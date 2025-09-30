Ich habe den Absprung aus der Werkstatt geschafft

Berlin / Erfurt (kobinet)

Nancy Frind hat in einer Werk-Statt gearbeitet. Eine Werk-Statt ist ein Arbeits-Raum. Künstler malen oder basteln dort. Die Werk-Statt ist für Menschen mit Behinderung. Nancy hat dort fast 7 Jahre gearbeitet. Nancy war erst eine Beschäftigte.

Beschäftigte sind Menschen mit Behinderung. Sie arbeiten in einer Werk-Statt. Sie bekommen Geld für ihre Arbeit. Später war sie Frauen-Beauftragte. Eine Frauen-Beauftragte ist eine Frau. Sie hilft anderen Frauen in der Werk-Statt.

Sie setzt sich für die Rechte von Frauen ein. Und sie war Werk-Statt-Rätin. Eine Werk-Statt-Rätin vertritt die Beschäftigten. Sie spricht für alle Beschäftigten mit den Chefs. Die Beschäftigten wählen sie. Heute arbeitet Nancy bei der Liga Selbst-Vertretung.

Liga Selbst-Vertretung ist eine Gruppe. Menschen mit Behinderung sprechen dort für sich selbst. Sie setzen sich für ihre Rechte ein. Sie kämpft für bessere Arbeits-Bedingungen. Sie kämpft für faire Bezahlung. Und sie kämpft für mehr Mit-Sprache-Recht.

Mit-Sprache-Recht bedeutet: Du darfst mit-reden. Du kannst deine Meinung sagen. Deine Meinung ist wichtig. Nancy erzählt von ihrer Zeit in der Werk-Statt. Sie erzählt von Zugehörigkeit und Abhängigkeit. Zugehörigkeit bedeutet: Du gehörst zu einer Gruppe.

Du fühlst dich als Teil von anderen Menschen. Abhängigkeit: Menschen brauchen dann etwas sehr oft. Das ist eine Krankheit. Sie erzählt vom schwierigen Ausstieg. Und sie erzählt von ihrer Vision. Vision bedeutet: Das ist ein großer Wunsch für die Zukunft.

Das ist ein Traum von besseren Zeiten. Nancy möchte eine inklusivere Arbeits-Welt. Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit. Niemand wird ausgeschlossen. In dieser Welt soll es weiter Werk-Stätten geben. Aber Menschen sollen immer gehen können.

Nancy Frind hat ein Interview gegeben. Das Interview steht auf dem Blog Berlin-klusiv. Der Titel ist: Ich habe den Absprung geschafft. Im Interview erzählt Nancy ihren Weg. Sie ging aus der Werk-Statt weg. Jetzt macht sie politische Selbst-Vertretung.