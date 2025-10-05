Menu Close

18 Hörstücke des Projekts Unseen Lives jetzt online

Veröffentlicht am 05.10.2025 05:30 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Berlin (kobinet) Ab sofort sind alle 18 Hörstücke des Projekts "Unseen Lives – Inklusive Lebenswelten: Geschichten, Stimmen, Perspektiven" von Kulturregen Berlin gUG online verfügbar – kostenfrei auf YouTube, der Website und demnächst überall, wo es Podcasts gibt. Das Projekt macht sichtbar, was oft unsichtbar bleibt: Laut WHO leben weltweit 1,3 Milliarden Menschen mit Behinderungen – rund 16 % der Weltbevölkerung. Bis zu 80 % dieser Beeinträchtigungen sind unsichtbar – und bleiben im Alltag wie im Kulturbetrieb meist ungehört. Unseen Lives gibt diesen Stimmen eine Bühne. Aus 40 Interviews entstanden 18 literarisch-künstlerische Hörstücke von Menschen mit chronischen Erkrankungen, psychischen Belastungen, sensorischen Einschränkungen und Sehbehinderungen: von erzählerischen Hörbüchern über poetische Klangstücke bis hin zu experimentellen Hörspielen – jenseits von Betroffenheitsliteratur und Klischees, heißt es in einer Presseinformation des Projekts.

Gefördert durch die Aktion Mensch und die Paul und Charlotte Kniese-Stiftung, rückt Kulturregen Berlin gUG damit Lebensrealitäten in den Fokus, die bislang kaum Teil des öffentlichen und literarischen Diskurses waren. „Wir wollen zeigen, dass Behinderung kein Defizit ist, sondern Teil menschlicher Vielfalt. Die Hörstücke zeigen: Inklusion ist nicht nur ein gesellschaftlich äußerst wichtiges Thema, sondern auch eine eigene künstlerische Sprache“, teilte Andreas Brüning von der Projektleitung mit.

Alle Hörstücke sind ab sofort abrufbar auf kulturregen.org/unseenlives und auf YouTube.

Link zu weiteren Infos zum Projekt

