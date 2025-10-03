Ohrsicht-Radio-Programm zum Tag der Deutschen Einheit

Berlin (kobinet)
Deutschland ist seit 35 Jahren wieder vereint.
Vereint bedeutet: zusammen sein.
Menschen arbeiten dann zusammen.
Sie haben das gleiche Ziel.
Das war am 3. Oktober 1990.
Seitdem leben Ost-Deutschland und West-Deutschland zusammen.
Manchmal gibt es noch Probleme.
Aber Deutschland hält zusammen.
Das kann man feiern.
Das Internet-Radio ohrsicht macht ein besonderes Programm.
Internet-Radio bedeutet: Radio über das Internet.
Du hörst Radio am Computer oder am Handy.
Das Radio ist für alle Menschen da.
Auch für Menschen mit Behinderungen.
Am 3. Oktober 2025 gibt es viele tolle Sendungen.
Das ist am Tag der Deutschen Einheit.
Deutsche Einheit bedeutet: Ein Feier-Tag am 3. Oktober.
An diesem Tag wurde Deutschland wieder eins.
Das Programm am 3. Oktober 2025
00:00 Uhr NONSTOP – Musik für die Nacht
Nonstop bedeutet: ohne Pause.
06:00 Uhr Nachrichten aus aller Welt
06:05 Uhr NONSTOP – Musik für den Morgen
08:00 Uhr Nachrichten aus aller Welt
08:05 Uhr NONSTOP – Musik für den Morgen
10:00 Uhr Nachrichten aus aller Welt
10:05 Uhr Backstage zum Feiertag – mit Thorsten Schmidt
Backstage bedeutet: Der Bereich hinter der Bühne.
11:00 Uhr Gutes von Gestern – mit Karsten Weidenfeld
12:00 Uhr Nachrichten aus aller Welt
12:05 Uhr SOUNDKASTEN-Rock – mit Mareike Preugschat und Eberhard Dietrich
14:00 Uhr Nachrichten aus aller Welt
14:05 Uhr Der Pop-karton Deutsch – mit Ralf Bergner und Joachim Antefuhr
16:00 Uhr Nachrichten aus aller Welt
16:05 Uhr Klang-archiv-Extra – ein Konzert
Das Konzert ist von Wingenfelder und Wolf Maahn.
Das Konzert war 2016 in Hannover.
Das war beim Whitestock-Festival.
Whitestock-Festival bedeutet: Ein großes Musik-Fest.
Von Werner Schlager und Eberhard Dietrich.
Das ist der 2. Teil von 4 Sendungen.
18:00 Uhr Nachrichten aus aller Welt
18:05 Uhr Die Vorstellungs-runde
Das Sozial-werk Potsdam stellt sich vor.
Sozial-werk bedeutet: Eine Organisation die Menschen hilft.
Mit Erich Benesch und seinen Gästen.
Die Gäste sind Reinhard und Michael.
19:00 Uhr Die Technik-show – mit Oliver Heinze
20:00 Uhr Mit Musik unterwegs – mit Harry Strauß
22:00 Uhr Nacht-flug – mit Christian Ohrens
Nacht-flug bedeutet: Eine Radio-Sendung in der Nacht.
Das Radio könnt ihr hier hören:
Direkter Link zum Radio-stream:
Berlin (kobinet) "35 Jahre – und trotz gelegentlichen innerdeutschen WG-Knatsches noch immer keine statikgefährdenden Risse in der deutschen Nachmauerrepublik. Das kann, das darf durchaus gebührend gefeiert werden. Beispielsweise durch das intensive Belauschen von ohrsicht-radio, eines inklusionsspendenden und frohsinnstiftenden Freundsenders." So heißt es in der Ankündigung des Programms des Internetradios ohrsicht für den heutigen Tag der Deutschen Einheit.
