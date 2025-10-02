Menu Close

Gegendemo unter dem Motto: Keine Einheit mit Faschist*innen am 3. Oktober 2025 in Erfurt

Veröffentlicht am 02.10.2025 08:02 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Sharepic zur Gegendemo Keine Einheit mit Faschist*innen am 3.10.25 in Erfurt
Sharepic zur Gegendemo Keine Einheit mit Faschist*innen am 3.10.25 in Erfurt
Foto: Auf die Plätze

Erfurt (kobinet) Die AfD will mit Björn Höcke in Erfurt am Tag der Deutschen Einheit ein "Familienfest" feiern. Das Bündnis "Auf die Plätze" ruft zur Gegendemonstration auf dem Erfurter Bahnhofsvorplatz am 3. Oktober 2025 um 13:30 Uhr auf. Markus Walloschek wird dabei nicht nur für die Initiative Krüppel gegen Rechts an der Gegendemonstration teilnehmen, sondern ruft dazu auf, dass möglichst viele an diesem Tag für die demokratischen Werte auf die Straße gehen.

„Am 3. Oktober versucht die AfD es erneut, Erfurt zu vereinnahmen. Das wollen und können wir nicht unwidersprochen lassen!“, heißt es auf der Facebook-Seite der Initiative „Auf die Plätze“.

Björn Höcke hatte vor allem auch unter behinderten Menschen und ihren Verbänden mit der Bezeichnung der schulischen Inklusion als Ideologieprojekt Empörung ausgelöst.

Link zu weiteren Infos zur Initiative Krüppel gegen Rechts

Ottmar Miles-Paul Nachricht

Diesen Beitrag teilen

Lesermeinungen

Bitte beachten Sie unsere Regeln in der Netiquette, unsere Nutzungsbestimmungen und unsere Datenschutzhinweise.

Sie müssen angemeldet sein, um eine Lesermeinung verfassen zu können. Sie können sich mit einem bereits existierenden Disqus-, Facebook-, Google-, Twitter-, Microsoft- oder Youtube-Account schnell und einfach anmelden. Oder Sie registrieren sich bei uns, dazu können Sie folgende Anleitung lesen: Link
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Lesermeinungen
Neueste
Älteste
Inline Feedbacks
Alle Lesermeinungen ansehen

Unsere Unterstützer

Logo Firma dimedis

Superdesk Logo

und

Logo NC Klage

Logo Schulrecht

Unsere Kooperationspartner

Copyright © 2002 – 2025 kobinet e.V. | Alle Rechte vorbehalten.

0
Wir würden gerne Ihre Meinung lesen, schreiben Sie einen Leserbrief!x