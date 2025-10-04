Behindertenpolitische Positionierungen der AfD – eine Bachelorarbeit

Kassel / Berlin (kobinet)
Angela Merkel war Bundes-Kanzlerin von Deutschland.
Bundes-Kanzlerin bedeutet: Chef-in von Deutschland.
Sie leitet die Regierung.
Sie trifft wichtige Entscheidungen.
Sie hat etwas über die AfD gesagt.
AfD ist eine deutsche Partei.
Der volle Name ist Alternative für Deutschland.
Angela Merkel sagt: Die AfD ist menschen-verachtend.
Menschen-verachtend bedeutet: Menschen nicht respektieren.
Die AfD behandelt Menschen schlecht.
Angela Merkel sagt auch: Wählt nicht die AfD.
Auch wenn ihr etwas kritisieren möchtet.
Es gibt andere Wege für Kritik.
Eine Studentin heißt Mandy Müller.
Sie hat eine Bachelor-Arbeit geschrieben.
Bachelor-Arbeit bedeutet: große schriftliche Arbeit.
Studenten schreiben sie am Ende vom Studium.
Sie zeigen damit: Ich kann gut forschen.
Die Arbeit ist über die AfD.
Mandy Müller hat untersucht: Was denkt die AfD über Menschen mit Behinderung?
H.-Günter Heiden hat die Arbeit gelesen.
Er stellt die Arbeit vor.
Das macht er für „Krüppel gegen Rechts".
Das ist eine Initiative gegen Rechts-Extremismus.
Rechts-Extremismus bedeutet: Menschen mit gefährlichen Meinungen gegen andere Menschen.
Sie denken: nicht alle Menschen sind gleich wichtig.
Es gibt viele Texte über die AfD.
Die Texte zeigen: Die AfD ist rassistisch.
Die AfD verachtet Menschen.
Aber wenige Texte sprechen über ein Thema.
Das Thema ist: Was denkt die AfD über Menschen mit Behinderung?
AfD-Politiker haben schlechte Sachen gesagt.
Björn Höcke ist ein AfD-Politiker.
Er sagt über Inklusion in der Schule: Das ist ein Ideologie-Projekt.
Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit.
Niemand wird ausgeschlossen.
Ideologie-Projekt bedeutet: Plan mit bestimmten Ideen.
Menschen wollen andere überzeugen.
Das ist eine Belastung.
Maximilian Krah ist auch ein AfD-Politiker.
Er hat über einfache Sprache gesprochen.
Die Tagesschau macht Nachrichten in einfacher Sprache.
Maximilian Krah sagt: Das sind Nachrichten für Idioten.
Das ist sehr verletzend.
Mandy Müller hat an der Uni Kassel studiert.
Ihre Bachelor-Arbeit heißt: Behinderten-politische Positionierungen der AfD.
Behinderten-politische Positionierungen bedeutet: politische Meinungen über Menschen mit Behinderungen.
Politiker sagen: So helfen wir Menschen mit Behinderungen.
Das bedeutet: Was denkt die AfD über Politik für Menschen mit Behinderung?
Mandy Müller hat 2 wichtige Dokumente untersucht.
Das erste Dokument ist das Grund-Satz-Programm der AfD von 2016.
Grund-Satz-Programm bedeutet: wichtigste Ideen einer Partei.
Es steht drin: Das wollen wir erreichen.
Das zweite Dokument ist das Wahl-Programm der AfD für 2025.
Ein Wahlprogramm ist ein Text von Parteien.
Dort stehen ihre Ziele und Pläne drin.
Mandy Müller hat ein wissenschaftliches Werk-Zeug benutzt.
Das Werk-Zeug heißt: Gruppen-bezogene Menschen-Feindlichkeit.
Gruppen-bezogene Menschen-Feindlichkeit bedeutet: Menschen hassen andere Menschen.
Sie hassen sie wegen ihrer Gruppe.
Zum Beispiel wegen Religion.
Man kann auch sagen: GMF.
Wilhelm Heitmeyer ist ein Professor.
Er hat das Werk-Zeug entwickelt.
GMF bedeutet: Menschen haben schlechte Einstellungen gegen bestimmte Gruppen.
