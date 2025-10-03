Menu Close

Ohrsicht-Radio-Programm zum Tag der Deutschen Einheit

Veröffentlicht am 03.10.2025 06:53 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Zeichnung eines angedeuteten Sendeturmes der Wellen ausstrahlt
Informationen und Unterhaltung von Ohrsicht Radio
Foto: Pixabay/Clker-Free-Vector-Images

Berlin (kobinet) "35 Jahre – und trotz gelegentlichen innerdeutschen WG-Knatsches noch immer keine statikgefährdenden Risse in der deutschen Nachmauerrepublik. Das kann, das darf durchaus gebührend gefeiert werden. Beispielsweise durch das intensive Belauschen von ohrsicht-radio, eines inklusionsspendenden und frohsinnstiftenden Freundsenders." So heißt es in der Ankündigung des Programms des Internetradios ohrsicht für den heutigen Tag der Deutschen Einheit.

Und so sieht der Ohrsicht-Radio-Feiertagsfahrplan zum Mit-, Nach- und Zuhören für den 3. Oktober 2025 aus:

Freitag, 3. Oktober 2025

00:00 Uhr NONSTOP – Der Soundtrack zur Nacht

06:00 Uhr Deutschlandfunk Kultur – WELTNACHRICHTEN

06:05 Uhr NONSTOP – Der Soundtrack zum Morgen

08:00 Uhr Deutschlandfunk Kultur – WELTNACHRICHTEN

08:05 Uhr NONSTOP – Der Soundtrack zum Morgen

10:00 Uhr Deutschlandfunk Kultur – WELTNACHRICHTEN

10:05 Uhr Backstage zum Feiertag – mit Thorsten Schmidt

11:00 Uhr Gutes von Gestern – mit Karsten Weidenfeld

12:00 Uhr Deutschlandfunk Kultur – WELTNACHRICHTEN

12:05 Uhr SOUNDKASTEN-Rock – hart aber fein – mit Mareike Preugschat und Eberhard Dietrich

14:00 Uhr Deutschlandfunk Kultur – WELTNACHRICHTEN

14:05 Uhr Der Popkarton Deutsch – mit Ralf Bergner und Joachim Antefuhr

16:00 Uhr Deutschlandfunk Kultur – WELTNACHRICHTEN

16:05 Uhr Klangarchiv-Extra – das Konzert von Wingenfelder und Wolf Maahn live beim Whitestock-Festival 2016 in Hannover – von Werner Schlager und Eberhard Dietrich

(der 2. Teil einer insgesamt vierteiligen Klangarchiv-Reihe)

18:00 Uhr Deutschlandfunk Kultur – WELTNACHRICHTEN

18:05 Uhr Die Vorstellungsrunde – das Sozialwerk Potsdam stellt sich vor – mit Erich Benesch und seinen Gästen Reinhard & Michael.mp3

19:00 Uhr Die Technikshow – mit Oliver Heinze

20:00 Uhr Mit Musik unterwegs – mit dem musikalischen Wegbegleiter Harry Strauß

22:00 Uhr Nachtflug – mit Christian Ohrens

Hier klingt der Klang der Inklusion: www.ohrsicht-radio.de

Direkter Link zum Stream: https://icecast.multhielemedia.de/radio/8030/ohrsicht.mp3?1603123120

Ottmar Miles-Paul Nachricht

Diesen Beitrag teilen

Lesermeinungen

Bitte beachten Sie unsere Regeln in der Netiquette, unsere Nutzungsbestimmungen und unsere Datenschutzhinweise.

Sie müssen angemeldet sein, um eine Lesermeinung verfassen zu können. Sie können sich mit einem bereits existierenden Disqus-, Facebook-, Google-, Twitter-, Microsoft- oder Youtube-Account schnell und einfach anmelden. Oder Sie registrieren sich bei uns, dazu können Sie folgende Anleitung lesen: Link
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Lesermeinungen
Neueste
Älteste
Inline Feedbacks
Alle Lesermeinungen ansehen

Unsere Unterstützer

Logo Firma dimedis

Superdesk Logo

und

Logo NC Klage

Logo Schulrecht

Unsere Kooperationspartner

Copyright © 2002 – 2025 kobinet e.V. | Alle Rechte vorbehalten.

0
Wir würden gerne Ihre Meinung lesen, schreiben Sie einen Leserbrief!x