Neues Buch zum Thema Wohn- und Lebensräume erschienen

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Info blau Symbol

Foto: Susanne Göbel

Düsseldorf (kobinet) Im Eigenverlag des Bundesverbandes für körper- und mehrfachbehinderte Menschen (bvkm) ist ein neuer Band der erfolgreichen Reihe "Leben pur" erschienen. Das Buch "Wohn- und Lebensräume von Menschen mit komplexer Behinderung" beleuchtet die zentrale Bedeutung von Räumen für Lebensqualität, Selbstbestimmung und gesellschaftliche Teilhabe. Räume sind zentrale Orte unseres Lebens – zum Arbeiten, Entspannen, Erleben und Zusammensein. Für Menschen mit komplexer Behinderung kann ihre durchdachte Gestaltung maßgeblich zur Lebensqualität und Selbstbestimmung sowie zur Teilhabe beitragen. Das neue Werk zeigt aus verschiedenen Perspektiven auf, wie die gebaute Umwelt das Erleben und Verhalten der Menschen beeinflusst, wie es in einer Presseinformation des bvkm heißt.

Das Buch stellt nach Informationen des bvkm innenarchitektonische Ansätze, Aspekte der Farbpsychologie und das Entstehen von Atmosphäre vor. Dabei geht es um konkrete Anregungen für Neu- und Umgestaltung – von großen Konzepten bis hin zu kleinen, aber wirkungsvollen Veränderungen. Ergänzt wird dies durch rechtliche Grundlagen und zentrale Fragen rund ums Wohnen. Deutlich wird: Schon mit einfachem Know-how und wenig Aufwand lassen sich spürbare Verbesserungen im Alltag erzielen.

Die Reihe „Leben pur“ des bvkm richtet sich an Fachkräfte, Angehörige und alle, die Menschen mit komplexer Behinderung begleiten und unterstützen. Sie bietet praxisnahe Hilfestellungen für den Alltag und fördert das Verständnis für die besonderen Bedürfnisse dieser Personengruppe.

Weiterführende Informationen

Das Buch „Wohn- und Lebensräume von Menschen mit komplexer Behinderung“ ist sowohl als gedruckte Version als auch als E-Book erhältlich. Das gedruckte Buch kostet für bvkm-Mitglieder 18,00 Euro, für Nicht-Mitglieder 22,90 Euro. Das E-Book ist für bvkm-Mitglieder für 16,00 Euro bzw. für Nicht-Mitglieder für 20,90 Euro erhältlich.

Bestellungen sind über den Webshop des bvkm unter www.verlag.bvkm.de möglich.