Sie behandeln diese Gruppen schlecht.
Sie respektieren diese Gruppen nicht.
GMF hat 3 wichtige Teile.
Der erste Teil: Eine Gruppe spielt gegen eine andere Gruppe aus.
Die eigene Gruppe ist angeblich besser.
Die andere Gruppe ist angeblich schlechter.
Der zweite Teil: Menschen werden nach ihrem Nutzen bewertet.
Das bedeutet: Menschen sind nur wertvoll wenn sie nützlich sind.
Der dritte Teil: Die schlechte Bewertung hat Folgen.
Menschen werden ausgegrenzt und verletzt.
Mandy Müller hat 4 Themen untersucht.
Das erste Thema: Inklusion in der Schule.
Das zweite Thema: Werk-Stätten für Menschen mit Behinderung.
Das dritte Thema: Pflege durch Familie.
Das vierte Thema: Schlechte Sprache über Menschen mit Behinderung.
Die AfD-Bundes-Tags-Fraktion hat 2018 eine kleine Anfrage gestellt.
Bundestagsfraktion bedeutet: Gruppe von Politikern.
Sie haben die gleichen Ziele.
Die Anfrage war über Migration und Behinderung.
Mandy Müller hat auch diese Anfrage untersucht.
Die Dokumente der AfD kann man lesen.
Sie sind für Menschen mit Seh-Beeinträchtigung zugänglich.
Aber es gibt sie nicht in Leichter Sprache.
Wichtige Wörter fehlen in den Dokumenten.
Zum Beispiel: Barriere-Freiheit oder Teil-Habe.
Barrierefreiheit bedeutet: alle Menschen können etwas benutzen.
Niemand wird ausgeschlossen.
Teil-Habe bedeutet: Menschen mit Behinderung können überall mit-machen.
Mandy Müller hat heraus-gefunden: Die AfD behandelt Menschen mit Behinderung systematisch schlecht.
Systematisch bedeutet: mit einem Plan arbeiten.
Alles ist durch-dacht.
Man macht die Dinge Schritt für Schritt.
Das ist nicht nur ein Versehen.
Das ist Absicht.
Die AfD sagt: Sie will Menschen mit Behinderung beschützen.
Aber das stimmt nicht.
Die AfD will Menschen mit Behinderung ausschließen.
Mandy Müller schreibt am Ende ihrer Arbeit:
Die AfD denkt schlecht über Menschen mit Behinderung.
Die AfD ist menschen-feindlich.
Das ist auch gefährlich für die Demokratie.
Das Volk bestimmt selbst.
Alle Menschen dürfen mit-entscheiden.
Die AfD denkt: Menschen sind nicht gleich wertvoll.
Das zerstört wichtige Werte der Demokratie.
H.-Günter Heiden denkt: Die Arbeit von Mandy Müller ist sehr wichtig.
Sie zeigt wissenschaftlich: Die AfD verletzt Menschen-Rechte.
Im Jahr 2026 sind wichtige Wahlen.
Deshalb brauchen wir mehr solche Arbeiten.
Link zur Bachelor-Arbeit von Mandy Müller
Es gibt noch andere wichtige Texte zu diesem Thema.
Jan Riebe arbeitet bei der Amadeu Antonio Stiftung.
Die Amadeu Antonio Stiftung ist ein Verein.
Der Verein kämpft gegen Rassismus und Hass.
Sie helfen bei Problemen mit Rechts-Extremen.
Das ist eine Organisation gegen Rechts-Extremismus.
Jan Riebe hat 2024 einen Aufsatz geschrieben.
Der Titel ist: Ideologie-Projekt Inklusion.
Jan Riebe hat die Programme der AfD untersucht.
Er hat sich die Inklusion in der Schule angeschaut.
Jan Riebe sagt: Die AfD verachtet Menschen massiv.
Die AfD denkt: Inklusion ist ein Kultur-Kampf.
Link zum Aufsatz von Jan Riebe
Dagmar Herzog ist eine amerikanische Historikerin.
Ein Historiker erforscht die Vergangenheit.
Er will wissen: Was ist früher passiert?
