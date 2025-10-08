Berlin

Sie fühlen anders als andere Menschen.

Autismus bedeutet: Menschen denken anders.

Er hat über Autismus geredet.

Er leitet das Land und trifft Entscheidungen.

Ein Präsident ist der Chef von einem Land.

Der Präsident von Amerika hat geredet.

Jetzt reden viele über Autismus.

Viele Menschen fanden das nicht gut.

Er arbeitet in der Regierung.

Ein Minister ist ein wichtiger Politiker.

Auch der Gesundheits-Minister hat geredet.

Dr. Martin Theben ist Anwalt.

Ein Anwalt hilft vor Gericht.

Er hilft Menschen mit Behinderungen.

Eine Behinderung bedeutet: Etwas funktioniert nicht so gut am Körper.

Deshalb ist manches schwerer zu machen.

Viele Menschen fragen ihn um Hilfe.