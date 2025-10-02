Weniger arbeits-lose Menschen mit schwerer Behinderung

Im September 2025 gab es weniger arbeits-lose Menschen mit schwerer Behinderung. Schwer-behindert bedeutet: Menschen haben große gesundheitliche Probleme. Diese Probleme machen das Leben sehr schwer. Die Menschen brauchen oft viel Hilfe im Alltag. Der Staat gibt ihnen besonderen Schutz. 185.269 schwer-behinderte Menschen hatten keine Arbeit.

Im Juli waren es noch 186.222 Menschen. Im August waren es 187.050 Menschen. Die Zahl wird also kleiner. Aber es sind immer noch zu viele Menschen ohne Arbeit. Im September 2024 waren nur 176.492 Menschen arbeits-los. Das sind fast 10.000 Menschen weniger als heute.

Die Bundes-Agentur für Arbeit zählt diese Menschen. Bundes-Agentur für Arbeit bedeutet: Diese Stelle hilft Menschen bei der Job-Suche. Sie zahlt auch Arbeits-losen-Geld. Die Agentur hat Büros in ganz Deutschland. Dort kann jeder kostenlos Hilfe bekommen. Vor Corona war es noch besser.

Corona-Virus bedeutet: Das Virus macht Menschen krank. Es kann Fieber und Husten machen. Im September 2019 waren nur 153.538 Menschen arbeits-los. Das sind über 30.000 Menschen weniger als heute. Diese Zahl zeigt ein großes Problem. Die Bundes-Regierung sollte etwas ändern.

Sie sollte bessere Arbeits-Plätze schaffen. Über 300.000 behinderte Menschen arbeiten in Werk-stätten. Werk-statt für behinderte Menschen bedeutet: Besondere Arbeits-Plätze für Menschen mit Behinderung. Dort können diese Menschen arbeiten und Geld verdienen. Die Arbeit passt zu ihren Fähigkeiten. Es gibt viel Unterstützung von Betreuern.

Die Menschen in den Werk-stätten verdienen wenig Geld. Sie bekommen weniger als den Mindest-Lohn. Mindest-Lohn bedeutet: Das kleinste Geld für Arbeit. Jeder bekommt mindestens so viel Geld. Nur 0,35 Prozent von ihnen finden jedes Jahr andere Arbeit. Prozent bedeutet: von 100 Teilen.

0,35 Prozent heißt: weniger als 1 von 100 Menschen. Das bedeutet: Fast niemand kommt aus den Werk-stätten heraus. Die Bundes-Regierung macht aber nichts. Sie ändert nichts für behinderte Menschen. Das ist in der ganzen Behinderten-Politik so. Behinderten-Politik bedeutet: Alle Regeln für Menschen mit Behinderung.