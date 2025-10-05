18 Hörstücke des Projekts Unseen Lives jetzt online



Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken Berlin Es gibt ein neues Projekt. Das Projekt heißt: Unseen Lives. Das bedeutet: Ungesehene Leben. Das Projekt ist von Kultur-Regen Berlin gUG. gUG ist eine besondere Firma. Die Firma macht Kunst und Kultur. Die Firma hilft Menschen. Die Firma will Geld für gute Zwecke sammeln. Es gibt 18 Hör-Stücke. Hör-Stücke sind Geschichten zum Anhören. Du kannst die Geschichten über Kopf-Hörer hören. Du kannst die Geschichten über Laut-Sprecher hören. Alle Hör-Stücke sind jetzt online. Die Hör-Stücke kosten nichts. Du findest sie auf YouTube. Du findest sie auch auf der Internet-Seite. Das Projekt zeigt wichtige Geschichten. 1,3 Milliarden Menschen haben eine Behinderung. Das sind 16 von 100 Menschen auf der Welt. 80 von 100 Behinderungen sieht man nicht. Diese Menschen hört man selten. Das Projekt gibt diesen Menschen eine Stimme. Die Macher haben 40 Gespräche geführt. Daraus sind 18 Hör-Stücke entstanden. Menschen mit verschiedenen Problemen erzählen. Zum Beispiel: Menschen mit chronischen Krankheiten. Chronische Krankheiten sind Krankheiten für immer. Die Krankheiten gehen nicht weg. Die Ärzte können die Krankheiten nicht heilen. Oder Menschen mit seelischen Problemen. Seelische Probleme bedeutet: Die Gefühle sind krank. Die Menschen sind sehr traurig oder ängstlich. Die Probleme sind im Kopf und im Herzen. Oder Menschen die schlecht sehen können. Die Hör-Stücke sind sehr unterschiedlich. Es gibt erzählte Geschichten. Es gibt Gedichte mit Musik. Es gibt auch neue Hör-Spiele. Hör-Spiele sind Geschichten mit Stimmen. Verschiedene Menschen sprechen die Rollen. Du hörst Musik und Geräusche dazu. Die Geschichten sind nicht traurig gemacht. Sie zeigen das echte Leben. Aktion Mensch hat Geld gegeben. Aktion Mensch ist ein Verein in Deutschland. Der Verein hilft Menschen mit Behinderung. Die Paul und Charlotte Kniese-Stiftung auch. Eine Stiftung sammelt Geld. Mit dem Geld hilft die Stiftung anderen Menschen. So konnte das Projekt entstehen. Andreas Brüning leitet das Projekt. Er sagt: Behinderung ist kein Fehler. Behinderung gehört zu den Menschen dazu. Alle Hör-Stücke findest du hier: kulturregen.org/unseenlives Und auf YouTube. Mehr Infos zum Projekt gibt es hier. Kopfhörer

Berlin (kobinet) Ab sofort sind alle 18 Hörstücke des Projekts "Unseen Lives – Inklusive Lebenswelten: Geschichten, Stimmen, Perspektiven" von Kulturregen Berlin gUG online verfügbar – kostenfrei auf YouTube , der Website und demnächst überall, wo es Podcasts gibt. Das Projekt macht sichtbar, was oft unsichtbar bleibt: Laut WHO leben weltweit 1,3 Milliarden Menschen mit Behinderungen – rund 16 % der Weltbevölkerung. Bis zu 80 % dieser Beeinträchtigungen sind unsichtbar – und bleiben im Alltag wie im Kulturbetrieb meist ungehört. Unseen Lives gibt diesen Stimmen eine Bühne. Aus 40 Interviews entstanden 18 literarisch-künstlerische Hörstücke von Menschen mit chronischen Erkrankungen, psychischen Belastungen, sensorischen Einschränkungen und Sehbehinderungen: von erzählerischen Hörbüchern über poetische Klangstücke bis hin zu experimentellen Hörspielen – jenseits von Betroffenheitsliteratur und Klischees, heißt es in einer Presseinformation des Projekts. Gefördert durch die Aktion Mensch und die Paul und Charlotte Kniese-Stiftung, rückt Kulturregen Berlin gUG damit Lebensrealitäten in den Fokus, die bislang kaum Teil des öffentlichen und literarischen Diskurses waren. „Wir wollen zeigen, dass Behinderung kein Defizit ist, sondern Teil menschlicher Vielfalt. Die Hörstücke zeigen: Inklusion ist nicht nur ein gesellschaftlich äußerst wichtiges Thema, sondern auch eine eigene künstlerische Sprache“, teilte Andreas Brüning von der Projektleitung mit. Alle Hörstücke sind ab sofort abrufbar auf kulturregen.org/unseenlives und auf YouTube. Link zu weiteren Infos zum Projekt

Gefördert durch die Aktion Mensch und die Paul und Charlotte Kniese-Stiftung, rückt Kulturregen Berlin gUG damit Lebensrealitäten in den Fokus, die bislang kaum Teil des öffentlichen und literarischen Diskurses waren. „Wir wollen zeigen, dass Behinderung kein Defizit ist, sondern Teil menschlicher Vielfalt. Die Hörstücke zeigen: Inklusion ist nicht nur ein gesellschaftlich äußerst wichtiges Thema, sondern auch eine eigene künstlerische Sprache“, teilte Andreas Brüning von der Projektleitung mit.

Alle Hörstücke sind ab sofort abrufbar auf kulturregen.org/unseenlives und auf YouTube.

Link zu weiteren Infos zum Projekt