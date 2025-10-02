Gegendemo unter dem Motto: Keine Einheit mit Faschist*innen am 3. Oktober 2025 in Erfurt

Die AfD will ein Fest in Erfurt feiern. Das Fest ist am 3. Oktober 2025. Am 3. Oktober ist der Tag der Deutschen Einheit. Ein Feiertag am 3. Oktober. Alle haben frei in Deutschland. Björn Höcke von der AfD organisiert das Fest.

Die AfD nennt das Fest Familien-Fest. Viele Menschen sind gegen dieses Fest. Das Bündnis heißt Auf die Plätze. Ein Bündnis ist eine Gruppe von Menschen. Sie arbeiten zusammen. Sie machen eine Gegen-Demonstration.

Bei einer Demonstration treffen sich Menschen. Sie sagen gemeinsam ihre Meinung. Die Gegen-Demonstration ist am Erfurter Bahnhofs-Vorplatz. Die Gegen-Demonstration beginnt um 13:30 Uhr. Markus Walloschek nimmt an der Gegen-Demonstration teil. Er gehört zur Initiative Krüppel gegen Rechts.

Eine Initiative ist eine Idee für Veränderung. Menschen arbeiten zusammen für ein Ziel. Er ruft alle Menschen auf: Geht auf die Straße für die Demokratie! Das Volk bestimmt selbst. Alle Menschen dürfen mit-entscheiden.

Zeigt euch für demokratische Werte! Das sind wichtige Regeln. Alle Menschen sind gleich viel wert. Die Initiative Auf die Plätze schreibt auf Facebook: Die AfD will Erfurt wieder für sich nutzen. Das lassen wir nicht zu!

Wir widersprechen der AfD! Widersprechen bedeutet: Nein sagen. Du hast eine andere Meinung. Hier findest du mehr Infos auf Facebook Björn Höcke hat Menschen mit Behinderung verletzt. Er hat schlecht über Inklusion geredet.

Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit. Niemand wird ausgeschlossen. Inklusion bedeutet: Alle Kinder gehen zusammen zur Schule. Höcke nennt Inklusion ein Ideologie-Projekt. Das ist eine große Aufgabe. Menschen wollen ihre Meinung durchsetzen.