Und so sieht der Ohrsicht-Radio-Feiertagsfahrplan zum Mit-, Nach- und Zuhören für den 3. Oktober 2025 aus:
Freitag, 3. Oktober 2025
00:00 Uhr NONSTOP – Der Soundtrack zur Nacht
06:00 Uhr Deutschlandfunk Kultur – WELTNACHRICHTEN
06:05 Uhr NONSTOP – Der Soundtrack zum Morgen
08:00 Uhr Deutschlandfunk Kultur – WELTNACHRICHTEN
08:05 Uhr NONSTOP – Der Soundtrack zum Morgen
10:00 Uhr Deutschlandfunk Kultur – WELTNACHRICHTEN
10:05 Uhr Backstage zum Feiertag – mit Thorsten Schmidt
11:00 Uhr Gutes von Gestern – mit Karsten Weidenfeld
12:00 Uhr Deutschlandfunk Kultur – WELTNACHRICHTEN
12:05 Uhr SOUNDKASTEN-Rock – hart aber fein – mit Mareike Preugschat und Eberhard Dietrich
14:00 Uhr Deutschlandfunk Kultur – WELTNACHRICHTEN
14:05 Uhr Der Popkarton Deutsch – mit Ralf Bergner und Joachim Antefuhr
16:00 Uhr Deutschlandfunk Kultur – WELTNACHRICHTEN
16:05 Uhr Klangarchiv-Extra – das Konzert von Wingenfelder und Wolf Maahn live beim Whitestock-Festival 2016 in Hannover – von Werner Schlager und Eberhard Dietrich
(der 2. Teil einer insgesamt vierteiligen Klangarchiv-Reihe)
18:00 Uhr Deutschlandfunk Kultur – WELTNACHRICHTEN
18:05 Uhr Die Vorstellungsrunde – das Sozialwerk Potsdam stellt sich vor – mit Erich Benesch und seinen Gästen Reinhard & Michael.mp3
19:00 Uhr Die Technikshow – mit Oliver Heinze
20:00 Uhr Mit Musik unterwegs – mit dem musikalischen Wegbegleiter Harry Strauß
22:00 Uhr Nachtflug – mit Christian Ohrens
Hier klingt der Klang der Inklusion: www.ohrsicht-radio.de
Direkter Link zum Stream: https://icecast.multhielemedia.de/radio/8030/ohrsicht.mp3?1603123120
Berlin (kobinet) "35 Jahre – und trotz gelegentlichen innerdeutschen WG-Knatsches noch immer keine statikgefährdenden Risse in der deutschen Nachmauerrepublik. Das kann, das darf durchaus gebührend gefeiert werden. Beispielsweise durch das intensive Belauschen von ohrsicht-radio, eines inklusionsspendenden und frohsinnstiftenden Freundsenders." So heißt es in der Ankündigung des Programms des Internetradios ohrsicht für den heutigen Tag der Deutschen Einheit.
Und so sieht der Ohrsicht-Radio-Feiertagsfahrplan zum Mit-, Nach- und Zuhören für den 3. Oktober 2025 aus:
Freitag, 3. Oktober 2025
00:00 Uhr NONSTOP – Der Soundtrack zur Nacht
06:00 Uhr Deutschlandfunk Kultur – WELTNACHRICHTEN
06:05 Uhr NONSTOP – Der Soundtrack zum Morgen
08:00 Uhr Deutschlandfunk Kultur – WELTNACHRICHTEN
08:05 Uhr NONSTOP – Der Soundtrack zum Morgen
10:00 Uhr Deutschlandfunk Kultur – WELTNACHRICHTEN
10:05 Uhr Backstage zum Feiertag – mit Thorsten Schmidt
11:00 Uhr Gutes von Gestern – mit Karsten Weidenfeld
12:00 Uhr Deutschlandfunk Kultur – WELTNACHRICHTEN
12:05 Uhr SOUNDKASTEN-Rock – hart aber fein – mit Mareike Preugschat und Eberhard Dietrich
14:00 Uhr Deutschlandfunk Kultur – WELTNACHRICHTEN
14:05 Uhr Der Popkarton Deutsch – mit Ralf Bergner und Joachim Antefuhr
16:00 Uhr Deutschlandfunk Kultur – WELTNACHRICHTEN
16:05 Uhr Klangarchiv-Extra – das Konzert von Wingenfelder und Wolf Maahn live beim Whitestock-Festival 2016 in Hannover – von Werner Schlager und Eberhard Dietrich
(der 2. Teil einer insgesamt vierteiligen Klangarchiv-Reihe)
18:00 Uhr Deutschlandfunk Kultur – WELTNACHRICHTEN
18:05 Uhr Die Vorstellungsrunde – das Sozialwerk Potsdam stellt sich vor – mit Erich Benesch und seinen Gästen Reinhard & Michael.mp3
19:00 Uhr Die Technikshow – mit Oliver Heinze
20:00 Uhr Mit Musik unterwegs – mit dem musikalischen Wegbegleiter Harry Strauß
22:00 Uhr Nachtflug – mit Christian Ohrens
Hier klingt der Klang der Inklusion: www.ohrsicht-radio.de
Direkter Link zum Stream: https://icecast.multhielemedia.de/radio/8030/ohrsicht.mp3?1603123120
Lesermeinungen