienste bekommen Geld.
Das Geld ist für das Jahr 2026.
Fach-Dienste sind Büros mit Fach-Leuten.
Die Fach-Leute kennen sich gut aus.
Sie beraten Firmen und Menschen.
Zum Beispiel: Bei der Arbeit von Menschen mit Behinderung.
Die Fach-Dienste bekommen 12 Millionen Euro.
Die Fach-Dienste helfen Menschen mit Behinderung im Beruf.
Die Fach-Dienste helfen auch den Arbeit-Gebern.
Die Arbeits-Plätze sollen barriere-arm werden.
Barriere-arm bedeutet: Es gibt wenige Hindernisse.
Menschen mit Behinderung können dann besser arbeiten.
Zum Beispiel: Eine Rampe für Roll-Stuhl-Fahrer.
Wie wird das Geld verteilt?
Das kommt auf die Anzahl der Menschen an.
Es zählt: Wie viele schwer-behinderte Menschen leben dort?
Schwer-behinderte Menschen haben eine starke Behinderung.
Die Behinderung macht das Leben schwerer.
Ein Amt prüft die Behinderung.
Das Amt gibt dann einen Ausweis.
Wichtig ist: Die Menschen müssen arbeiten können.
Jeder Fach-Dienst bekommt mindestens 52.000 Euro.
Das ist eine Mindest-Summe.
Kleine Fach-Dienste werden so geschützt.
Fach-Dienste können mehr Geld beantragen.
Beantragen bedeutet: Um etwas bitten.
Zum Beispiel um Geld oder Hilfe.
Dafür muss man fragen.
Sie müssen dann zeigen: Wir brauchen mehr Geld.
Die genauen Summen stehen in einer Liste.
Die Liste gibt es auf der Internet-Seite vom LVR.
RHEINLAND / KÖLN (kobinet) Die Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) hat in ihrer heutigen Sitzung über die Zuweisung von Mitteln aus der Ausgleichsabgabe an die rheinischen Fachstellen für behinderte Menschen im Arbeitsleben beschlossen. Diese erhalten für das Jahr 2026 zwölf Millionen Euro, um damit Menschen mit Behinderung im Beruf und deren Arbeitgeber bei der behinderungsgerechten Gestaltung von Arbeitsplätzen zu fördern.
Entscheidend für die Verteilung auf die einzelnen Fachstellen ist die Zahl der vor Ort lebenden schwerbehinderten Menschen im erwerbsfähigen Alter. Um auch kleinere Fachstellen abzusichern, erhält jede Fachstelle einen Sockelbetrag in Höhe von 52.000 Euro. Sollten Fachstellen einen höheren Bedarf nachweisen, können sie Nachforderungen stellen.
Die einzelnen Fördersummen sind aus dieser Aufstellung zu erfahren.
