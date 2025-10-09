UN-Ausschuss führt Umfrage zu Gewalt gegen behinderte Menschen durch

Gewalt gegen behinderte Menschen ist ein wichtiges Thema.
Das gilt in Deutschland.
Das gilt auch in vielen anderen Ländern.
Die Vereinten Nationen haben einen Ausschuss.
Vereinte Nationen bedeutet: 193 Länder arbeiten zusammen für Frieden.
Sie wollen gleiche Rechte für alle Menschen.
Ausschuss bedeutet: Eine kleine Gruppe von Menschen arbeitet an einem Thema.
Zum Beispiel: Die Gruppe kümmert sich um Barriere-Freiheit.
Dieser Ausschuss kümmert sich um die Rechte von behinderten Menschen.
Der Ausschuss macht jetzt eine Umfrage.
Umfrage bedeutet: Menschen beantworten Fragen zu einem Thema.
So kann man ihre Meinung erfahren.
Die Umfrage ist über Gewalt gegen behinderte Menschen.
Die Organisation jumenb hat davon berichtet.
jumenb ist eine Selbst-Vertretung.
Selbst-Vertretung bedeutet: Menschen sprechen für sich selbst.
Sie sagen ihre eigene Meinung.
Andere Menschen sprechen nicht für sie.
Das heißt: Junge behinderte Menschen sprechen für sich selbst.
Sie haben die kobinet-nachrichten informiert.
Kobinet-nachrichten ist eine Internet-Seite.
Dort stehen Nachrichten über Menschen mit Behinderung.
Sie können an der Umfrage teil-nehmen.
Die Umfrage geht bis zum 30. November 2025.
Die Umfrage gibt es nur auf Englisch.
Und die Umfrage gibt es auf Spanisch.
Das ist schade.
Denn viele Menschen sprechen diese Sprachen nicht.
jumenb hofft trotzdem.
Viele behinderte Menschen aus Deutschland sollen mit-machen.
Ihre Meinung ist wichtig.
Denn nur so können die Vereinten Nationen etwas ändern.
Genf (kobinet) Gewalt gegen behinderte Menschen ist nicht nur in Deutschland ein wichtiges Thema, sondern auch in vielen anderen Ländern der Welt ein Problem. Der Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen der Vereinten Nationen führt daher derzeit eine Umfrage zu behinderungsbasierter Gewalt durch. Darauf hat die Selbstvertretungsorganisation Junge Menschen mit Behinderungen (jumenb) die kobinet-nachrichten aufmerksam gemacht. Die Teilnahme an der Befragung, die leider nur in englischer und spanischer Sprache erfolgt, ist noch bis zum 30. November 2025 möglich. Die Selbstvertretung junger Menschen mit Behinderungen hofft jedoch, dass sich trotzdem auch viele behinderte Menschen aus Deutschland an der Umfrage des Ausschusses beteiligen können.
Link zu weiteren Informationen und zur Umfrage in englischer Sprache
Lesermeinungen