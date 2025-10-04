Theaterfestival GRENZENLOS KULTUR in Mainz startet mit internationalem Programm

Am 9. Oktober 2025 beginnt ein Theater-Festival.
Theater-Festival bedeutet: Ein großes Fest mit Theater.
Es gibt viele Theater-Stücke zu sehen.
Das Festival dauert mehrere Tage.
Das Festival heißt Grenzenlos Kultur.
Es ist im Staats-Theater Mainz.
Das Festival dauert bis zum 19. Oktober 2025.
Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung spielen zusammen Theater.
Das nennt man: inklusives Theater.
Inklusives Theater bedeutet: Alle Menschen können mit-machen.
Menschen mit Behinderung spielen mit.
Menschen ohne Behinderung spielen auch mit.
Das Motto vom Festival ist: Forever Young?
Das heißt auf Deutsch: Für immer jung?
Es gibt 13 Theater-Stücke.
Die Stücke kommen aus 7 europäischen Ländern.
Ein Stück kommt aus Peru.
Es gibt auch eine TV-Serie aus Belgien.
In der TV-Serie sind Menschen mit Down-Syndrom die Helden.
Down-Syndrom bedeutet: Menschen haben ein Chromosom mehr.
Das ist eine Art von Behinderung.
In der Serie kämpfen sie gegen Zombies.
Zombies sind Fantasie-Figuren aus Horror-Filmen.
Die Serie zeigt: Menschen mit Behinderung können Helden sein.
Das Festival zeigt alte und neue Theater-Stücke.
Es gibt auch Pop-Kultur.
Pop-Kultur bedeutet: Dinge die viele Menschen mögen.
Zum Beispiel bekannte Musik und Filme.
Die Stücke haben Humor und Musik.
Es gibt auch neuen Tanz und Theater.
Die Stücke behandeln wichtige Fragen unserer Zeit.
Das Festival gibt es schon fast 30 Jahre.
Andreas Meder war der Chef vom Festival.
Jetzt hört er auf.
2 Schwestern übernehmen die Leitung.
Sie heißen Elisabeth Schelhas und Christina Schelhas.
Die Schwestern wollen das Festival ändern.
Es soll noch inklusiver werden.
Das bedeutet: Noch mehr Menschen mit Behinderung sollen mit-machen.
Sie sollen auch bei der Planung mit-bestimmen.
Das nennt man: Disabled Leadership.
Disabled Leadership bedeutet: Menschen mit Behinderung sind die Chefs.
Sie treffen wichtige Entscheidungen.
Das Festival bleibt eine Plattform für Vielfalt.
Plattform bedeutet hier: Ein Ort zum Zeigen.
Menschen können dort ihre Ideen zeigen.
Es wird professionelle Theater-Kunst gezeigt.
Professionell bedeutet: Die Menschen haben das gelernt.
Sie bekommen Geld für ihre Arbeit.
Menschen mit und ohne Behinderung arbeiten zusammen.
Die Stücke behandeln wichtige gesellschaftliche Fragen.
Gesellschaftliche Fragen bedeutet: Probleme von vielen Menschen.
Zum Beispiel: Wie leben wir gut zusammen?
Mainz (kobinet) Am 9. Oktober 2025 beginnt am Staatstheater Mainz das Theaterfestival Grenzenlos Kultur mit internationalem inklusivem Programm und neuem Leitungsteam. Die 27. Festivalausgabe vom 9.–19. Oktober 2025 zeigt unter dem Motto "Forever Young?" 13 Produktionen aus sieben europäischen Ländern sowie aus Peru, außerdem eine belgische TV-Serie, in der Menschen mit Down-Syndrom zu Helden einer Zombie-Apokalypse werden. Neu interpretierte Klassiker treffen auf zeitgenössische Stoffe und Popkultur. Die herausragenden inklusiven Gastspiele verhandeln mit Humor, Musik und innovativer Tanz- und Theaterästhetik die großen und kleinen Fragen unserer Zeit, wie es in der Ankündigung der Festivalmacher heißt.
Die Frage „Forever Young?“ stellt sich auch für das Festival selbst. Nach fast 30 Jahren beendet Festivalleiter Andreas Meder seine Arbeit für Grenzenlos Kultur. Die Leitung des ältesten deutschsprachigen Festivals für inklusive Bühnenkunst übernehmen Elisabeth Schelhas und Christina Schelhas. Mit den beiden Schwestern startet das Festival in eine neue Epoche: In den kommenden Jahren soll das Programm noch inklusiver und vielfältiger werden, auch um der Entwicklung hin zu Disabled Leadership im Kulturbereich gerecht zu werden. Ein diverses und inklusiv besetztes Team von Kuratorinnen und Kuratoren wird neue künstlerische Impulse setzen. Grenzenlos Kultur bleibt damit seiner Tradition treu als Plattform der Vielfalt, die professionelle Bühnenkunst von Menschen mit und ohne Behinderung und aktuelle gesellschaftliche Fragen ästhetisch miteinander verbindet, wie es in einer Presseinformation zum Festival heißt.
