Theaterfestival GRENZENLOS KULTUR in Mainz startet mit internationalem Programm

Plakat zum Festival Grenzenlos Kultur 2025 in Mainz

Foto: Grenzenlos Kultur

Mainz (kobinet) Am 9. Oktober 2025 beginnt am Staatstheater Mainz das Theaterfestival Grenzenlos Kultur mit internationalem inklusivem Programm und neuem Leitungsteam. Die 27. Festivalausgabe vom 9.–19. Oktober 2025 zeigt unter dem Motto "Forever Young?" 13 Produktionen aus sieben europäischen Ländern sowie aus Peru, außerdem eine belgische TV-Serie, in der Menschen mit Down-Syndrom zu Helden einer Zombie-Apokalypse werden. Neu interpretierte Klassiker treffen auf zeitgenössische Stoffe und Popkultur. Die herausragenden inklusiven Gastspiele verhandeln mit Humor, Musik und innovativer Tanz- und Theaterästhetik die großen und kleinen Fragen unserer Zeit, wie es in der Ankündigung der Festivalmacher heißt.

Die Frage „Forever Young?“ stellt sich auch für das Festival selbst. Nach fast 30 Jahren beendet Festivalleiter Andreas Meder seine Arbeit für Grenzenlos Kultur. Die Leitung des ältesten deutschsprachigen Festivals für inklusive Bühnenkunst übernehmen Elisabeth Schelhas und Christina Schelhas. Mit den beiden Schwestern startet das Festival in eine neue Epoche: In den kommenden Jahren soll das Programm noch inklusiver und vielfältiger werden, auch um der Entwicklung hin zu Disabled Leadership im Kulturbereich gerecht zu werden. Ein diverses und inklusiv besetztes Team von Kuratorinnen und Kuratoren wird neue künstlerische Impulse setzen. Grenzenlos Kultur bleibt damit seiner Tradition treu als Plattform der Vielfalt, die professionelle Bühnenkunst von Menschen mit und ohne Behinderung und aktuelle gesellschaftliche Fragen ästhetisch miteinander verbindet, wie es in einer Presseinformation zum Festival heißt.

Link zu weiteren Infos zum Theaterfestival in Mainz