Menu Close

Info-Veranstaltungen für Nutzer*innen der Leichten Sprache

Veröffentlicht am 09.10.2025 06:00 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Schild: Halt! Bitte Leichte Sprache
Logo: Halt! bitte leichte Sprache
Foto: Mensch zuerst

Mainz (kobinet) Das Mainzer Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen bietet eine weitere kostenlose Info-Veranstaltung für mehr Leichte Sprache unter dem Motto "Kennen Sie Ihre Rechte" an. "Wir machen eine Info-Veranstaltung. Die Info-Veranstaltung ist für alle Nutzer und Nutzerinnen von der Leichten Sprache. Und die Organisationen der Menschen mit Behinderungen. Wir erzählen mehr über Ihre Rechte. Und Sie können erzählen: Wo haben Sie Probleme mit schwerer Sprache? Und was muss besser werden?", heißt es in der Ankündigung. Die Info-Veranstaltung findet online über Zoom am 29. Oktober 2025 von 18:00 bis 20:00 Uhr statt.

Link zu weiteren Informationen zur Veranstaltung

Zur Anmeldung für die Veranstaltung heißt es in der Ankündigung:

Die Info-Veranstaltung ist kostenlos.
Aber Sie müssen sich anmelden.

Rufen Sie uns an.
Die Telefonnummer ist 06131 – 14674415.
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail.
Die E-Mail-Adresse ist [email protected].
Sagen Sie uns:
Wie heißen Sie?
Und sagen Sie:
Ich möchte an der Info-Veranstaltung am 29. Oktober 2025 über Zoom teilnehmen.

Ottmar Miles-Paul Nachricht

Diesen Beitrag teilen

Lesermeinungen

Bitte beachten Sie unsere Regeln in der Netiquette, unsere Nutzungsbestimmungen und unsere Datenschutzhinweise.

Sie müssen angemeldet sein, um eine Lesermeinung verfassen zu können. Sie können sich mit einem bereits existierenden Disqus-, Facebook-, Google-, Twitter-, Microsoft- oder Youtube-Account schnell und einfach anmelden. Oder Sie registrieren sich bei uns, dazu können Sie folgende Anleitung lesen: Link
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Lesermeinungen
Neueste
Älteste
Inline Feedbacks
Alle Lesermeinungen ansehen

Unsere Unterstützer

Logo Firma dimedis

Superdesk Logo

und

Logo NC Klage

Logo Schulrecht

Unsere Kooperationspartner

Copyright © 2002 – 2025 kobinet e.V. | Alle Rechte vorbehalten.

0
Wir würden gerne Ihre Meinung lesen, schreiben Sie einen Leserbrief!x