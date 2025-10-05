Momentaufnahme 407

Veröffentlicht am 05.10.2025 12:00 von Irina Tischer in der Kategorie Kolumne (?)
Redaktioneller Hinweis: Für Artikel der Kategorie "Kolumne" sind ausschließlich die Autoren verantwortlich. Dies gilt auch für deren Äußerungen in den Lesermeinungen sowie für die Moderation der Kommentare zu deren Beiträgen. Die Inhalte geben nicht die Meinung der Redaktion oder des Trägervereins wieder. Inhaltliche Kritik richten Sie bitte direkt an die Autoren per Email.
Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite.
Vincent van Gogh – Ein besonderer Künstler
Vincent van Gogh war ein Maler.
Ein Maler macht Bilder mit Farbe und Pinsel auf Papier oder Lein-Wand.
Er kam aus den Nieder-landen.
Das ist ein Land in Europa neben Deutschland.
Heute ist er sehr berühmt.
Alle Menschen kennen seine Bilder.
Früher war das anders.
Da kannte ihn fast niemand.
Vincent malte über 2000 Bilder.
Er verkaufte nur 1 Bild.
Das war sehr wenig Geld.
Er war arm.
Aber er malte trotzdem weiter.
Malen war sein Leben.
Vincent liebte bunte Farben.
Er malte mit viel Gefühl.
Seine berühmtesten Bilder heißen:
Die Sternen-nacht.
Sonnen-blumen.
Das Schlaf-zimmer in Arles.
Die Bilder sehen lebendig aus.
Sie scheinen sich zu bewegen.
Vincent hatte Probleme mit der Seele.
Das bedeutet: Die Gedanken sind durcheinander und man ist oft traurig.
Er war oft traurig.
Er hatte auch Angst.
Er musste ins Kranken-haus.
Das ist ein Ort für kranke Menschen mit Ärzten und Kranken-schwestern.
Aber er malte weiter.
Malen half ihm.
Vincent starb im Jahr 1890.
Er war nur 37 Jahre alt.
Das ist sehr jung.
Viele Jahre später wurde er berühmt.
Seine Bilder hängen in großen Museen.
Das sind Häuser mit besonderen Bildern und alten Sachen zum Anschauen.
Menschen aus aller Welt schauen seine Bilder an.
Die Bilder berühren ihr Herz.
Berlin (kobinet) Die Normalität ist eine gepflasterte Straße; man kann gut darauf gehen – doch es wachsen keine Blumen auf ihr. (Vincent van Gogh)
Vincent van Gogh – Das Leben eines außergewöhnlichen Künstlers
Vincent van Gogh war ein niederländischer Maler, der heute zu den bekanntesten Künstlern der Welt gehört. Zu seinen Lebzeiten war er jedoch kaum erfolgreich. Er verkaufte nur ein einziges seiner über 2000 Werke.
Van Gogh liebte kräftige Farben und malte mit viel Gefühl. Seine berühmtesten Werke sind „Die Sternennacht“, „Sonnenblumen“ und „Das Schlafzimmer in Arles“. Seine Bilder wirken lebendig, fast so, als würden sie sich bewegen.
Er litt unter psychischen Problemen und verbrachte einige Zeit in einer Klinik. Dennoch malte er weiter – fast jeden Tag. Kunst war für ihn ein Weg, seine Emotionen auszudrücken.
Van Gogh starb 1890 im Alter von nur 37 Jahren. Erst viele Jahre später wurde er berühmt. Heute hängen seine Gemälde in den größten Museen der Welt und berühren Menschen auf der ganzen Erde.
Berlin (kobinet) Die Normalität ist eine gepflasterte Straße; man kann gut darauf gehen – doch es wachsen keine Blumen auf ihr. (Vincent van Gogh)
Vincent van Gogh – Das Leben eines außergewöhnlichen Künstlers
Vincent van Gogh war ein niederländischer Maler, der heute zu den bekanntesten Künstlern der Welt gehört. Zu seinen Lebzeiten war er jedoch kaum erfolgreich. Er verkaufte nur ein einziges seiner über 2000 Werke.
Van Gogh liebte kräftige Farben und malte mit viel Gefühl. Seine berühmtesten Werke sind „Die Sternennacht“, „Sonnenblumen“ und „Das Schlafzimmer in Arles“. Seine Bilder wirken lebendig, fast so, als würden sie sich bewegen.
Er litt unter psychischen Problemen und verbrachte einige Zeit in einer Klinik. Dennoch malte er weiter – fast jeden Tag. Kunst war für ihn ein Weg, seine Emotionen auszudrücken.
Van Gogh starb 1890 im Alter von nur 37 Jahren. Erst viele Jahre später wurde er berühmt. Heute hängen seine Gemälde in den größten Museen der Welt und berühren Menschen auf der ganzen Erde.
Sie müssen angemeldet sein, um eine Lesermeinung verfassen zu können. Sie können sich mit einem bereits existierenden Disqus-, Facebook-, Google-, Twitter-, Microsoft- oder Youtube-Account schnell und einfach anmelden. Oder Sie registrieren sich bei uns, dazu können Sie folgende Anleitung lesen: Link
Lesermeinungen