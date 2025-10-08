Bundestag debattiert zum Bundesteilhabegesetz

Vor der Wahl gab es viele Diskussionen. Es ging um Geld für Menschen mit Behinderung. Das Geld heißt: Eingliederungs-Hilfe. Das ist Unterstützung für Menschen mit Behinderung. Die Regierung wollte weniger Geld ausgeben. Viele Menschen waren dagegen.

Die Menschen haben eine Petition gemacht. Das ist eine Bitte an Politiker. Menschen schreiben ihre Wünsche auf. Über 235.000 Menschen haben unterschrieben. Die Petition ging an Friedrich Merz. Die Menschen sagen: Wir brauchen das Geld.

Menschen mit Behinderung brauchen Unterstützung. Jetzt spricht der Bundes-Tag darüber. Das ist eine Gruppe von gewählten Menschen. Diese Menschen entscheiden über wichtige Dinge für Deutschland. Das passiert am 9. Oktober 2025. Die Debatte beginnt um 19:25 Uhr.

Eine Debatte ist ein Streit-Gespräch. Menschen diskutieren über verschiedene Meinungen. Sie können die Debatte im Internet ansehen. Die Grünen haben einen Antrag gestellt. Das ist ein Wunsch auf Papier. Sie schreiben auf: Was möchten Sie haben?

Dann geben Sie das Papier ab. Der Antrag heißt: Selbst-Bestimmung sichern. Und: Teil-Habe stärken. Selbst-Bestimmung bedeutet: Man entscheidet selbst über sein Leben. Niemand anders bestimmt über einen. Teil-Habe bedeutet: bei etwas mit-machen können.

Alle sollen mit-machen dürfen. Es geht um das Bundes-Teil-Habe-Gesetz. Das hilft Menschen mit Behinderung. Es soll weniger Barrieren geben. Das Gesetz ist sehr wichtig. Die Debatte dauert 30 Minuten.

Danach reden kleine Gruppen weiter. Diese kleinen Gruppen heißen: Ausschüsse. Das ist eine kleine Gruppe von Menschen. Diese Menschen arbeiten zusammen an einem Thema. Der Ausschuss für Arbeit ist wichtig. Und der Ausschuss für Soziales.