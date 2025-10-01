Für mehr Sicherheit auf Gehwegen: Verbandsklage gegen E-Scooter in Berlin

Gelbe Karte für nicht verkehrssicher abgestellt E-Roller

Foto: BSVH

Berlin (kobinet) Sie sind gefährliche Stolperfallen für blinde und sehbehinderte Menschen: kreuz und quer herumliegende E-Scooter. Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) fordert deshalb seit Jahren feste Abstellflächen jenseits der Gehwege, um die Barrierefreiheit auf Fußwegen zu gewährleisten und blinden sowie sehbehinderten Menschen eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr zu ermöglichen. Der DBSV-Landesverein Berlin geht aktuell gerichtlich gegen das Abstellchaos vor. Heute, am 1. Oktober 2025 um 10:00 Uhr, findet die mündliche Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Berlin über die Verbandsklage des Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenvereins Berlin (ABSV) gegen das Land Berlin (VG 1 K 333/22) statt. Die Klage richtet sich gegen die Sondernutzungserlaubnisse für Miet-E-Scooter auf Berliner Gehwegen – und könnte das bisherige Free-Floating-Modell grundlegend infrage stellen, wie es im Newsletter "dbsv-direkt" heißt.

Hintergrund der Klage

Die Klage wurde bereits am 16. September 2022 eingereicht und umfasst 204 Seiten. Im Zentrum steht der Vorwurf, dass die Senatsverwaltung mit ihrer Genehmigungspraxis gegen geltendes Recht verstoße und die Sicherheit auf Gehwegen gefährde. „Die Unfallgefahr durch falsch abgestellte E-Scooter ist groß und bedeutet einen Rückschritt für die Barrierefreiheit“, erklärt ABSV-Vorsitzender Dietmar Polok. „Gerade für blinde und sehbehinderte Menschen entstehen durch die Roller lebensgefährliche Barrieren auf Wegen, die sicher sein müssen.“

Forderungen des ABSV

Der ABSV fordert vom Senat vollständige Transparenz über die erteilten Sondernutzungserlaubnisse sowie deren Rücknahme. Ziel ist es, den massiven Wildwuchs abgestellter E-Scooter auf Gehwegen zu beenden. Als praktikable Lösung schlägt der Verein feste Abstellplätze jenseits der Gehwege vor. „Wir hoffen, mit unserer Klage für mehr Klarheit zu sorgen und das Land Berlin dazu zu bringen, das Free-Floating-Modell zu beenden“, so Rechtsanwalt Dr. Michael Richter, der die Klage im Auftrag des ABSV vor Gericht vertritt.

Kritik auch auf Bundesebene

Auch auf Bundesebene wächst der Unmut. Der kürzlich veröffentlichte Referentenentwurf zur Änderung der Elektrokleinstfahrzeugverordnung wird von mehreren Verbänden als unzureichend und rückschrittlich kritisiert. „Der aktuelle Referentenentwurf zur Reform der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung enttäuscht: Statt für mehr Sicherheit zu sorgen und das Abstellchaos auf Gehwegen bundesweit zu beenden, werden bestehende Vorschriften für E-Scooter sogar zulasten von zu Fuß Gehenden gelockert“, kritisiert Christiane Möller, Justiziarin des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes (DBSV).

Ein Fall mit Signalwirkung

Die Verbandsklage des ABSV könnte ein juristischer Meilenstein werden – nicht nur für blinde und sehbehinderte Menschen, sondern für alle, die sich zu Fuß in der Stadt bewegen. „Menschen, die zu Fuß unterwegs sind, bilden die zahlenmäßig größte Gruppe der Verkehrsteilnehmer. Gleichzeitig sind sie bei Unfällen die Schwächsten und benötigen besonderen Schutz. Dennoch müssen sie sich ihren sicheren Raum immer wieder neu erkämpfen“, betont Roland Stimpel vom Fachverband Fußverkehr Deutschland (FUSS e. V.). Zwar haben Abstellzonen in einigen Bereichen Verbesserungen gebracht, insgesamt bleibt die Lage in Berlin jedoch angespannt. „Umso wichtiger ist die anstehende Gerichtsentscheidung, die hoffentlich den Weg zu mehr Sicherheit auf den Gehwegen ebnet.“

Öffentlicher Protest gegen E-Scooter-Chaos

In den vergangenen Jahren hat der ABSV gemeinsam mit mehreren Organisationen sowie zahlreichen Berlinerinnen und Berlinern öffentlich gegen das unkontrollierte Abstellen von E-Scootern auf Gehwegen protestiert – unter anderem mit Zehntausenden symbolischen gelben Karten, die an den Lenkern der Roller angebracht wurden. Nun geht der Verein juristisch gegen das Abstellen im öffentlichen Raum vor. „Wir wollen, dass Gehwege wieder sichere und zugängliche Orte für alle werden – insbesondere für Menschen mit Behinderungen“, unterstreicht ABSV-Vorsitzender Dietmar Polok.