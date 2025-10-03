Ohrsicht-Radio-Programm zum Tag der Deutschen Einheit

Das Radio könnt ihr hier hören:

Informationen und Unterhaltung von Ohrsicht Radio

Berlin (kobinet) "35 Jahre – und trotz gelegentlichen innerdeutschen WG-Knatsches noch immer keine statikgefährdenden Risse in der deutschen Nachmauerrepublik. Das kann, das darf durchaus gebührend gefeiert werden. Beispielsweise durch das intensive Belauschen von ohrsicht-radio, eines inklusionsspendenden und frohsinnstiftenden Freundsenders." So heißt es in der Ankündigung des Programms des Internetradios ohrsicht für den heutigen Tag der Deutschen Einheit.

Und so sieht der Ohrsicht-Radio-Feiertagsfahrplan zum Mit-, Nach- und Zuhören für den 3. Oktober 2025 aus:

Freitag, 3. Oktober 2025

00:00 Uhr NONSTOP – Der Soundtrack zur Nacht

06:00 Uhr Deutschlandfunk Kultur – WELTNACHRICHTEN

06:05 Uhr NONSTOP – Der Soundtrack zum Morgen

08:00 Uhr Deutschlandfunk Kultur – WELTNACHRICHTEN

08:05 Uhr NONSTOP – Der Soundtrack zum Morgen

10:00 Uhr Deutschlandfunk Kultur – WELTNACHRICHTEN

10:05 Uhr Backstage zum Feiertag – mit Thorsten Schmidt

11:00 Uhr Gutes von Gestern – mit Karsten Weidenfeld

12:00 Uhr Deutschlandfunk Kultur – WELTNACHRICHTEN

12:05 Uhr SOUNDKASTEN-Rock – hart aber fein – mit Mareike Preugschat und Eberhard Dietrich

14:00 Uhr Deutschlandfunk Kultur – WELTNACHRICHTEN

14:05 Uhr Der Popkarton Deutsch – mit Ralf Bergner und Joachim Antefuhr

16:00 Uhr Deutschlandfunk Kultur – WELTNACHRICHTEN

16:05 Uhr Klangarchiv-Extra – das Konzert von Wingenfelder und Wolf Maahn live beim Whitestock-Festival 2016 in Hannover – von Werner Schlager und Eberhard Dietrich

(der 2. Teil einer insgesamt vierteiligen Klangarchiv-Reihe)

18:00 Uhr Deutschlandfunk Kultur – WELTNACHRICHTEN

18:05 Uhr Die Vorstellungsrunde – das Sozialwerk Potsdam stellt sich vor – mit Erich Benesch und seinen Gästen Reinhard & Michael.mp3

19:00 Uhr Die Technikshow – mit Oliver Heinze

20:00 Uhr Mit Musik unterwegs – mit dem musikalischen Wegbegleiter Harry Strauß

22:00 Uhr Nachtflug – mit Christian Ohrens

