Autismus wieder verstärkt Thema

Veröffentlicht am 08.10.2025 07:55 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Dr. Martin Theben
Dr. Martin Theben
Foto: privat

Berlin (kobinet) Nach den zweifelhaften Äußerungen des US-amerikanischen Präsidenten und seines Gesundheitsministers ist das Thema Autismus wieder stärker in den Fokus des öffentlichen Interesses geraten. Dr. Martin Theben merkt dies auch in seiner anwaltlichen Tätigkeit, gerade im Zusammenhang mit dem Thema Schule. "Unser Schulsystem – jedenfalls in Berlin – ist hier überhaupt nicht gut aufgestellt", merkte Martin Theben in einer E-Mail an die Redaktion der kobinet-nachrichten an und verwies auf einen aktuellen Artikel, der auf ntv zum Thema Autismus veröffentlicht wurde und den Titel "Getarnt durchs Leben gehen: Warum in Deutschland immer mehr Menschen die Autismus-Diagnose bekommen" trägt.

Link zum Artikel von ntv

Link zum Bericht der kobinet-nachrichten vom 29. September 2025 über einen offenen Brief zu den Äußerungen von Donald Trump

Ottmar Miles-Paul Nachricht

