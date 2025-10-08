Autismus wieder verstärkt Thema

Berlin
Der Präsident von Amerika hat geredet.
Ein Präsident ist der Chef von einem Land.
Er leitet das Land und trifft Entscheidungen.
Er hat über Autismus geredet.
Autismus bedeutet: Menschen denken anders.
Sie fühlen anders als andere Menschen.
Auch der Gesundheits-Minister hat geredet.
Ein Minister ist ein wichtiger Politiker.
Er arbeitet in der Regierung.
Viele Menschen fanden das nicht gut.
Jetzt reden viele über Autismus.
Dr. Martin Theben ist Anwalt.
Ein Anwalt hilft vor Gericht.
Er hilft Menschen mit Behinderungen.
Eine Behinderung bedeutet: Etwas funktioniert nicht so gut am Körper.
Deshalb ist manches schwerer zu machen.
Viele Menschen fragen ihn um Hilfe.
Oft geht es um die Schule.
Martin Theben sagt: Das Schul-System ist schlecht.
Das gilt besonders für Berlin.
Auf der Internet-Seite ntv gibt es einen Artikel.
Der Artikel heißt: Getarnt durchs Leben gehen.
Es geht um Autismus in Deutschland.
Immer mehr Menschen bekommen die Diagnose Autismus.
Eine Diagnose bedeutet: Der Arzt findet heraus welche Krankheit du hast.
Das heißt: Ein Arzt stellt fest, dass sie Autismus haben.
Berlin (kobinet) Nach den zweifelhaften Äußerungen des US-amerikanischen Präsidenten und seines Gesundheitsministers ist das Thema Autismus wieder stärker in den Fokus des öffentlichen Interesses geraten. Dr. Martin Theben merkt dies auch in seiner anwaltlichen Tätigkeit, gerade im Zusammenhang mit dem Thema Schule. "Unser Schulsystem – jedenfalls in Berlin – ist hier überhaupt nicht gut aufgestellt", merkte Martin Theben in einer E-Mail an die Redaktion der kobinet-nachrichten an und verwies auf einen aktuellen Artikel, der auf ntv zum Thema Autismus veröffentlicht wurde und den Titel "Getarnt durchs Leben gehen: Warum in Deutschland immer mehr Menschen die Autismus-Diagnose bekommen" trägt.
Link zum Bericht der kobinet-nachrichten vom 29. September 2025 über einen offenen Brief zu den Äußerungen von Donald Trump
