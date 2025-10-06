Zwischen Analyse und Alibi. Die bequeme Rezeption von Mandy Müllers Bachelorarbeit

Redaktioneller Hinweis: Für Artikel der Kategorie "Kolumne" sind ausschließlich die Autoren verantwortlich. Dies gilt auch für deren Äußerungen in den Lesermeinungen sowie für die Moderation der Kommentare zu deren Beiträgen. Die Inhalte geben nicht die Meinung der Redaktion oder des Trägervereins wieder. Inhaltliche Kritik richten Sie bitte direkt an die Autoren per Email

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm...

Foto: Ralph Milewski

Fladungen (kobinet) Die Bachelorarbeit von Mandy Müller über die behindertenpolitischen Positionierungen der AfD ist ohne Zweifel eine präzise und notwendige Untersuchung. Sie zeigt, dass gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit bei der AfD kein Zufall, sondern strukturelles Prinzip ist. Müller belegt, wie die Partei unter dem Deckmantel des "Schutzes" behinderter Menschen deren Exklusion als Fürsorge tarnt – mit der perfiden Botschaft, sie seien "besser aufgehoben" in den geschützten Sonderwelten, die man ihnen bereitwillig zugesteht. Doch so klar und aufrüttelnd diese Analyse auch ist, sie wird schnell zum moralischen Feigenblatt, wenn man sie falsch liest. Und genau das geschieht derzeit.

Vom Befund zum Bequemnis

Ein Teil der Behindertenbewegung greift die Arbeit gerne auf, weil er sich damit auf die richtige Seite der Geschichte stellen kann. Man zitiert Müller, verweist auf die Gefahren von rechts, warnt vor dem autoritären Rollback und lässt es dabei bewenden. Die AfD ist der ideale Gegner. Sie ist laut, greifbar, eindeutig böse. Aber diese Eindeutigkeit ist trügerisch. Sie erlaubt es, nicht dorthin zu schauen, wo die eigentlichen Ursachen liegen – nämlich in der gesellschaftlichen Mitte. Denn die Mechanismen, die Müller bei der AfD beschreibt – Paternalismus, Fürsorge als Kontrolle, Ausgrenzung im Namen des Schutzes –, stammen nicht aus dem Nichts. Sie sind längst Teil der politischen und kulturellen DNA der Mitte. Die AfD hat sie nicht erfunden, sie hat sie nur enthemmt. Der Apfel fällt eben nicht weit vom Stamm.

Die zwei Gesichter derselben Logik

Zwei Passagen zeigen das besonders deutlich – eine aus der Bachelorarbeit und eine aus meinem Beitrag „Wann haben Sie das letzte Mal einen schwerstbehinderten Menschen …“:

Müller schreibt:

„GMF bei der AfD findet nicht als vereinzelte rhetorische Entgleisung statt, sondern als strukturelles Element, durch das behinderte Menschen systematisch ausgegrenzt und abgewertet werden. Perfiderweise argumentiert die AfD dabei unter dem Deckmantel als vorgebliche ‚Beschützerin der Menschen mit Behinderungen‘, die natürlich nur zu ihrem eigenen Wohl in exkludierenden Sonderwelten leben sollen.“

Ich schrieb:

„Die Schaffung ‚geschützter Umgebungen‘ dient nicht dem Schutz der Menschen mit Behinderung, sondern dem Schutz der Gesellschaft. Viele ‚inklusive‘ Projekte sind nicht mehr als gut getarnte Alibi-Maßnahmen, die der Gesellschaft das Gefühl geben, Menschen mit Behinderung einzubeziehen. […] Diese Strukturen bewahren die Mehrheitsgesellschaft vor der unbequemen Konfrontation mit Behinderung und den notwendigen strukturellen Änderungen, die echte Inklusion erfordern würde.“

Beide Texte beschreiben denselben Mechanismus, nur aus unterschiedlicher Richtung. Bei Müller ist es die AfD, die Menschen unter dem Vorwand des Schutzes separiert. Bei mir ist es die gesellschaftliche Mitte, die dieselbe Separation als Inklusion tarnt. Die Rhetorik unterscheidet sich, das Motiv nicht. Behinderung soll unsichtbar bleiben. Die AfD betreibt Exklusion offen – mit Zynismus und Gewaltfantasie. Die Mitte praktiziert sie höflich, institutionell und moralisch abgesichert.

Das fehlende Kapitel

Müllers Arbeit endet konsequent dort, wo ihre wissenschaftliche Aufgabe endet – bei der Analyse der Programme, Rhetorik und Logik der AfD. Was sie aus methodischen Gründen nicht tut, ist Ursachenforschung. Sie erklärt nicht, warum diese Haltungen so anschlussfähig sind. Aber genau hier müsste der Diskurs ansetzen, wenn er ehrlich wäre. Denn der rechte Hass fällt nicht auf leeren Boden. Er fällt auf eine Gesellschaft, die Exklusion längst institutionalisiert hat, wie ich in früheren Beiträgen beschrieben habe:

• in „Wann haben Sie das letzte Mal einen schwerstbehinderten Menschen…“,

wo die alltägliche Unsichtbarkeit zur gesellschaftlichen Bequemlichkeit wird

und die Sonderwelten, die vermeintlich „geschützten Umgebungen“, nichts anderes

sind als eine bequeme Disney World der Inklusion.

• in „Die Mitte entscheidet selbst“,

wo nicht die Ränder, sondern die politische Mitte die Exklusion per Gesetz fortschreibt.

All das beschreibt dasselbe Muster, das Müller in den AfD-Programmen erkennt: Exklusion im Namen des Schutzes, Kontrolle im Namen der Fürsorge, Verwaltung im Namen der Menschlichkeit. Die Mitte produziert still, was die Rechten laut propagieren. Sie lächelt, während sie separiert.

Symbolische Empörung als Selbstschutz

Wenn ein Teil der Behindertenbewegung heute auf die AfD zeigt, dann ist das auch ein Akt der Selbstentlastung. Man kann sich empören, demonstrieren, Aufrufe schreiben und dabei übersehen, dass man selbst in einer Ordnung lebt, die Exklusion längst normalisiert hat. Die Empörung über die Rechten schützt davor, die stillen Komplizenschaften im eigenen Lager anzuerkennen – das Zusammenspiel von Fürsorge, Bürokratie und Bequemlichkeit. Das Problem ist also nicht, dass dieser Teil der Bewegung auf die Rechten zeigt – das ist notwendig. Das Problem ist, dass er nur dorthin zeigt.

Von der Analyse zur Verantwortung

Die Bachelorarbeit von Mandy Müller hat geliefert, was sie sollte – eine wissenschaftliche Grundlage. Was fehlt, ist der Mut, sie weiterzudenken. Nicht als Empörungsgrundlage, sondern als Ausgangspunkt für Selbstkritik. Denn solange Teile der Bewegung den Faschismus nur am Rand suchen, bleiben sie blind für seine leisen Formen in der Mitte. Echte Inklusion beginnt nicht mit dem Fingerzeig nach rechts, sondern mit dem Blick in den Spiegel.

Was die Mitte kann, können wir schon lange – und besser.

(hypothetischer Slogan einer Partei, die längst gelernt hat, woher die Vorlage stammt)