Sie arbeitet als Professorin in New York.
Professorin bedeutet: Lehrerin an der Uni.
Sie unterrichtet Studenten.
Sie forscht auch zu wichtigen Themen.
Sie hat ein Buch geschrieben.
Das Buch heißt: Der neue faschistische Körper.
Faschismus bedeutet: Ein böser Mensch herrscht über alle.
Andere Menschen haben keine Rechte.
Dagmar Herzog sagt: Die AfD hasst Menschen mit Behinderung sehr stark.
Das ist ein wichtiger Teil vom AfD-Programm.
Die Zeitung taz hat ein Interview mit Dagmar Herzog gemacht.
Link zum Interview mit Dagmar Herzog
Kassel / Berlin (kobinet) "Und trotzdem muss ich immer wieder sagen, es ist kein Grund, eine menschenverachtende Partei zu wählen, wenn man etwas zu kritisieren hat." So wird Altbundeskanzlerin Angela Merkel auf Merkur.de zitiert, die die AfD zum 35. Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung als "menschenverachtende Partei" bezeichnet hat. Welche Positionen die AfD im Hinblick auf behinderte Menschen vertritt und welche Äußerungen sie hierzu getätigt hat, damit hat sich Mandy Müller in ihrer Bachelorarbeit befasst. H.-Günter Heiden hat sich diese Ausarbeitung angeschaut und sie für die Internetplattform der Initiative Krüppel gegen Rechts vorgestellt.
Behindertenpolitische Positionierungen der AfD – eine Bachelorarbeit
vorgestellt von H.- Günter Heiden
Veröffentlichungen zu den rassistischen und menschenverachtenden Positionen der AfD gibt es zuhauf, insbesondere zum Bereich „Migration“. Dagegen sind Aufsätze und Analysen zu den AfD-Positionen im Politikfeld „Behinderung“ und „Inklusion“ leider noch Mangelware. Dabei sorgten in den letzten Jahren die Äußerungen der AfD-Politiker Björn Höcke zur schulischen Inklusion („Ideologieprojekt“ und „Belastungsfaktor“) sowie von Maximilian Krah zu Tagesschau-Nachrichten in Einfacher Sprache („Nachrichten für Idioten“) für eindeutige Belege der rechtsextremen Gesinnung ihrer Politikdarsteller. Es wird deshalb höchste Zeit, sich auch aus wissenschaftlicher Perspektive genauer mit den Positionen der AfD und ihren Akteuren zu befassen. Da kommt eine aktuelle (und bislang unveröffentlichte) Bachelorarbeit am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Universität Kassel gerade richtig.
Die Autorin Mandy Müller hat ihrer Arbeit den Titel „Behindertenpolitische Positionierungen der AfD“ gegeben und konzentriert sich dabei (neben dem Grundsatzprogramm der AfD aus dem Jahr 2016) auf das Programm der AfD zur Bundestagswahl 2025. Dieses untersucht sie vor dem Hintergrund der UN-Behindertenrechtskonvention und verwendet dabei das Analyseelement der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit (GMF), ein bewährtes soziologisches Instrumentarium, das an der Universität Bielefeld bereits Anfang der 2000er-Jahre unter anderem vom Soziologieprofessor Wilhelm Heitmeyer entwickelt wurde. Mit GMF meint Heitmeyer ein „breites Spektrum von offenen und verdeckten (feindseligen) Einstellungen und Orientierungen gegenüber markierten sozialen Gruppen“.
Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit als Analysekriterium
Kennzeichnend für GMF sind nach Müller drei Dimensionen: Erstens das Ausspielen einer „Ingroup“ gegen eine andere „Outgroup“, wobei letztere abgewertet und die eigene „Ingroup“ aufgewertet wird. Zweitens utilitaristische Kalküle, also die Bewertung von Menschen nach ihrem gesellschaftlichen Nutzen. Drittens die Konsequenzen aus dem Abwertungsmechanismus, also die Folgen der Abwertung. Auf dieser Basis untersucht Müller vier inhaltliche Komplexe der Behindertenpolitik, wie sie in den untersuchten Dokumenten der AfD dargestellt werden: schulische Inklusion, Werkstättensystem, Pflege durch Angehörige sowie abwertende Sprache. Ergänzend untersucht sie eine Kleine Anfrage der AfD zu Migration und Behinderung der AfD-Bundestagsfraktion aus dem Jahr 2018. Diese vorliegenden Dokumente sind laut Müller für Menschen mit Sehbeeinträchtigung zwar alle barrierefrei lesbar, es gebe sie jedoch nicht in Leichter Sprache, und Begriffe wie Barrierefreiheit, Barriereabbau oder Teilhabe seien nicht zu finden.
