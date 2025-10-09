Info-Veranstaltungen für Nutzer*innen der Leichten Sprache

Mainz (kobinet)
Das Zentrum für selbst-bestimmtes Leben ist in Mainz.
Selbst-bestimmt bedeutet: Man entscheidet selbst über sein Leben.
Niemand anders bestimmt über einen.
Das Zentrum hilft Menschen mit Behinderung.
Behinderung bedeutet: Etwas funktioniert nicht so gut am Körper.
Deshalb ist manches schwerer zu machen.
Das Zentrum berät die Menschen.
Das Zentrum unterstützt die Menschen.
Das Zentrum macht eine Info-Veranstaltung.
Info-Veranstaltung bedeutet: Ein Treffen mit Informationen.
Menschen erfahren dort etwas Neues.
Die Veranstaltung kostet kein Geld.
Das Thema ist: Leichte Sprache und Rechte.
Leichte Sprache bedeutet: Einfach reden und schreiben.
Dann verstehen sehr viele Menschen den Text.
Rechte bedeutet: Was dir zusteht.
Zum Beispiel: Jeder darf seine Meinung sagen.
Zum Beispiel: Jeder darf zur Schule gehen.
Diese Rechte sind für alle Menschen gleich.
Die Info-Veranstaltung ist für alle.
Zum Beispiel: Menschen die Leichte Sprache nutzen.
Zum Beispiel: Vereine von Menschen mit Behinderungen.
Bei der Veranstaltung reden wir über Rechte.
Wir erklären: Welche Rechte haben Sie?
Sie können erzählen: Wo ist die Sprache zu schwer?
Sie können sagen: Was muss besser werden?
Die Veranstaltung ist am 29. Oktober 2025.
Die Veranstaltung ist von 18 Uhr bis 20 Uhr.
Die Veranstaltung ist im Internet.
Wir nutzen das Programm Zoom.
Zoom ist eine Firma aus Amerika.
Sie macht Programme für Video-Gespräche.
Sie müssen sich anmelden.
Anmelden bedeutet: Du sagst Bescheid.
Du sagst: Ich möchte mit-machen.
Die Anmeldung kostet kein Geld.
Sie können anrufen.
Die Telefon-Nummer ist: 06131 14674415.
Oder Sie schreiben eine E-Mail.
Eine E-Mail ist ein Brief im Computer.
Man schickt sie über das Internet.
Die E-Mail-Adresse ist: [email protected]
Sagen Sie bei der Anmeldung:
So heiße ich.
Ich möchte mit-machen am 29. Oktober 2025.
Ich möchte mit-machen über Zoom.
Mainz (kobinet) Das Mainzer Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen bietet eine weitere kostenlose Info-Veranstaltung für mehr Leichte Sprache unter dem Motto "Kennen Sie Ihre Rechte" an. "Wir machen eine Info-Veranstaltung. Die Info-Veranstaltung ist für alle Nutzer und Nutzerinnen von der Leichten Sprache. Und die Organisationen der Menschen mit Behinderungen. Wir erzählen mehr über Ihre Rechte. Und Sie können erzählen: Wo haben Sie Probleme mit schwerer Sprache? Und was muss besser werden?", heißt es in der Ankündigung. Die Info-Veranstaltung findet online über Zoom am 29. Oktober 2025 von 18:00 bis 20:00 Uhr statt.
Link zu weiteren Informationen zur Veranstaltung
Zur Anmeldung für die Veranstaltung heißt es in der Ankündigung:
Die Info-Veranstaltung ist kostenlos.
Aber Sie müssen sich anmelden.
Rufen Sie uns an.
Die Telefonnummer ist 06131 – 14674415.
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail.
Die E-Mail-Adresse ist [email protected].
Sagen Sie uns:
Wie heißen Sie?
Und sagen Sie:
Ich möchte an der Info-Veranstaltung am 29. Oktober 2025 über Zoom teilnehmen.
