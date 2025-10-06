Hans-Willis Top-Nachricht der Woche

Menu Close

Veröffentlicht am 06.10.2025 12:27 von Hans-Willi Weis in der Kategorie Nachricht (?)
Staufen (kobinet) Hier sind zwei der spannendsten politischen Podcasts dieser Tage: "Jung und Naiv" sowie "Lanz und Precht".

Der NS-Forscher und Historiker Götz Aly hat bei „Jung und Naiv“ sein neues Buch „Wie konnte das geschehen?“ vorgestellt. Wie und wodurch wurden Nationalsozialismus, Krieg und Holocaust überhaupt möglich? Das Thema aktuell zuspitzend, fragt ihn Thilo Jung nach der „Faschismusgefahr“ hier und heute, und es entspinnt sich eine Kontroverse über die AfD: Verbot oder politische Auseinandersetzung? Götz Aly spricht sich für Letzteres aus.

Lanz und Precht diskutieren über den von Alternativmedien und auf Social Media erhobenen Vorwurf eines immer enger gewordenen Meinungskorridors der öffentlich-rechtlichen Leitmedien.
Sie sind sich weitgehend einig darüber, dass dies zutrifft und es in der Vergangenheit schon einmal ein viel breiter repräsentiertes politisches Meinungsspektrum in deutschen „Qualitätsmedien“ gegeben hat. Sie gelangen mithin zu einem ähnlichen Ergebnis wie ich in meiner kobinet-Kolumne „Zunehmender Konformitätsdruck, abnehmende Meinungsfreiheit“.