Müller stellt dann in ihrer ausführlichen Analyse fest, dass GMF bei der AfD nicht als „vereinzelte rhetorische oder programmatische Entgleisung“ stattfindet, sondern als strukturelles Element vorhanden ist, durch das behinderte Menschen systematisch ausgegrenzt und abgewertet werden. Perfiderweise argumentiert die AfD dabei unter dem Deckmantel als vorgebliche „Beschützerin der Menschen mit Behinderungen“, die natürlich nur zu ihrem eigenen Wohl in exkludierenden Sonderwelten leben sollen.
In ihrem Fazit schreibt Müller zum Schluss ihrer Arbeit: „Die behindertenpolitischen Positionierungen der AfD sind defizitorientiert und menschenfeindlich. Dies geht automatisch auch mit einer Demokratiegefährdung einher. Sie zielen auf eine systematische Ungleichwertigkeit gesellschaftlicher Gruppen ab und untergraben damit zentrale Prinzipien demokratischer Verfasstheit wie Integrität und Solidarität.“ Aus meiner Sicht ist es Müller mit ihrer Arbeit gelungen, auf wissenschaftlicher Basis die menschenrechtswidrige Behindertenpolitik der AfD offenzulegen. Wünschenswert wären viele weitere Analysen aus den Reihen der Hochschulen, zumal im Jahr 2026 wichtige Landtagswahlen anstehen und zu vermuten ist, dass sich die AfD weiterhin in den medialen und politischen Vordergrund spielen will.
Link zur Bachelorarbeit von Mandy Müller
Weitere Lesetipps zum Thema
Dieser Text wäre aber nicht vollständig, wenn er nicht auf zwei weitere aktuelle Publikationen zum Thema verwiese. Da ist einmal Jan Riebe zu nennen. Er ist Bildungsreferent bei der Amadeu Antonio Stiftung für Rechtsextremismusprävention und hat 2024 einen Aufsatz unter dem Titel „Ideologieprojekt Inklusion: Positionierungen der AfD zu Inklusion als Ausdruck ihres rechtsextremen Weltbildes“ (https://zs.thulb.uni-jena.de/receive/jportal_jparticle_01384026) veröffentlicht. Riebe untersuchte anhand der bis Ende 2023 erschienenen Wahl- und Grundsatzprogramme der AfD den Bereich der schulischen Inklusion. Er attestiert der AfD in seinem Aufsatz „zumindest in Teilen eine massive Menschenverachtung“, sie betrachte die Inklusion als „Teil eines Kulturkampfes“.
Außerdem möchte ich auf Dagmar Herzog hinweisen. Sie ist US-amerikanische Historikerin und Professorin für Geschichte an der City University of New York und konstatiert in ihrem jüngst erschienenen Buch „Der neue faschistische Körper“ eine „obsessive Behindertenfeindlichkeit als elementaren Grundbaustein des AfD-Programms“. Ein Interview mit der taz zu ihrem lesenswerten Buch ist nachzulesen unter https://krueppel-gegen-rechts.de/2025/09/10/die-afd-ist-so-obsessiv-behindertenfeindlich-wie-keine-andere-rechtslastige-bewegung/.
Kassel / Berlin (kobinet) "Und trotzdem muss ich immer wieder sagen, es ist kein Grund, eine menschenverachtende Partei zu wählen, wenn man etwas zu kritisieren hat." So wird Altbundeskanzlerin Angela Merkel auf Merkur.de zitiert, die die AfD zum 35. Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung als "menschenverachtende Partei" bezeichnet hat. Welche Positionen die AfD im Hinblick auf behinderte Menschen vertritt und welche Äußerungen sie hierzu getätigt hat, damit hat sich Mandy Müller in ihrer Bachelorarbeit befasst. H.-Günter Heiden hat sich diese Ausarbeitung angeschaut und sie für die Internetplattform der Initiative Krüppel gegen Rechts vorgestellt.
