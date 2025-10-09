Lebenshilfe Schweinfurt muss auf Internet-Angebot verzichten

Schweinfurt

Die Lebens-Hilfe Schweinfurt hat wenig Geld. Lebens-Hilfe ist ein Verein. Der Verein hilft Menschen mit Lern-Schwierigkeiten. Menschen mit Lern-Schwierigkeiten lernen schwerer. Sie verstehen Sachen nicht so schnell. Die Lebens-Hilfe muss sparen.

Deshalb gibt sie eine Internet-Seite ab. Die Internet-Seite heißt: Freizeit-Netzwerk Schweinfurt. Was ist ein Freizeit-Netzwerk? Das ist eine Gruppe von Menschen. Die Menschen machen zusammen etwas in ihrer freien Zeit. Zum Beispiel Sport oder Spiele.

Sie können sich auch im Internet treffen. Die Lebens-Hilfe ist sehr traurig darüber. Aber sie sucht gute neue Besitzer. Die Internet-Seite ist wichtig. Die Lebens-Hilfe will sie behalten. Aber das kostet zu viel Geld.

Die Seite gibt es seit 2014. Aktion Mensch hat beim Aufbau geholfen. Aktion Mensch ist ein Verein für Menschen mit Behinderung. Behinderung bedeutet: Etwas funktioniert nicht so gut am Körper. Deshalb ist manches schwerer zu machen. Die Internet-Seite zeigt Freizeit-Angebote.

Die Angebote sind für Menschen mit Behinderung. Alles ist in Leichter Sprache. Man findet Angebote aus der Region. Man erfährt: Wo gibt es keine Barrieren? Eine Barriere ist etwas, was im Weg steht. Barrieren hindern Menschen am Weiter-Gehen.

Die Internet-Seite ist einfach gemacht. Alle können sie gut verstehen. Es gibt eine Vorlese-Funktion. Das ist ein Hilfs-Programm. Das Programm liest Texte laut vor. Du kannst den Text hören.

Du musst den Text nicht selbst lesen. Die Funktion heißt: Readspeaker. Readspeaker ist ein Computer-Programm. Das Programm liest Texte im Internet vor. Du drückst auf einen Knopf. Dann hörst du den Text.

Die Seite nutzt das System Typo3. Typo3 ist ein Computer-Programm. Mit dem Programm kannst du Internet-Seiten machen. Du brauchst keine besonderen Computer-Kenntnisse dafür. Das Programm hilft dir dabei. Die Internet-Seite kostet Geld.

Jedes Jahr muss man bezahlen: Für Readspeaker: 494 Euro. Für Hosting und SSL-Zertifikat: 450 Euro. Hosting bedeutet: Ein Computer speichert deine Internet-Seite. Dieser Computer läuft immer. Dann können andere Menschen deine Internet-Seite sehen.

Du zahlst Geld für diesen Service. Ein SSL-Zertifikat ist wie ein Schutz-Brief. Der Schutz-Brief ist für eine Internet-Seite. Der Schutz-Brief zeigt: Diese Internet-Seite ist echt und sicher. Ihre Daten sind geschützt. Sie erkennen das am Schloss-Symbol in der Adress-Zeile.