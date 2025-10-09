Menu Close

Lebenshilfe Schweinfurt muss auf Internet-Angebot verzichten

Veröffentlicht am 09.10.2025 13:45 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Foto: Lebenshilfe

SCHWEINFURT (kobinet) Wie viele soziale Einrichtungen stehen auch die Offenen Hilfen der Lebenshilfe Schweinfurt unter Kostendruck und müssen Einspar-Entscheidungen treffen. Schweren Herzens hat sich der Verband nun unter anderem entschieden, sich von einer Internetseite zu Freizeitangeboten zum Jahresende zu trennen und sie in gute Hände abzugeben.

Zugleich möchte die Lebenshilfe Schweinfurt nicht auf diese Informationsseite verzichten. Im Jahr 2014 wurde diese Internetseite mit Unterstützung von Aktion Mensch aufgebaut. Die Programmierung der Seite hat viel Arbeit gemacht und viel Geld gekostet. Wir wollten die uneingeschränkte Teilhabe im Lebensbereich Freizeit für Menschen mit Behinderung fördern und über lokale beziehungsweise regionale Freizeitangebote in leichter Sprache informieren. Zudem wollten wir Informationen zur Barrierefreiheit der Angebote weitergeben.

Die Internetseite ist von der Struktur her einfach aufgebaut und leicht verständlich. Sie verfügt über eine Vorlesefunktion (readspeaker). Die Seite basiert auf dem Content-Management-System Typo3. Die laufenden, jährlich anfallenden Sachkosten betragen aktuell für Readspeaker (493,91 €) und Hostinggebühren inklusive SSL-Zertifikat (449,82 €). Für weitere Details sollten sich Interessenten diese Seite ansehen.

