Ich habe den Absprung aus der Werkstatt geschafft

Berlin / Erfurt (kobinet)
Nancy Frind hat in einer Werk-Statt gearbeitet.
Eine Werk-Statt ist ein Arbeits-Raum.
Künstler malen oder basteln dort.
Die Werk-Statt ist für Menschen mit Behinderung.
Nancy hat dort fast 7 Jahre gearbeitet.
Nancy war erst eine Beschäftigte.
Beschäftigte sind Menschen mit Behinderung.
Sie arbeiten in einer Werk-Statt.
Sie bekommen Geld für ihre Arbeit.
Später war sie Frauen-Beauftragte.
Eine Frauen-Beauftragte ist eine Frau.
Sie hilft anderen Frauen in der Werk-Statt.
Sie setzt sich für die Rechte von Frauen ein.
Und sie war Werk-Statt-Rätin.
Eine Werk-Statt-Rätin vertritt die Beschäftigten.
Sie spricht für alle Beschäftigten mit den Chefs.
Die Beschäftigten wählen sie.
Heute arbeitet Nancy bei der Liga Selbst-Vertretung.
Liga Selbst-Vertretung ist eine Gruppe.
Menschen mit Behinderung sprechen dort für sich selbst.
Sie setzen sich für ihre Rechte ein.
Sie kämpft für bessere Arbeits-Bedingungen.
Sie kämpft für faire Bezahlung.
Und sie kämpft für mehr Mit-Sprache-Recht.
Mit-Sprache-Recht bedeutet: Du darfst mit-reden.
Du kannst deine Meinung sagen.
Deine Meinung ist wichtig.
Nancy erzählt von ihrer Zeit in der Werk-Statt.
Sie erzählt von Zugehörigkeit und Abhängigkeit.
Zugehörigkeit bedeutet: Du gehörst zu einer Gruppe.
Du fühlst dich als Teil von anderen Menschen.
Abhängigkeit: Menschen brauchen dann etwas sehr oft.
Das ist eine Krankheit.
Sie erzählt vom schwierigen Ausstieg.
Und sie erzählt von ihrer Vision.
Vision bedeutet: Das ist ein großer Wunsch für die Zukunft.
Das ist ein Traum von besseren Zeiten.
Nancy möchte eine inklusivere Arbeits-Welt.
Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit.
Niemand wird ausgeschlossen.
In dieser Welt soll es weiter Werk-Stätten geben.
Aber Menschen sollen immer gehen können.
Nancy Frind hat ein Interview gegeben.
Das Interview steht auf dem Blog Berlin-klusiv.
Der Titel ist: Ich habe den Absprung geschafft.
Im Interview erzählt Nancy ihren Weg.
Sie ging aus der Werk-Statt weg.
Jetzt macht sie politische Selbst-Vertretung.
Politische Selbst-Vertretung bedeutet: Du sprichst für dich selbst.
Du sagst deine Meinung zu wichtigen Themen.
Du machst selbst Politik für deine Gruppe.
Sie fordert ein anderes Werk-Statt-System.
Das Interview hat Maria Hilbert gemacht.
Berlin / Erfurt (kobinet) "Nancy Frind hat fast sieben Jahre in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung gearbeitet – als Beschäftigte und später auch als Frauenbeauftragte und Werkstatträtin. Heute ist sie Referentin bei der Liga Selbstvertretung und kämpft für bessere Arbeitsbedingungen, faire Bezahlung und mehr Mitspracherecht. Im Gespräch erzählt sie von Zugehörigkeit und Abhängigkeit in der Werkstatt, vom schwierigen Ausstieg und von ihrer Vision einer inklusiveren Arbeitswelt. In dieser soll es auch weiterhin Werkstätten geben – aber immer mit der Option zu gehen." So heißt es zur Information über Nancy Frind im Rahmen eines Interviews, das auf dem Blog Berlinklusiv mit dem Titel "Ich habe den Absprung geschafft" veröffentlicht wurde.
Im Interview berichtet Nancy Frind über ihren Weg aus der Werkstatt für Menschen mit Behinderung in die politische Selbstvertretung – und warum sie ein anderes Werkstattsystem fordert.
Link zum Interview von Maria Hilbert mit Nancy Frind auf Berlinklusiv
Berlin / Erfurt (kobinet) "Nancy Frind hat fast sieben Jahre in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung gearbeitet – als Beschäftigte und später auch als Frauenbeauftragte und Werkstatträtin. Heute ist sie Referentin bei der Liga Selbstvertretung und kämpft für bessere Arbeitsbedingungen, faire Bezahlung und mehr Mitspracherecht. Im Gespräch erzählt sie von Zugehörigkeit und Abhängigkeit in der Werkstatt, vom schwierigen Ausstieg und von ihrer Vision einer inklusiveren Arbeitswelt. In dieser soll es auch weiterhin Werkstätten geben – aber immer mit der Option zu gehen." So heißt es zur Information über Nancy Frind im Rahmen eines Interviews, das auf dem Blog Berlinklusiv mit dem Titel "Ich habe den Absprung geschafft" veröffentlicht wurde.
Im Interview berichtet Nancy Frind über ihren Weg aus der Werkstatt für Menschen mit Behinderung in die politische Selbstvertretung – und warum sie ein anderes Werkstattsystem fordert.
Link zum Interview von Maria Hilbert mit Nancy Frind auf Berlinklusiv
Lesermeinungen