Videodokumentation des jahresempfangs des Bundesbehindertenbeauftragten

Veröffentlicht am 07.10.2025 07:12 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Jürgen Dusel am Rednerpult beim Jahresempfang 2025
Foto: dm/EU-Schwerbehinderung

Berlin (kobinet) Klaus Krönert vom Online-Nachrichtendienst EU-Schwerbehinderung war nicht nur beim Jahresempfang des Bundesbehindertenbeauftragten Jürgen Dusel am 6. Oktober 2025 im Café Moskau in Berlin dabei. Er hat zusammen mit seinen Kollegen von EU-Schwerbehinderung die Mitschnitte der Reden von Jürgen Dusel, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der Bundesministerin für Arbeit und Soziales erstellt und bereits im Internet veröffentlicht.

Link zum ersten Beitrag mit der Rede von Jürgen Dusel:

Jahresempfang Behindertenbeauftragten 2025: Ansprache Juergen Dusel – YouTube

Link zur Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier:
Steinmeier fordert konsequente Umsetzung der Inklusion als Menschenrecht

Link zur Talkrunde mit der Bundesministerin für Arbeit und Soziales Bärbel Bas:

Talkrunde Jahresempfang mit Jürgen Dusel und Baerbel Bas zu behindertenpolitischen Themen

Ottmar Miles-Paul Nachricht

