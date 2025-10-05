Menu Close

Momentaufnahme 407

Veröffentlicht am 05.10.2025 12:00 von Irina Tischer in der Kategorie Kolumne (?)
Redaktioneller Hinweis: Für Artikel der Kategorie "Kolumne" sind ausschließlich die Autoren verantwortlich. Dies gilt auch für deren Äußerungen in den Lesermeinungen sowie für die Moderation der Kommentare zu deren Beiträgen. Die Inhalte geben nicht die Meinung der Redaktion oder des Trägervereins wieder. Inhaltliche Kritik richten Sie bitte direkt an die Autoren per Email.
Viele unterschiedliche Kürbisse
Kürbiszeit
Foto: Irina Tischer

Berlin (kobinet) Die Normalität ist eine gepflasterte Straße; man kann gut darauf gehen – doch es wachsen keine Blumen auf ihr. (Vincent van Gogh)

Vincent van Gogh – Das Leben eines außergewöhnlichen Künstlers
Vincent van Gogh war ein niederländischer Maler, der heute zu den bekanntesten Künstlern der Welt gehört. Zu seinen Lebzeiten war er jedoch kaum erfolgreich. Er verkaufte nur ein einziges seiner über 2000 Werke.
Van Gogh liebte kräftige Farben und malte mit viel Gefühl. Seine berühmtesten Werke sind „Die Sternennacht“, „Sonnenblumen“ und „Das Schlafzimmer in Arles“. Seine Bilder wirken lebendig, fast so, als würden sie sich bewegen.
Er litt unter psychischen Problemen und verbrachte einige Zeit in einer Klinik. Dennoch malte er weiter – fast jeden Tag. Kunst war für ihn ein Weg, seine Emotionen auszudrücken.
Van Gogh starb 1890 im Alter von nur 37 Jahren. Erst viele Jahre später wurde er berühmt. Heute hängen seine Gemälde in den größten Museen der Welt und berühren Menschen auf der ganzen Erde.
Irina Tischer Kolumne

