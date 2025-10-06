Gaza: Heba baut Prothesen – mitten im Krieg

Dieser Artikel steht derzeit leider nicht in besser verständlicher Form zur Verfügung.

Neues Logo von Handicap International

Foto: HI

Berlin (kobinet) "Heba baut Prothesen – mitten in Gaza, mit einfachsten Mitteln – für Kinder wie Malak. Das Mädchen ist erst neun Jahre alt und hat Schreckliches erlebt: Bei einem Luftangriff auf eine Schule, in der sie mit ihrer Familie Schutz gesucht hatte, wurden ihre Eltern und drei Brüder getötet. Malak selbst wurde schwer verletzt, ihr rechtes Bein musste oberhalb des Knies amputiert werden. Trotz aller Gefahren versorgt die Hilfsorganisation Handicap International (HI) schwerverletzte und traumatisierte Menschen im Gazastreifen", wie es in einer Presseinformation von Handicap International heißt. "Tausende haben durch Raketen, Bomben oder Blindgänger Gliedmaßen verloren. An die 6.000 Prothesen werden benötigt, darunter viele für Kinder", so die Weltgesundheitsorganisation WHO. Das Team von Handicap International (HI) erstellt provisorische Prothesen in einem Reha-Zentrum in Zawaida und versorgt Schwerverletzte mit Physiotherapie und psychologischer Hilfe. Heba ist eine der wenigen Orthopädie-Fachkräfte, die derzeit in Gaza weiterhin arbeiten kann. Sie baut Prothesen und passt sie den amputierten Menschen an. Sie untersucht Verletzungen, misst Bein- und Armstümpfe aus, fertigt Abdrücke für Prothesen an, teilte Handicap International in einer Presseinformation mit.

Warteliste für Prothesen oder Rollstühle

„Prothesen werden mit minimalen Mitteln und unter gefährlichen Bedingungen hergestellt“, sagt Heba. „Manche Materialien stecken monatelang an den Grenzen fest. Wir brauchen dringend freien humanitären Zugang und Unterstützung der Rehabilitationsdienste – besonders für Kinder und Menschen mit Behinderung.“ Reha-Geräte sind knapp oder beschädigt und die Vorräte an Hilfsmitteln und Prothesenmaterialien gehen schnell zur Neige, darunter Rollstühle, Hör- und Mobilitätshilfen sowie Rohstoffe für Prothesen. Tausende Patienten stehen auf der Warteliste für Rollstühle und Gehhilfen.

Gaza: Hilfe unter extremen Bedingungen

Im Juli 2024 kam Malak ins Prothesen- und Orthopädiezentrum von Handicap International in Zawaida. Dort begann sie dem Bericht der Organisation zufolge mit Physiotherapie, um ihre Muskeln zu stärken. Vor wenigen Wochen erhielt sie ihre erste Prothese und lernt jetzt damit zu laufen. Psychologische Hilfe ist dabei genauso wichtig. Mit viel Geduld und Feingefühl des Teams von Handicap International lernt sie Schritt für Schritt wieder zu gehen und ihren Alltag selbstständig zu bewältigen. Die Kleine lebt heute bei ihrem Onkel und ihrer Tante.

„Die Bombardierung und der Verlust ihrer Eltern haben Malak schwer traumatisiert. Sie wurde ängstlich und traurig. Wenn sie andere Kinder spielen sah, wurde sie stets daran erinnert, dass ihr Bein amputiert war“, erzählt ihr Onkel. „Als wir aus dem Norden in den Süden flohen, war unser Zelt genau in der Nähe des Zentrums von Handicap International. Dort bekommt Malak jetzt die Unterstützung, die sie braucht.“ Trotz aller Hindernisse geben die Helfer nicht auf. Dass Malak heute wieder ihre ersten Schritte macht, zeigt: Hilfe erreicht die Menschen – selbst im Krieg.

Die humanitäre Hilfsorganisation Handicap International (HI) versorgt Tausende Verletzte mit Physiotherapie und Prothesen, verteilt Hilfsgüter, klärt über die Gefahren durch Blindgänger auf und bietet psychologische Unterstützung.