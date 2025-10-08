Menu Close

Namen verschiedener Länder gebärden

Veröffentlicht am 08.10.2025 12:24 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Symbol Gebärdensprache
Foto: Schweizer Eidgenössisches Departement des Innern

WINTERTHUR (kobinet) Wer die Sprache der Gebärden lernt, möchte auch die Namen verschiedener Länder aus Europa in Gebärdensprache lernen. Der Schweizerische Hörbehindertenverband SONO hat jetzt das neue Lernmodul "Europa" vorgestellt. So kann jeder entdecken, wie man «Niederlande», «Deutschland», «Frankreich» und viele andere Länder in Deutsch-Schweizerischer Gebärdensprache (DSGS) gebärdet.

Das Lernmodul „Europa“ ist Teil unserer Reihe mit Ländernamen. Die einzelnen Lektionen sind nach Kontinenten gegliedert. Neben Europa werden auch Lektionen zu Amerika, Afrika und Asien folgen. Weitere Einzelheiten sind auf diesem Lernportal des Schweizerischen Gehörlosenverbandes zu erfahren.

