Neues Projekt in Kassel: Inklusion aktiv gestalten



Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken Kassel Neues Projekt in Kassel startet Heute ist der 1. Oktober 2025. Heute startet ein neues Projekt. Das Projekt macht der fab. Das ist ein Verein in Kassel. Der Verein hilft Menschen mit Behinderung. Das Projekt heißt: Inklusion aktiv gestalten. Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit. Niemand wird ausgeschlossen. Das Ziel vom Projekt Das Projekt hilft Menschen mit Behinderung. Die Menschen lernen für sich zu kämpfen. Sie lernen auch für andere zu kämpfen. Sie können die Welt besser machen. Menschen mit Behinderung sollen mehr mit-machen. Sie sollen ihre Wünsche selbst sagen. Selbst-Vertretung bedeutet: Menschen sprechen für sich selbst. Sie sagen ihre eigene Meinung. Andere Menschen sprechen nicht für sie. Sie entscheiden selbst über ihr Leben. Was bietet das Projekt? Du willst etwas verändern? Du willst mit-machen? Dann gibt es diese Angebote für dich: Beratung für Selbst-Vertretung

Kurse für Selbst-Vertretung

Hilfe bei eigenen kleinen Projekten

Treffen mit Beispielen von anderen Menschen

Kontakte über soziale Medien Vernetzung bedeutet: Menschen arbeiten zusammen. Sie helfen sich gegenseitig. Sie tauschen Wissen aus. Zusammen sind sie stärker. Du bekommst Werkzeuge für deine Arbeit. Du bekommst wichtiges Wissen. Du lernst, wie du deine Wünsche durch-setzt. So hilfst du allen Menschen mit Behinderung. Wer kann mit-machen? Das Projekt ist richtig für dich wenn: Du willst mehr Inklusion in Kassel

Du willst mehr Barriere-Freiheit in Kassel

Du hast Ideen

Du willst Ideen entwickeln

Du willst eine Gruppe gründen

Du willst etwas bewegen Barriere-Freiheit bedeutet: Alle Menschen können etwas benutzen. Niemand wird ausgeschlossen. Initiative bedeutet: Eine Person hat eine Idee. Sie fängt an zu handeln. Sie wartet nicht auf andere. Sie macht den ersten Schritt. Dann bist du richtig bei diesem Projekt. Wie lange läuft das Projekt? Das Projekt läuft 3 Jahre. Die Aktion Mensch gibt Geld für das Projekt. Das ist ein großer Verein in Deutschland. Er hilft Menschen mit Behinderung. Der fab kann das Projekt deshalb machen. Wer macht das Projekt? Mandy Müller leitet das Projekt. Sie arbeitet schon lange beim fab. Sie macht das ohne Geld. Ehren-amtlich bedeutet: Menschen arbeiten ohne Geld. Sie machen es freiwillig. Sie helfen anderen Menschen. Du kannst Mandy Müller anrufen oder schreiben: [email protected] Telefon: 0561/72885-161 Birgit Schopmans hilft auch bei dem Projekt. Sie arbeitet in der Info-Stelle vom fab. Info-Stelle bedeutet: Ein Ort mit vielen Infos. Menschen können dort Fragen stellen. Sie bekommen dort Antworten. Sie arbeitet wenige Stunden für das Projekt. Du kannst Birgit Schopmans auch anrufen oder schreiben: [email protected] Telefon: 0561/72885-160 Hinweis: Dieser Text ist in Leichter Sprache nach DIN SPEC 33429. Hast du Fragen? Dann ruf an! Logo des fab

Foto: fab

Kassel (kobinet) Heute, am 1. Oktober 2025, beginnt ein neues Projekt beim Kasseler Verein zur Förderung der Autonomie Behinderter (fab) mit dem Titel "Inklusion aktiv gestalten". "Damit wollen wir Menschen mit Beeinträchtigungen darin unterstützen, nicht nur für sich, sondern auch für andere ‚die Welt ein klein wenig besser zu machen'", wie es in der Ankündigung des Vereins heißt. Gerade vor dem Hintergrund aktueller gesellschaftlicher und politischer Herausforderungen sei es wichtig, die Teilhabe und Selbstvertretung von Menschen mit Beeinträchtigungen und deren Interessen weiter zu stärken.



