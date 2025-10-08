Namen verschiedener Länder gebärden

Winterthur (kobinet)

Manche Menschen lernen Gebärden-Sprache. Das ist eine Sprache mit den Händen. Gehörlose Menschen sprechen so. Sie möchten auch Länder-Namen lernen. Das geht jetzt mit einem neuen Lern-Modul. Das ist ein Teil von einem Kurs für ein bestimmtes Thema.

Der Verband SONO hat das Modul gemacht. Ein Verband ist eine Gruppe von Menschen mit einem gemeinsamen Ziel. SONO ist der Schweizer Verband für Menschen mit Hör-Behinderung. Eine Hör-Behinderung bedeutet: Ein Mensch kann nicht gut hören oder gar nichts hören. Das Lern-Modul heißt Europa.

Man lernt dort viele Länder-Namen. Zum Beispiel: Niederlande, Deutschland und Frankreich. Die Namen sind in Deutsch-Schweizer Gebärden-Sprache. Das ist die Gebärden-Sprache aus der Schweiz. Die Abkürzung ist: DSGS.

Das Modul Europa gehört zu einer Reihe. Die Lektionen sind nach Erdteilen sortiert. Erdteile sind die großen Teile von der Welt. Es gibt 7 Erdteile auf der Erde. Bald kommen auch Amerika, Afrika und Asien.