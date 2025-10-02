IGEL-Monatsrückblick – Disability Pride, Eingliederungshilfe und die Frage: Wer hört uns wirklich?

Bad Segeberg / Kassel (kobinet)
Sascha Lang hat einen Rück-Blick gemacht.
Der Rück-Blick ist über Behinderten-Politik.
Das war im September 2025.
Der Titel ist: Disability Pride, Eingliederungs-Hilfe und die Frage: Wer hört uns wirklich?
Disability Pride bedeutet: Stolz auf Behinderung.
Menschen mit Behinderung sind stolz auf sich.
Sascha Lang macht den Podcast zusammen mit Ottmar Miles-Paul.
Ottmar Miles-Paul arbeitet bei kobinet.
Der Podcast heißt: Inklusion Ganz Einfach Leben.
Das kann man auch IGEL sagen.
In der neuen Folge sprechen sie über wichtige Ereignisse.
Diese Ereignisse waren im September 2025.
Es geht um Behinderten-Politik.
Sie sprechen über diese Themen:
• Die Disability Pride Demo in Kassel
• Empowerment
Empowerment bedeutet: Man entscheidet für sich selbst.
• Probleme mit der Eingliederungs-Hilfe
Eingliederungs-Hilfe bedeutet: Hilfe für Menschen mit Behinderung.
Sie sollen überall mitmachen können.
• Und noch viele andere Themen
Im Monats-Rück-Blick sprechen Sascha Lang und Ottmar Miles-Paul über wichtige Themen.
Es geht um Inklusion.
Es geht um Teil-Habe.
Ein wichtiges Thema sind die Geld-Probleme.
Die Vereinten Nationen haben zu wenig Geld.
Das macht Probleme für die UN-Behinderten-Rechts-Konvention.
Die UN-Behinderten-Konvention ist ein Vertrag für behinderte Menschen.
Viele Länder haben den Vertrag unterschrieben.
Die USA haben die Konvention noch nicht unterschrieben.
Das finden Sascha Lang und Ottmar Miles-Paul nicht gut.
Heike Heubach hat im Bundes-Tag eine wichtige Rede gehalten.
Heike Heubach ist gehörlos.
Sie hat sich stark gemacht für die Rechte von Menschen mit Behinderung.
Sie sprechen auch über die Sozial-Staats-Kommission.
Das ist eine Gruppe von Experten.
Sie beraten die Regierung über soziale Hilfen.
Dort sollen Menschen mit Behinderung mehr mit-bestimmen können.
Bei der Barriere-Freiheit geht es um die Deutsche Bahn.
Barriere-Freiheit bedeutet: Alle Menschen können etwas benutzen.
Niemand wird ausgeschlossen.
Es gibt 600 Millionen Euro für Bahnhofs-Umbauten.
Die neue Bahn-Chefin soll sich dafür einsetzen.
Es gibt eine Diskussion über das Behinderten-Gleichstellungs-Gesetz.
Das Gesetz soll geändert werden.
Der Pro Retina Journalisten-Preis wurde vergeben.
Es geht darum: Menschen mit Behinderung sollen in den Medien sichtbar sein.
Viele Menschen protestieren gegen Kürzungen.
Die Kürzungen sind bei der Eingliederungs-Hilfe.
Über 200.000 Menschen haben eine Petition unterschrieben.
Die Menschen haben Angst vor den Kürzungen.
In Nordrhein-Westfalen waren Kommunal-Wahlen.
Das sind Wahlen in der Stadt oder Gemeinde.
Die Menschen wählen ihre Stadt-Räte.
Menschen mit Behinderung haben sich zur Wahl gestellt.
Das ist gut für die Inklusion.
Die Aktion Schicht-Wechsel ist umstritten.
Bei der Aktion können Menschen für einen Tag die Perspektive wechseln.
Perspektive bedeutet: Sicht-Weise auf etwas.
Aber es ist unklar: Bringt das wirklich etwas?
Beim Disability Pride in Kassel gab es etwas Besonderes.
Ein Mensch mit Talker hat eine Rede gehalten.
Ein Talker ist ein Gerät zum Sprechen.
Das war ein starkes Zeichen für Selbst-Bestimmung.
