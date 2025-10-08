Woche des Sehens vom 8. bis 15. Oktober

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Logo des DBSV

Foto: DBSV

Berlin (kobinet) Heute, am 8. Oktober 2025, startet zum 24. Mal die bundesweite "Woche des Sehens" mit einem umfangreichen Programm an Veranstaltungen in ganz Deutschland. Acht Tage lang werden Organisationen aus Selbsthilfe, Augenmedizin und Entwicklungszusammenarbeit die Themen Sehen, Blindheit und Augengesundheit in den Fokus rücken. "Bei den Veranstaltungen ist für jeden etwas dabei. Kulturinteressierte können Kunstwerke mit Blindenschrift gestalten, die Ausstellung einer blinden Fotografin oder Konzerte besuchen. Wer lieber auf Entdeckungsreise gehen möchte, hat die Möglichkeit, dies im Hellen oder im Dunkeln zu tun, auf einem Erlebnisparcours oder bei einer Tastführung. Außerdem kann man blind Sport treiben, Yoga für die Augen ausprobieren, Vorträge zu Augenkrankheiten und Hilfsmittelausstellungen besuchen und vieles mehr", teilte der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) mit.

Informationen über die Angebote gibt es unter:

www.woche-des-sehens.de/veranstaltungskalender

Die Partner

Die Aktionswoche wird getragen vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, dem Deutschen Komitee zur Verhütung von Blindheit, der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft und der PRO RETINA Deutschland. Unterstützt wird sie zudem von der Aktion Mensch. Weitere Informationen gibt es unter:

www.woche-des-sehens.de

9. Oktober 2025 – Welttag des Sehens

Der Welttag des Sehens (World Sight Day) findet jedes Jahr am zweiten Donnerstag im Oktober statt. Er macht darauf aufmerksam, wie viele Menschen weltweit unter einer Seheinschränkung leiden, die verhindert oder behandelt werden könnte. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO haben mindestens eine Milliarde Menschen weltweit eine Seheinschränkung. Hauptursachen sind Grauer Star und unkorrigierte Brechungsfehler. Weitere Gründe sind altersbedingte Makuladegeneration, Glaukom, diabetische Retinopathie, Infektionskrankheiten des Auges und Traumata.

15. Oktober 2025: Internationaler Tag des weißen Stockes

Im Jahr 1964 wurde vom US-Kongress eine Resolution in Kraft gesetzt, die den 15. Oktober zum White Cane Safety Day (übersetzt ungefähr: „Verkehrssicherheitstag des weißen Stockes“) erklärte. Mit seiner umgehenden Proklamation unterstützte der damalige Präsident der Vereinigten Staaten, Lyndon B. Johnson, das Streben blinder Menschen nach mehr Selbstständigkeit. Der Tag des weißen Stockes entwickelte sich schnell zum weltweiten Aktionstag der sehbehinderten und blinden Menschen.