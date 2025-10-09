UN-Ausschuss führt Umfrage zu Gewalt gegen behinderte Menschen durch

Das gilt auch in vielen anderen Ländern.

Das gilt in Deutschland.

Gewalt gegen behinderte Menschen ist ein wichtiges Thema.

Die Vereinten Nationen haben einen Ausschuss.

Vereinte Nationen bedeutet: 193 Länder arbeiten zusammen für Frieden.

Sie wollen gleiche Rechte für alle Menschen.

Ausschuss bedeutet: Eine kleine Gruppe von Menschen arbeitet an einem Thema.

Zum Beispiel: Die Gruppe kümmert sich um Barriere-Freiheit.

Dieser Ausschuss kümmert sich um die Rechte von behinderten Menschen.