Es gibt auch gute Nachrichten:
• Das Netzwerk Artikel 3 berichtet Gutes über Inklusion
• Es gibt neue Projekte für Barriere-Freiheit
• Ein Gericht hat gut entschieden beim Rampen-Bau
• Es gibt eine neue DIN-SPEC für Leichte Sprache
Das sind Regeln für bestimmte Dinge.
Sascha war auf der REHACARE.
Das ist eine große Messe in Deutschland.
Dort zeigen Firmen Hilfs-Mittel für Menschen mit Behinderungen.
Er erzählt von dem Projekt BEWOSST aus Luxemburg.
Das Projekt hilft Restaurants dabei: Sie werden fit für Inklusion.
Im Oktober wird der luxemburgische Aktions-Plan 3.0 gemacht.
Der nächste Monats-Rück-Blick kommt am 4. November.
Das ist später als sonst.
Grund: Sascha macht Urlaub.
Bad Segeberg / Kassel (kobinet) "Disability Pride, Eingliederungshilfe und die Frage: Wer hört uns wirklich?" So hat Sascha Lang den Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im September 2025 getitelt. Gemeinsam mit kobinet-Redakteur Ottmar Miles-Paul blickt Sascha Lang in der neuesten Episode des Podcasts Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) auf einige Ereignisse und Themen, die die Behindertenpolitik im September 2025 bestimmt haben. Unter anderem geht es um die Disability Pride Demo in Kassel, Empowerment, die Herausforderungen mit der Eingliederungshilfediskussion und vieles mehr.
Im Monatsrückblick September 2025 sprechen Sascha „Inklusator“ Lang und Ottmar Miles-Paul von den kobinet-nachrichten über die wichtigsten Themen rund um Inklusion und Teilhabe. Im Fokus stehen die finanziellen Schwierigkeiten bei den Vereinten Nationen und die Frage, welche Folgen das für die Umsetzung und Überprüfung der UN-Behindertenrechtskonvention haben könnte. Auch die Nicht-Ratifikation der Konvention durch die USA wird kritisch eingeordnet. Ein weiterer Höhepunkt ist die bemerkenswerte Rede der gehörlosen Abgeordneten Heike Heubach im Bundestag, die in der Generaldebatte unmissverständlich für die Rechte von Menschen mit Behinderung eingetreten ist. Dazu kommen Eindrücke aus der Arbeit der Sozialstaatskommission, wo Partizipation und echte Mitbestimmung gefordert werden. Beim Thema Barrierefreiheit blicken wir auf den 600-Millionen-Euro-Topf für Bahnhofsumbauten und die Erwartungen an die neue Bahnchefin, ebenso wie auf die laufende Diskussion um die Reform des Behindertengleichstellungsgesetzes. Außerdem geht es um die Vergabe des Pro Retina Journalistenpreises und den Stellenwert von Sichtbarkeit in den Medien. Die anhaltenden Proteste gegen Kürzungen bei der Eingliederungshilfe und die dazugehörige Petition mit weit über 200.000 Unterschriften zeigen, wie groß die Verunsicherung in der Community ist. Wir besprechen zudem die Kommunalwahlen in NRW und die Chancen inklusiver Kandidaturen. Ein kontroverses Thema bleibt die Aktion „Schichtwechsel“, die für einen Tag Perspektivwechsel ermöglicht, aber auch Fragen nach Nachhaltigkeit aufwirft. Ganz im Zeichen des Empowerments steht der Disability Pride in Kassel, bei dem ein Talker erstmals eine Rede hielt – ein starkes Zeichen für Selbstbestimmung. Wie immer gibt es auch positive Schlaglichter: gute Nachrichten zur Inklusion vom Netzwerk Artikel 3, neue Initiativen für Barrierefreiheit, ein positives Gerichtsurteil zum Rampenbau und die neue DIN-SPEC Leichte Sprache. Sascha berichtet außerdem von seinen Eindrücken auf der REHACARE und stellt das luxemburgische Projekt „BEWOSST“ vor, das Gastronomiebetriebe fit für Inklusion macht. Zum Schluss blicken wir nach vorn: Im Oktober steht die Erarbeitung des luxemburgischen Aktionsplans 3.0 im Mittelpunkt. Der nächste Monatsrückblick erscheint ausnahmsweise am 4. November – denn Sascha ist in Urlaub, heißt es unter anderem in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcasts mit dem Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im September 2025.
Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcasts
