Woche des Sehens: PRO RETINA informiert deutschlandweit über Augengesundheit und Netzhauterkrankungen

PRO RETINA Deutschland

Foto: PRO RETINA Deutschland

Bonn (kobinet) Mit der Woche des Sehens rücken vom 8. bis zum 15. Oktober Augengesundheit und Augenerkrankungen in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit. Viele Regionalgruppen von PRO RETINA Deutschland bieten vor Ort Informationen, laden zum Austausch ein und beraten Betroffene bei Fragen rund um das Leben mit Netzhauterkrankungen und nachlassender Sehkraft.

Die vielfältigen Angebote der PRO RETINA-Regionalgruppen in der Woche des Sehens spiegeln die breite Angebotspalette der Selbsthilfeorganisation wider. Sie reicht von der Beratung Betroffener über die Sensibilisierung von Kindern für Seheinschränkungen und Tipps für Hilfsmittel bis hin zum Austausch zwischen Betroffenen, Ärztinnen und Ärzten über Diagnose und Therapie von Netzhauterkrankungen, wie es in einer Presseinformation der Organisation heißt.

Die PRO RETINA-Regionalgruppe Mainz lädt in Kooperation mit der Augenklinik und Poliklinik der Universitätsmedizin Mainz beispielsweise am Donnerstag, dem 9. Oktober 2025, zu einem Online-Patientensymposium ein. Die Medizinerinnen und Mediziner informieren über diabetische Retinopathie, Glaukom und altersabhängige Makuladegeneration (AMD).

Bei der PRO RETINA-Regionalgruppe Augsburg steht der Besuch einer Schule auf dem Programm. Dort sensibilisieren die Mitglieder der Regionalgruppe für Seheinschränkungen und Blindheit und den Umgang mit seheingeschränkten Menschen, beispielsweise durch einen Hindernislaufparcours oder ein Fühlmemory.

Die PRO RETINA-Regionalgruppe Rostock geht der Frage nach: „Kann die KI uns beim Umgang mit unserer Sehbehinderung unterstützen?“ und stellt gemeinsam mit Kooperationspartnern Hilfsmittel vor, die ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen.

Andere PRO RETINA-Regionalgruppen sind mit Infoständen in Kliniken präsent, um Betroffene patientenverständlich über Netzhauterkrankungen und ein Leben mit nachlassender Sehkraft zu informieren. Im Veranstaltungskalender auf der Website von PRO RETINA sind die einzelnen Veranstaltungen aufgelistet.

„Die Diagnose Netzhauterkrankung macht Angst und verunsichert“, weiß Dario Madani, Geschäftsführer von PRO RETINA. „Daher ist es für die Betroffenen unendlich wichtig, sich mit Menschen austauschen zu können, die sie verstehen, weil sie selbst betroffen sind. Genau das bietet PRO RETINA.“

PRO RETINA gehört fast von Anfang an zu den Trägern der Woche des Sehens. Sie findet in diesem Jahr bereits zum 24. Mal statt. Schirmherrin der bundesweiten Aufklärungskampagne vom 8. bis zum 15. Oktober ist die Fernsehjournalistin Gundula Gause. Die Aktionswoche wird getragen vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, dem Deutschen Komitee zur Verhütung von Blindheit, der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft und PRO RETINA Deutschland. Unterstützt wird sie zudem von der Aktion Mensch. Weitere Informationen unter: www.woche-des-sehens.de.