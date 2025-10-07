Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.
Berlin (kobinet) Klaus Krönert vom Online-Nachrichtendienst EU-Schwerbehinderung war nicht nur beim Jahresempfang des Bundesbehindertenbeauftragten Jürgen Dusel am 6. Oktober 2025 im Café Moskau in Berlin dabei. Er hat zusammen mit seinen Kollegen von EU-Schwerbehinderung die Mitschnitte der Reden von Jürgen Dusel, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der Bundesministerin für Arbeit und Soziales erstellt und bereits im Internet veröffentlicht.
Videodokumentation des Jahresempfangs des Bundesbehindertenbeauftragten
Link zum ersten Beitrag mit der Rede von Jürgen Dusel:
Jahresempfang Behindertenbeauftragten 2025: Ansprache Juergen Dusel – YouTube
Link zur Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier:
Steinmeier fordert konsequente Umsetzung der Inklusion als Menschenrecht
Link zur Talkrunde mit der Bundesministerin für Arbeit und Soziales Bärbel Bas:
Talkrunde Jahresempfang mit Jürgen Dusel und Baerbel Bas zu behindertenpolitischen Themen