Behindertenpolitische Positionierungen der AfD – eine Bachelorarbeit
vorgestellt von H.- Günter Heiden
Veröffentlichungen zu den rassistischen und menschenverachtenden Positionen der AfD gibt es zuhauf, insbesondere zum Bereich „Migration“. Dagegen sind Aufsätze und Analysen zu den AfD-Positionen im Politikfeld „Behinderung“ und „Inklusion“ leider noch Mangelware. Dabei sorgten in den letzten Jahren die Äußerungen der AfD-Politiker Björn Höcke zur schulischen Inklusion („Ideologieprojekt“ und „Belastungsfaktor“) sowie von Maximilian Krah zu Tagesschau-Nachrichten in Einfacher Sprache („Nachrichten für Idioten“) für eindeutige Belege der rechtsextremen Gesinnung ihrer Politikdarsteller. Es wird deshalb höchste Zeit, sich auch aus wissenschaftlicher Perspektive genauer mit den Positionen der AfD und ihren Akteuren zu befassen. Da kommt eine aktuelle (und bislang unveröffentlichte) Bachelorarbeit am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Universität Kassel gerade richtig.
Die Autorin Mandy Müller hat ihrer Arbeit den Titel „Behindertenpolitische Positionierungen der AfD“ gegeben und konzentriert sich dabei (neben dem Grundsatzprogramm der AfD aus dem Jahr 2016) auf das Programm der AfD zur Bundestagswahl 2025. Dieses untersucht sie vor dem Hintergrund der UN-Behindertenrechtskonvention und verwendet dabei das Analyseelement der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit (GMF), ein bewährtes soziologisches Instrumentarium, das an der Universität Bielefeld bereits Anfang der 2000er-Jahre unter anderem vom Soziologieprofessor Wilhelm Heitmeyer entwickelt wurde. Mit GMF meint Heitmeyer ein „breites Spektrum von offenen und verdeckten (feindseligen) Einstellungen und Orientierungen gegenüber markierten sozialen Gruppen“.
Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit als Analysekriterium
Kennzeichnend für GMF sind nach Müller drei Dimensionen: Erstens das Ausspielen einer „Ingroup“ gegen eine andere „Outgroup“, wobei letztere abgewertet und die eigene „Ingroup“ aufgewertet wird. Zweitens utilitaristische Kalküle, also die Bewertung von Menschen nach ihrem gesellschaftlichen Nutzen. Drittens die Konsequenzen aus dem Abwertungsmechanismus, also die Folgen der Abwertung. Auf dieser Basis untersucht Müller vier inhaltliche Komplexe der Behindertenpolitik, wie sie in den untersuchten Dokumenten der AfD dargestellt werden: schulische Inklusion, Werkstättensystem, Pflege durch Angehörige sowie abwertende Sprache. Ergänzend untersucht sie eine Kleine Anfrage der AfD zu Migration und Behinderung der AfD-Bundestagsfraktion aus dem Jahr 2018. Diese vorliegenden Dokumente sind laut Müller für Menschen mit Sehbeeinträchtigung zwar alle barrierefrei lesbar, es gebe sie jedoch nicht in Leichter Sprache, und Begriffe wie Barrierefreiheit, Barriereabbau oder Teilhabe seien nicht zu finden.
Müller stellt dann in ihrer ausführlichen Analyse fest, dass GMF bei der AfD nicht als „vereinzelte rhetorische oder programmatische Entgleisung“ stattfindet, sondern als strukturelles Element vorhanden ist, durch das behinderte Menschen systematisch ausgegrenzt und abgewertet werden. Perfiderweise argumentiert die AfD dabei unter dem Deckmantel als vorgebliche „Beschützerin der Menschen mit Behinderungen“, die natürlich nur zu ihrem eigenen Wohl in exkludierenden Sonderwelten leben sollen.
