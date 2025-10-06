Netzwerktreffen für Nutzer*innen von Alternativen zur Werkstatt am 17. Oktober 2025

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Berlin (kobinet) Das nächste und mittlerweile neunte Online-Treffen des Netzwerks behinderter Menschen, die statt in einer Werkstatt für behinderte Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten (wollen), findet am 17. Oktober 2025 von 15.00 bis 16.30 Uhr online über Zoom statt. Darauf hat die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) hingewiesen. Bei dem Netzwerktreffen, das vom Projekt Budget Kompetenz unterstützt wird, stehen wieder eine Reihe spannender Themen auf dem Programm. So geht es beispielsweise um die Kürzung von Lohnkostenzuschüssen. Behinderte Menschen, die am Netzwerktreffen teilnehmen wollen, können sich bis zum 14. Oktober 2025 anmelden.

Um Anmeldung bis Dienstag, den 14. Oktober 2025, an [email protected] wird gebeten.

Der Link zum Treffen wird dann ein paar Tage vor dem Treffen an alle verschickt, die sich angemeldet haben.

Es gibt eine Übersetzung in leichte Sprache.