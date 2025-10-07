Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

bifos Peer Counseling

Foto: bifos

Berlin (kobinet) "Trauer und Verluste gehören zu den Belastungen im Leben, die uns vor besondere Herausforderungen stellen. Gerade im Peer Counseling tauchen Themen rund um Trauer, Sterben und Tod immer wieder auf – offen oder im Hintergrund. Umso wichtiger ist es, einen guten Umgang damit zu finden: für uns selbst und für die Menschen, die wir begleiten." So heißt es in der Ankündigung eines neuen Seminars des Bildungs- und Forschungsinstituts zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos). Das Seminar mit dem Titel "Peer Counseling Refresh – Umgang mit Trauer und Tod (nicht nur) im Beratungskontext" findet am 14. November 2025 von 13.30 bis 17.45 Uhr und am 15. November 2025 von 9.30 bis 13.45 Uhr online statt.

In diesem Seminar (10 Arbeitseinheiten) setzen wir uns gemeinsam mit Fragen auseinander wie:

Wie erlebe ich Trauer in meinem eigenen Leben?

Was bedeutet das für meine Rolle als Peer Counselor?

Welche Haltung, Sprache und Methoden unterstützen im Umgang mit Sterben und Tod?

Das Seminar bietet Raum für persönliche Reflexion, für gegenseitige Stärkung und für fachlichen Zugewinn. Denn wir arbeiten mit einer Mischung aus theoretischem Input, kollegialem Austausch und praktischen Übungen zur Kommunikation, heißt es weiter in der Ankündigung auf der bifos-Webseite.

Eckdaten:

Wann? 14. November 2025, 13:30 bis 17:45 Uhr und 15. November 2025, 9:30 bis 13:45 Uhr

Wo? Online via Zoom

Mit wem? Kristina Badenhop-Brand & Petra Stephan (Peer Counselor/Ausbilderinnen, ISL e. V.)

Anmeldeschluss: Samstag, 1. November 2025

Kosten? 200 EUR

Link zur Anmeldung: Peer Counseling Fresh Up: Umgang mit Tod und Trauer (nicht nur) im Beratungskontext

Bei Fragen kann man sich an Juliane Harms vom bifos per E-Mail unter [email protected] wenden.

Link zu weiteren Infos