In ihrem Fazit schreibt Müller zum Schluss ihrer Arbeit: „Die behindertenpolitischen Positionierungen der AfD sind defizitorientiert und menschenfeindlich. Dies geht automatisch auch mit einer Demokratiegefährdung einher. Sie zielen auf eine systematische Ungleichwertigkeit gesellschaftlicher Gruppen ab und untergraben damit zentrale Prinzipien demokratischer Verfasstheit wie Integrität und Solidarität.“ Aus meiner Sicht ist es Müller mit ihrer Arbeit gelungen, auf wissenschaftlicher Basis die menschenrechtswidrige Behindertenpolitik der AfD offenzulegen. Wünschenswert wären viele weitere Analysen aus den Reihen der Hochschulen, zumal im Jahr 2026 wichtige Landtagswahlen anstehen und zu vermuten ist, dass sich die AfD weiterhin in den medialen und politischen Vordergrund spielen will.
Link zur Bachelorarbeit von Mandy Müller
Weitere Lesetipps zum Thema
Dieser Text wäre aber nicht vollständig, wenn er nicht auf zwei weitere aktuelle Publikationen zum Thema verwiese. Da ist einmal Jan Riebe zu nennen. Er ist Bildungsreferent bei der Amadeu Antonio Stiftung für Rechtsextremismusprävention und hat 2024 einen Aufsatz unter dem Titel „Ideologieprojekt Inklusion: Positionierungen der AfD zu Inklusion als Ausdruck ihres rechtsextremen Weltbildes“ (https://zs.thulb.uni-jena.de/receive/jportal_jparticle_01384026) veröffentlicht. Riebe untersuchte anhand der bis Ende 2023 erschienenen Wahl- und Grundsatzprogramme der AfD den Bereich der schulischen Inklusion. Er attestiert der AfD in seinem Aufsatz „zumindest in Teilen eine massive Menschenverachtung“, sie betrachte die Inklusion als „Teil eines Kulturkampfes“.
Außerdem möchte ich auf Dagmar Herzog hinweisen. Sie ist US-amerikanische Historikerin und Professorin für Geschichte an der City University of New York und konstatiert in ihrem jüngst erschienenen Buch „Der neue faschistische Körper“ eine „obsessive Behindertenfeindlichkeit als elementaren Grundbaustein des AfD-Programms“. Ein Interview mit der taz zu ihrem lesenswerten Buch ist nachzulesen unter https://krueppel-gegen-rechts.de/2025/09/10/die-afd-ist-so-obsessiv-behindertenfeindlich-wie-keine-andere-rechtslastige-bewegung/.
Die AfD ist eine verantwortungsbewusste, libertäre Partei der Bildungs- und Leistungsgesellschaft. Die Leistungsgesellschaft erwirtschaftet die Sozialleistungen und den Wohlstand. Die politischen Positionen der AfD sind für eine gute Versorgung der Bevölkerung wichtig. Ich bin auch für die Einstellung finanzieller Anreize zur Einwanderung in das überforderte deutsche Sozialsystem und gegen die massive Neuverschuldung durch die Regierung Merz (CDU/CSU, SPD). Die Lage Frankreichs sollte uns eine Warnung vor hoher Verschuldung sein.
++ J. Datko – Ingenieur, Physiker – Regensburg – AfD-Stammwähler ++
Guten Tag Herr Datko, Ihre Position in allen Ehren….aber was hat das mit dem Thema des Artikels zu tun. Es geht um die inklusionsfeindlichen Positionen und nicht um Fiskalpolitik. Die Programmatik und der Duktus der AFD repräsentieren eine Sichtweise auf Behinderung die den 70ziger 80ziger Jahren, wenn nicht noch früher. Und Geflüchtete und andere Soziale Gruppen gegeneinander auszuspielen ist auch noch keine solide Politik.
Zur Wahrheit gehört aber auch dass leider Teile der sich in Abgrenzung zur AFD demokratisch nenennenden Parteien diese perfide Strategie übernehmen…das erodiert – auch- das Vertrauen in die Demokratie.
Dr Martin Theben