Angebote für aktive Teilhabe Kassel (kobinet) Heute, am 1. Oktober 2025, beginnt ein neues Projekt beim Kasseler Verein zur Förderung der Autonomie Behinderter (fab) mit dem Titel "Inklusion aktiv gestalten". "Damit wollen wir Menschen mit Beeinträchtigungen darin unterstützen, nicht nur für sich, sondern auch für andere ‚die Welt ein klein wenig besser zu machen'", wie es in der Ankündigung des Vereins heißt. Gerade vor dem Hintergrund aktueller gesellschaftlicher und politischer Herausforderungen sei es wichtig, die Teilhabe und Selbstvertretung von Menschen mit Beeinträchtigungen und deren Interessen weiter zu stärken. Wer den Wunsch hat, sich in das Projekt einzubringen und etwas zu verändern, kann folgende Angebote nutzen: Beratung und Kursangebote zur Selbstwirksamkeit und Interessenvertretung

Begleitung persönlicher „kleiner Vorhaben mit großer Wirkung“

Veranstaltungen mit Beispielen von Menschen mit Behinderung, die sich als Selbstvertreterinnen und Selbstvertreter engagieren

Vernetzung über Social Media „Mit diesen Angeboten könnt ihr als mögliche Selbstvertreterinnen und Selbstvertreter ‚Handwerkszeug‘ und erforderliche Informationen für die Durchsetzung der Interessen von uns Menschen mit Beeinträchtigungen erhalten“, heißt es von der Selbstvertretungsorganisation, die auch Träger des Kasseler Zentrums für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen ist. Zielgruppe und Beteiligung „Wenn ihr aktiv zu mehr Inklusion und Barrierefreiheit in der Region Kassel beitragen möchtet,

Ideen habt oder entwickeln möchtet,

vorhabt, eine Initiative zu gründen, um etwas zu bewegen, dann seid ihr genau richtig bei diesem neuen Projekt des fab“, heißt es weiter. Projektlaufzeit und Förderung Es handelt sich um ein dreijähriges Projekt, das dank der Förderung durch die Aktion Mensch beim Kasseler Verein zur Förderung der Autonomie Behinderter starten kann. Ansprechpartnerinnen und Kontakt Die Projektkoordinatorin ist Mandy Müller, die bereits einige Jahre beim fab ehrenamtlich aktiv ist. Sie ist zu erreichen unter: [email protected]

Telefon: 0561/72885-161 Da Birgit Schopmans im Rahmen ihrer Tätigkeit in der Informations- und Kontaktstelle des fab ebenfalls mit einigen Wochenstunden für die Leitung des Projekts zuständig ist, steht sie ebenfalls als Ansprechpartnerin zur Verfügung: [email protected]

Telefon: 0561/72885-160

Logo des fab

Foto: fab

Angebote für aktive Teilhabe

Kassel (kobinet) Heute, am 1. Oktober 2025, beginnt ein neues Projekt beim Kasseler Verein zur Förderung der Autonomie Behinderter (fab) mit dem Titel "Inklusion aktiv gestalten". "Damit wollen wir Menschen mit Beeinträchtigungen darin unterstützen, nicht nur für sich, sondern auch für andere ‚die Welt ein klein wenig besser zu machen'", wie es in der Ankündigung des Vereins heißt. Gerade vor dem Hintergrund aktueller gesellschaftlicher und politischer Herausforderungen sei es wichtig, die Teilhabe und Selbstvertretung von Menschen mit Beeinträchtigungen und deren Interessen weiter zu stärken.

Wer den Wunsch hat, sich in das Projekt einzubringen und etwas zu verändern, kann folgende Angebote nutzen:

Beratung und Kursangebote zur Selbstwirksamkeit und Interessenvertretung

Begleitung persönlicher „kleiner Vorhaben mit großer Wirkung“

Veranstaltungen mit Beispielen von Menschen mit Behinderung, die sich als Selbstvertreterinnen und Selbstvertreter engagieren

Vernetzung über Social Media

„Mit diesen Angeboten könnt ihr als mögliche Selbstvertreterinnen und Selbstvertreter ‚Handwerkszeug‘ und erforderliche Informationen für die Durchsetzung der Interessen von uns Menschen mit Beeinträchtigungen erhalten“, heißt es von der Selbstvertretungsorganisation, die auch Träger des Kasseler Zentrums für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen ist.

Zielgruppe und Beteiligung

„Wenn ihr

aktiv zu mehr Inklusion und Barrierefreiheit in der Region Kassel beitragen möchtet,

Ideen habt oder entwickeln möchtet,

vorhabt, eine Initiative zu gründen, um etwas zu bewegen,

dann seid ihr genau richtig bei diesem neuen Projekt des fab“, heißt es weiter.

Projektlaufzeit und Förderung

Es handelt sich um ein dreijähriges Projekt, das dank der Förderung durch die Aktion Mensch beim Kasseler Verein zur Förderung der Autonomie Behinderter starten kann.

Ansprechpartnerinnen und Kontakt

Die Projektkoordinatorin ist Mandy Müller, die bereits einige Jahre beim fab ehrenamtlich aktiv ist. Sie ist zu erreichen unter:

[email protected]

Telefon: 0561/72885-161

Da Birgit Schopmans im Rahmen ihrer Tätigkeit in der Informations- und Kontaktstelle des fab ebenfalls mit einigen Wochenstunden für die Leitung des Projekts zuständig ist, steht sie ebenfalls als Ansprechpartnerin zur Verfügung:

[email protected]

Telefon: 0561/72885-160